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Дома в Томашовском сельском Совете, Беларусь

10 объектов найдено
Дом в Томашовский сельский Совет, Беларусь
Дом
Томашовский сельский Совет, Беларусь
Площадь 35 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 1946 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 50,9 кв.м, общ.- 34,5 кв.м, жил.- 21…
$2,900
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Дом в Томашовка, Беларусь
Дом
Томашовка, Беларусь
Площадь 81 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 1938 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 81,3 кв.м, общ.- 81,3 кв.м, жил.- 39…
$8,500
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Дом в Томашовка, Беларусь
Дом
Томашовка, Беларусь
Площадь 51 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 1969 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 68,1 кв.м, общ.- 50,7 кв.м, жил.- 38…
$18,600
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Дом в Томашовский сельский Совет, Беларусь
Дом
Томашовский сельский Совет, Беларусь
Площадь 48 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 1957 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 47,5 кв.м, общ.- 47,5 кв.м, жил.- 24…
$8,500
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Дом в Томашовский сельский Совет, Беларусь
Дом
Томашовский сельский Совет, Беларусь
Площадь 86 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 1 этаж. Общ.СНБ - 85,5 кв.м, общ.- 85,5 кв.м, жил.- 48,4 кв.м, к…
$6,000
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Дом в Томашовка, Беларусь
Дом
Томашовка, Беларусь
Площадь 62 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 1963 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 63,8 кв.м, общ.- 62,4 кв.м, жил.- 48…
$19,000
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Дом в Томашовка, Беларусь
Дом
Томашовка, Беларусь
Площадь 20 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 1969 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 71,5 кв.м, общ.- 50,1 кв.м, жил.- 36…
$7,400
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Дом в Томашовский сельский Совет, Беларусь
Дом
Томашовский сельский Совет, Беларусь
Площадь 63 м²
Жилой дом в Брестском р-не.1 этаж. Общ.СНБ - 75,3 кв.м, общ.- 63,1 кв.м, жил.- 48,0 кв.м, ку…
$9,700
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Дом в Томашовка, Беларусь
Дом
Томашовка, Беларусь
Площадь 134 м²
Коробка жилого дома в Брестском р-не. 1993 г.п. 1 этаж, мансарда, цокольный этаж. Общ.СНБ - …
$6,900
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Дом в Томашовка, Беларусь
Дом
Томашовка, Беларусь
Площадь 140 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 1989 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 169,8 кв.м, общ.- 140,4 кв.м, жил.- …
$60,000
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Параметры недвижимости в Томашовском сельском Совете, Беларусь

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