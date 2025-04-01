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Дома в Хидринский сельский Совет, Беларусь

9 объектов найдено
Дом в Хидринский сельский Совет, Беларусь
Дом
Хидринский сельский Совет, Беларусь
Площадь 172 м²
Жилой дом 2000 г.п. Кобринский район. Газосиликатный блок / силикатный кирпич / шифер. Фунда…
$90,000
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Дом в Хидринский сельский Совет, Беларусь
Дом
Хидринский сельский Совет, Беларусь
Площадь 46 м²
Жилой дом в Кобринском р-не. 1970 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 45,5 кв.м, общ.- 45,5 кв.м, жил.- 2…
$11,000
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Коттедж в Хидринский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Хидринский сельский Совет, Беларусь
Площадь 230 м²
Предлагается к продаже коттедж в ближайшем пригороде Кобрина (д.Островляны). Дом общей 1995 …
$91,500
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Дом в Хидринский сельский Совет, Беларусь
Дом
Хидринский сельский Совет, Беларусь
Площадь 181 м²
Жилой дом в Кобринском р-не. 2024 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 217,3 кв.м, общ.- 180,9 кв.м, жил.-…
$80,000
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Дом в Пески, Беларусь
Дом
Пески, Беларусь
Площадь 60 м²
Предлагается к продаже дача в пригороде Кобрина по трассе М1 в сторону Бреста (д.Пески 4км о…
$16,000
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Дом в Хидринский сельский Совет, Беларусь
Дом
Хидринский сельский Совет, Беларусь
Площадь 214 м²
Жилой дом в Кобринском р-не. 1997 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 230,4 кв.м, общ.- 213,7 к…
$80,000
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Дом в Патрики, Беларусь
Дом
Патрики, Беларусь
Площадь 214 м²
В Кобринском р-не, д.Патрики продаётся двухэтажный дом 1997 года постройки.Общ. пл СНБ 230,4…
$80,000
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Дом в Хидринский сельский Совет, Беларусь
Дом
Хидринский сельский Совет, Беларусь
Площадь 151 м²
Жилой дом в Кобринском р-не. 2019 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 260,2 кв.м, общ.- 151,4 к…
$89,900
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Дом в Хидринский сельский Совет, Беларусь
Дом
Хидринский сельский Совет, Беларусь
Площадь 58 м²
Жилой дом в Кобринском р-не. 1946 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 57,6 кв.м, общ.- 57,6 кв.м, жил.- 3…
$20,700
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