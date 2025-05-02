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Дома в Буховичском сельском Совете, Беларусь

10 объектов найдено
Дом в Большие Лепесы, Беларусь
Дом
Большие Лепесы, Беларусь
Площадь 56 м²
Жилой дом в Кобринском р-не. 1945 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 59,8 кв.м, общ.- 55,7 кв.м, жил.- 2…
$16,000
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Дом в Большие Лепесы, Беларусь
Дом
Большие Лепесы, Беларусь
Площадь 155 м²
Коробка жилого дома в Кобринском р-не. 2024 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 155,0 кв.м, общ.- 155,0 к…
$32,500
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Дом в Большие Лепесы, Беларусь
Дом
Большие Лепесы, Беларусь
Площадь 111 м²
Жилой дом в Кобринском р-не. 1970 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 128,1 кв.м, общ.- 111,1 кв.м, жил.-…
$52,000
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Коттедж в Большие Лепесы, Беларусь
Коттедж
Большие Лепесы, Беларусь
Площадь 110 м²
Продаётся одноквартирный жилой дом в пригороде Кобрина. Дом 2014 года постройки, одноуровнев…
$94,000
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Дом в Буховичи, Беларусь
Дом
Буховичи, Беларусь
Площадь 89 м²
Жилой дом в Кобринском р-не. 1990 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 91,3 кв.м, общ.- 89,2 кв.…
$38,000
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Дом в Большие Лепесы, Беларусь
Дом
Большие Лепесы, Беларусь
Площадь 140 м²
Продается коробка одноэтажного жилого дома (НКЗС, консервация - 2022 год, готовность - 43%) …
$32,500
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Дом в Буховичи, Беларусь
Дом
Буховичи, Беларусь
Площадь 54 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 1935 г.п., реконструкция 1991 г. 1 этаж. Общ.СНБ - 53,7 кв.м, об…
$12,900
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Дом в Большие Лепесы, Беларусь
Дом
Большие Лепесы, Беларусь
Площадь 110 м²
Жилой дом в Кобринском р-не. 2014 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 141,3 кв.м, общ.- 109,9 кв.м, жил.-…
$94,000
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Дом в Большие Лепесы, Беларусь
Дом
Большие Лепесы, Беларусь
Площадь 66 м²
В д. Большие Лепесы в пер. Тихий продаётся кирпичный дом 1978 г постройки Общая площадь- 65.…
$40,000
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Дом в Большие Лепесы, Беларусь
Дом
Большие Лепесы, Беларусь
Площадь 90 м²
Жилой дом в Кобринском р-не. 2014 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 95,4 кв.м, общ.- 90,3 кв.м, жил.- 4…
$72,000
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Параметры недвижимости в Буховичском сельском Совете, Беларусь

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