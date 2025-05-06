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Дома в Каменце, Беларусь

1 объект найдено
Дом 5 комнат в Каменец, Беларусь
Дом 5 комнат
Каменец, Беларусь
Число комнат 5
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Лот 6394. Ищете хорошую инвестицию в сфере туризма, на которую не влияют внешние факторы? Р…
$360,000
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