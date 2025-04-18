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Дома в Хмелевском сельском Совете, Беларусь

5 объектов найдено
Дом в Хмелево, Беларусь
Дом
Хмелево, Беларусь
Площадь 74 м²
Жилой дом в Жабинковском р-не. 1968 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 74,0 кв.м, общ.- 74,0 кв.м, жил.-…
$18,000
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Дом в Хмелевский сельский Совет, Беларусь
Дом
Хмелевский сельский Совет, Беларусь
Площадь 184 м²
Жилой дом в Жабинковском р-не. 2020 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 191,4 кв.м, общ.- 183,7 кв.м, жил…
$149,000
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Дом в Хмелевский сельский Совет, Беларусь
Дом
Хмелевский сельский Совет, Беларусь
Площадь 54 м²
Жилой дом в Жабинковском р-не. 1979 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 67,0 кв.м, общ.- 54,1 кв.м, жил.-…
$15,800
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Дом в Хмелево, Беларусь
Дом
Хмелево, Беларусь
Площадь 45 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 1960 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 44,5 кв.м, общ.- 44,5 кв.м, жил.- 25…
$12,000
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Дом в Хмелево, Беларусь
Дом
Хмелево, Беларусь
Площадь 78 м²
Жилой дом в Жабинковском р-не. 1984 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 90,2 кв.м, общ.- 77,8 кв.м, жил.-…
$35,000
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