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Дома в Каменюкский сельский Совет, Беларусь

4 объекта найдено
Дом в Каменюки, Беларусь
Дом
Каменюки, Беларусь
Площадь 138 м²
Агроусадьба в Каменецком р-не. 1946 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 143,2 кв.м, общ.- 138,2…
$180,000
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Дом в Каменюкский сельский Совет, Беларусь
Дом
Каменюкский сельский Совет, Беларусь
Площадь 256 м²
Дом под чистовую отделку в Каменецком р-не. 2017 г.п.1 этаж. Общ.СНБ - 256,38 кв.м, общ.- 25…
$190,000
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Дом в Каменюкский сельский Совет, Беларусь
Дом
Каменюкский сельский Совет, Беларусь
Площадь 142 м²
Жилой дом в Каменецком р-не. 2017 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 179,9 кв.м, общ.- 142,0 кв.м, жил.-…
$130,000
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Дом в Каменюкский сельский Совет, Беларусь
Дом
Каменюкский сельский Совет, Беларусь
Площадь 201 м²
Жилой дом в Каменецком р-не. 2009 г.п. 1 этаж, мансард. Общ.СНБ - 201,1 кв.м, общ.- 201,1 кв…
$170,000
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