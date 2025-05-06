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Дома в Малорите, Беларусь

7 объектов найдено
Дом в Малорита, Беларусь
Дом
Малорита, Беларусь
Площадь 229 м²
Дом под чистовую отделку в г.Малорите. 2018 г.п. 1 этаж., мансарда. Общ.СНБ - 228,8 кв.м, об…
$49,000
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Дом в Малорита, Беларусь
Дом
Малорита, Беларусь
Площадь 112 м²
Жилой дом в г. Малорите. 1987 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 111,5 кв.м, общ.- 111,5 кв.м, жил.- 74,…
$40,000
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Дом в Малорита, Беларусь
Дом
Малорита, Беларусь
Площадь 151 м²
Коробка жилого дома в г. Малорите. 2023 г.п. 1 этаж. Общ. - 150,9 кв.м, кух.- 19,1 кв.м. 4 к…
$48,200
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Дом в Малорита, Беларусь
Дом
Малорита, Беларусь
Площадь 176 м²
Жилой дом в г.Малорите. 2003 г.п. 2 этажа, подвальный этаж. Общ.СНБ - 261,9 кв.м, общ.- 175,…
$65,000
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Дом в Малорита, Беларусь
Дом
Малорита, Беларусь
Площадь 133 м²
Жилой дом в г.Малорите. 2017 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 138,2 кв.м, общ.- 132,5 кв.м, жил.- 44,4…
$115,000
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Дом в Малорита, Беларусь
Дом
Малорита, Беларусь
Площадь 56 м²
Жилой дом в г.Малорите. 1962 г.п., реконструкция 2020 г. 1 этаж. Общ.СНБ - 70,2 кв.м, общ.- …
$59,000
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Дом в Малорита, Беларусь
Дом
Малорита, Беларусь
Площадь 136 м²
Жилой дом в г.Малорите. 2010 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 135,9 кв.м, общ.- 135,9 кв.м, …
$69,000
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