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Дома в Ленинском сельском Совете, Беларусь

9 объектов найдено
Дом в Ленинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Ленинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 15 м²
Жилой дом в Жабинковском р-не. 1985 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 23,8 кв.м, общ.- 14,6 кв.м, жил.-…
$35,000
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Дом в Ленинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Ленинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 61 м²
Жилой дом в Жабинковском р-не. 1 этаж. Общ.СНБ - 75,2 кв.м, общ.- 61,0 кв.м, жил.- 49,8 кв.м…
$13,000
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Дом в Ленинский, Беларусь
Дом
Ленинский, Беларусь
Площадь 165 м²
Жилой дом в Жабинковском р-не. 2002 г.п. 1 этаж, мансарда, цокольный этаж. Общ.СНБ - 264,0 к…
$84,000
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Дом в Ленинский, Беларусь
Дом
Ленинский, Беларусь
Площадь 46 м²
Жилой дом в Жабинковском р-не. 1976 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 67,5 кв.м, общ.- 46,4 кв.м, жил.-…
$26,500
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Дом в Ленинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Ленинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 78 м²
Жилой дом в Жабинковском р-не. 2011 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 94,6 кв.м, общ.- 77,5 кв.м, жил.-…
$54,000
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Дом в Ленинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Ленинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 35 м²
Садовый домик в Брестском р-не.1 этаж, мансарда. Общ.- 34,59 кв.м. 2 комнаты. Стены: материа…
$18,048
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Дом в Ленинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Ленинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 130 м²
Агроусадьба в Жабинковском р-не. 1976 г.п. Реконструкция 2014г. 1 этаж. Общ.СНБ - 138,5 кв.м…
$64,900
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Дом в Ленинский, Беларусь
Дом
Ленинский, Беларусь
Площадь 106 м²
Жилой дом в Жабинковском р-не. Реконструкция 2016 г. 1 этаж. Общ.СНБ - 106,4 кв.м, общ.- 106…
$15,500
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Дом в Ленинский, Беларусь
Дом
Ленинский, Беларусь
Площадь 66 м²
Жилой дом в Жабинковском р-не. 1971 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 71,8 кв.м, общ.- 66,3 кв.м, жил.-…
$31,000
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Параметры недвижимости в Ленинском сельском Совете, Беларусь

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