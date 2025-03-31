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Дома в Леснянский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Леснянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Леснянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 82 м²
Дом для круглогодичного проживания с косметическим ремонтом в д. Лесино. Деревня находится в…
$21,500
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Параметры недвижимости в Леснянский сельский Совет, Беларусь

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