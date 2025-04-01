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Дома в Жабинковский сельский Совет, Беларусь

5 объектов найдено
Дом в Жабинковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Жабинковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 84 м²
Садовый домик в Брестском р-не. 1997 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.- 83,9 кв.м. 3 комнаты. Стен…
$14,000
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Дом в Жабинковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Жабинковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 59 м²
Коробка дачного домика жилого типа под чистовую отделку в Брестском р-не. 2017 г.п. 1 этаж, …
$19,900
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Дом в Большие Яковчицы, Беларусь
Дом
Большие Яковчицы, Беларусь
Площадь 74 м²
Жилой дом в Жабинковском р-не. 2005 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 75,3 кв.м, общ.- 73,9 к…
$116,000
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Дом в Жабинковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Жабинковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 30 м²
Садовый домик в Брестском р-не. Стены: материал - силикатный кирпич; отделка фасада -оштукат…
$8,300
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Дом в Большие Яковчицы, Беларусь
Дом
Большие Яковчицы, Беларусь
Площадь 94 м²
Жилой дом в Жабинковском р-не. 1960 г.п., реконструкция 2015 г. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - …
$77,000
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Параметры недвижимости в Жабинковский сельский Совет, Беларусь

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