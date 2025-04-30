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Дома с садом в Брестской области, Беларусь

Барановичи
24
Брест
285
Мухавецкий сельский Совет
173
Мотыкальский сельский Совет
63
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51 объект найдено
Дом в Барановичи, Беларусь
Дом
Барановичи, Беларусь
Площадь 307 м²
Продается очень красивый и просторный дом в тихом и уютном месте, со всеми удобствами. Полно…
$220,000
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Коттедж в Брест, Беларусь
Коттедж
Брест, Беларусь
Площадь 121 м²
Лот 8390. Продажа коттеджа под отделку на Берёзовке! Просто наберите по этому номеруПокупате…
$107,000
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Дом в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 160 м²
Лот 8330. Жилой дом в микрорайоне Ковалёво в Бресте.Звоните для более подробной информацииНа…
$145,000
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Дом в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 23 м²
Лот 8624. Дача рядом с чертой Бреста. Купить дачу рядом у черты Бреста - легко! Звоните номе…
$18,500
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Дом в Тельмы 2, Беларусь
Дом
Тельмы 2, Беларусь
Площадь 118 м²
Лот 8592. Коттедж в Тельминском с/с Запишитесь на просмотр по номеру в объявлении. Смотрите …
$138,000
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Дом в Малаховецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Малаховецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 144 м²
Продаётся жилой дом в 2 км от г. Барановичи (в шаговой доступности Диприз, мкр-н Боровки, Юж…
$38,000
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Дом в Барановичи, Беларусь
Дом
Барановичи, Беларусь
Площадь 126 м²
В продаже дом с комфортной планировкой и высокими потолками: 7 жилых комнат, совмещенный сан…
$40,000
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Дом в Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 149 м²
Номер договора с агентством 8579 от 2025-02-17
$122,900
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Дом в Вольно, Беларусь
Дом
Вольно, Беларусь
Площадь 41 м²
Продается жилой дом в агрогородке Вольно. Дом деревянный обложен кирпичом. Площадь участка 2…
$14,900
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Дом в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 435 м²
Лот 8339. Жилой дом в микрорайоне Ковалёво в Бресте.Звоните для более подробной информацииНа…
$139,000
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Дом в Домачевский сельский Совет, Беларусь
Дом
Домачевский сельский Совет, Беларусь
Площадь 139 м²
Код объекта 28924: Мы работаем от собственника! Покупая этот объект - Вы не платите агентств…
$22,000
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Дом в Барановичи, Беларусь
Дом
Барановичи, Беларусь
Площадь 201 м²
Жилой дом в р-н ул. 50 лет ВЛКСМ!   * Площадь: общая – 200.9 кв.м., жилая – 114.3 кв.м., кух…
$75,000
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Дом в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 44 м²
Лот 8674. Дача в лесном массивеЗвоните для более подробной информацииНаши покупатели не плат…
$29,500
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Дом в Брест, Беларусь
Дом
Брест, Беларусь
Площадь 174 м²
Лот 8707. Жилой дом на БерёзовкеЗвоните для более подробной информацииНаши покупатели не пла…
$87,000
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Дом в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 272 м²
Лот 7451. Звоните для более подробной информации Купить большой дом для большой семьи в Брес…
$107,000
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Дом в Хидринский сельский Совет, Беларусь
Дом
Хидринский сельский Совет, Беларусь
Площадь 75 м²
Предлагается к продаже добротный деревянный жилой дом в д.Гайковка Кобринского р-на (10 км к…
$21,500
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Дом в Мотыкальский сельский Совет, Беларусь
Дом
Мотыкальский сельский Совет, Беларусь
Площадь 94 м²
Лот 8672. Жилой дом в Брестском районе.Звоните для более подробной информации. Наши покупате…
$102,000
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Дом в Мотыкальский сельский Совет, Беларусь
Дом
Мотыкальский сельский Совет, Беларусь
Площадь 137 м²
Лот 8333. Жилой дом в Брестском районеЗвоните для более подробной информацииНаши покупатели …
$160,000
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Дом в Брест, Беларусь
Дом
Брест, Беларусь
Площадь 74 м²
Предлагаем купить замечательный деревянный дом, облицованный кирпичом, площадью 73,7 м2 в ко…
$58,000
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Дом в Карчёво, Беларусь
Дом
Карчёво, Беларусь
Площадь 175 м²
Уютный дом для семьи. Кирпичный современный дом 2016 года постройки. Общая площадь дома - 1…
$65,000
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Дом в Столовичи, Беларусь
Дом
Столовичи, Беларусь
Площадь 57 м²
Продается жилой дом в аг. Столовичи! В 10 минутах езды от г. Барановичи. Дом состоит из 2 жи…
$25,900
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Дом в Брест, Беларусь
Дом
Брест, Беларусь
Площадь 233 м²
Лот 5541. Жилой дом в районе Ямно - Вычулки. .Звоните для более подробной информации. Наши п…
$185,000
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Дом в Большие Радваничи, Беларусь
Дом
Большие Радваничи, Беларусь
Площадь 84 м²
Лот 8740. Капитальный дом в Радваничском с/сЗвоните для более подробной информацииЕсли Вы ус…
$73,900
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Коттедж в Брест, Беларусь
Коттедж
Брест, Беларусь
Площадь 302 м²
Лот 8379. Коттедж для комфортного проживания большой семьи.Звоните для более подробной инфор…
$149,000
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Дом в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 242 м²
Лот 8671. Жилой дом в микрорайоне Ковалёво в Бресте.Звоните для более подробной информации. …
$105,000
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Дом в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 76 м²
Лот 8373. Небольшая жилая дача в пригороде БрестаЗвоните для более подробной информацииНаши …
$39,500
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Коттедж в Кобрин, Беларусь
Коттедж
Кобрин, Беларусь
Площадь 142 м²
Предлагается к продаже прекрасный экологичный жилой дом в скандинавском стиле по ул.Лучистой…
$234,000
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Коттедж в Большие Лепесы, Беларусь
Коттедж
Большие Лепесы, Беларусь
Площадь 110 м²
Продаётся одноквартирный жилой дом в пригороде Кобрина. Дом 2014 года постройки, одноуровнев…
$94,000
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Дом в Брест, Беларусь
Дом
Брест, Беларусь
Площадь 44 м²
Предлагаем приобрести ухоженный садовый участок с уютным дачным домом мансардного типа, а та…
$33,000
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Дом в Брест, Беларусь
Дом
Брест, Беларусь
Площадь 116 м²
Лот 8483. Продажа обустроенного коттеджа на Берёзовке!Звоните для более подробной информации…
$189,000
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Типы недвижимости в Брестской области

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Параметры недвижимости в Брестской области, Беларусь

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