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Дома в Волчинский сельский Совет, Беларусь

3 объекта найдено
Дом в Волчинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Волчинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 81 м²
Жилой дом в Каменецком р-не. 1946 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 81,4 кв.м, общ.- 81,4 кв.…
$34,000
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Дом в Волчинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Волчинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 40 м²
Жилой дом в Каменецком р-не. 1973 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 50,8 кв.м, общ.- 40,1 кв.м, жил.- 2…
$4,000
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Дом в Волчинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Волчинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 62 м²
Жилой дом в Каменецком р-не. 1976 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 61,8 кв.м, общ.- 61,8 кв.м, жил.- 3…
$12,000
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