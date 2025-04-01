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Дома в Речицкий сельский Совет, Беларусь

4 объекта найдено
Дом в Речицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Речицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 87 м²
Жилой дом в Каменецком р-не. 1968 г.п., реконструкция 2016 г.99 1 этаж. Общ.СНБ - 93,5 кв.м,…
$48,900
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Дом в Речицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Речицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 56 м²
Коробка жилого дома в Каменецком р-не. 1 этаж. Общ.СНБ ~ 63,6 кв.м, общ.~ 55,7 кв.м, жил.~ 4…
$39,900
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Дом в Речицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Речицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 43 м²
Жилой дом в Каменецком р-не. 1 этаж. Общ.СНБ - 43,0 кв.м, общ.- 43,0 кв.м, жил.- 15,1 кв.м, …
$15,000
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Дом в Речицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Речицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 21 м²
Садовый домик в Каменецком р-не. 2001 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 21,3 кв.м, общ.- 21,3…
$12,900
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