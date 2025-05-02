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Дома в Дивинском сельском Совете, Беларусь

7 объектов найдено
Дом в Дивинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дивинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 76 м²
Жилой дом в Кобринском р-не. 1968 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 76,4 кв.м, общ.- 76,4 кв.м, жил.- 3…
$9,900
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Дом в Дивинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дивинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 49 м²
Жилой дом в Кобринском р-не. 1948 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 56,5 кв.м, общ.- 49,0 кв.м, жил.- 2…
$5,900
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Дом в Дивинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дивинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 48 м²
Жилой дом в Кобринском р-не. 1968 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 48,4 кв.м, общ.- 48,4 кв.м, жил.- 3…
$7,500
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Дом в Дивинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дивинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 79 м²
Жилой дом в Кобринском р-не. 1995 г.п. 1 этаж, мансарда. цокольный этаж. Общ.СНБ - 127,3 кв.…
$29,000
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Дом в Дивинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дивинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 99 м²
Жилой дом в Кобринском р-не. 1995 г.п. 1 этаж, мансарда, подвальный этаж. Общ.СНБ - 99,0 кв.…
$11,000
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Дом в Дивинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дивинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 265 м²
Жилой дом в Кобринском р-не. 1994 г.п. 2 этажа. Общ.СНБ - 327,1 кв.м, общ.- 265,3 кв.м, жил.…
$22,000
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Дом в Дивинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дивинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 96 м²
Жилой дом в Кобринском р-не. 1980 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 107,2 кв.м, общ.- 96,0 кв.м, жил.- …
$31,000
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Параметры недвижимости в Дивинском сельском Совете, Беларусь

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