Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Брестская область
  4. Жилая
  5. Таунхаус

Таунхаусы в Брестской области, Беларусь

Брест
7
Таунхаус Удалить
Очистить
7 объектов найдено
Таунхаус в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Таунхаус
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 184 м²
Таунхаус в г.Бресте. 2013 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 188,3 кв.м, общ.- 184,0 кв.м, жил…
$220,000
Оставить заявку
Таунхаус в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Таунхаус
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 111 м²
Таунхаус в г.Бресте. 1995 г.п. 2 этажа. Общ.СНБ ~ 169,0 кв.м, общ.~ 110,8 кв.м, жил.~ 39,8 к…
$87,000
Оставить заявку
Таунхаус в Брест, Беларусь
Таунхаус
Брест, Беларусь
Площадь 213 м²
Таунхаус в г.Бресте. 2020 г.п. 2 этажа, мансарда. Общ.СНБ - 218,5 кв.м, общ.- 212,9 кв.м, жи…
$285,000
Оставить заявку
Таунхаус в Брест, Беларусь
Таунхаус
Брест, Беларусь
Площадь 116 м²
Таунхаус в г.Бресте. 1968 г.п. Реконструкция 2012 г. 1 этаж, мансарда, цокольный этаж. Общ.С…
$105,000
Оставить заявку
Таунхаус в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Таунхаус
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 101 м²
Таунхаус в г.Бресте. 1995 г.п. 2 этажа. Общ.СНБ ~ 151,6 кв.м, общ.~ 101,2 кв.м, жил.~ 28,5 к…
$77,000
Оставить заявку
Таунхаус в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Таунхаус
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 153 м²
Таунхаус в г.Бресте. 2023 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 177,6 кв.м, общ.- 153,2 кв.м, жил…
$97,000
Оставить заявку
Таунхаус в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Таунхаус
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 150 м²
Блокированный жилой дом в благоустроенном коттеджном поселке усадебного типа, расположенный …
$140,000
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Брестской области, Беларусь

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти