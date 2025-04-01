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Дома в Хотиславский сельский Совет, Беларусь

4 объекта найдено
Дом в Хотиславский сельский Совет, Беларусь
Дом
Хотиславский сельский Совет, Беларусь
Площадь 492 м²
Агроусадьба в Малоритском р-не. 1960 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 515,3 кв.м, общ.- 492,0 кв.м, жи…
$300,000
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Дом в Хотиславский сельский Совет, Беларусь
Дом
Хотиславский сельский Совет, Беларусь
Площадь 48 м²
Жилой дом в Малоритском р-не. 1950 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 48,4 кв.м, общ.- 48,4 кв.м, жил.- …
$9,900
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Дом в Хотиславский сельский Совет, Беларусь
Дом
Хотиславский сельский Совет, Беларусь
Площадь 72 м²
Жилой дом в Малоритском р-не. 1 этаж. Общ.СНБ - 72,4 кв.м, жил.- 64,0 кв.м, кух.- 21,6 кв.м.…
$7,500
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Дом в Хотиславский сельский Совет, Беларусь
Дом
Хотиславский сельский Совет, Беларусь
Площадь 59 м²
Жилой дом в Малоритском р-не. 1980 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 71,1 кв.м, общ.- 59,0 кв.м, жил.- …
$3,500
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