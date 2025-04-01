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Дома в Ратайчицкий сельский Совет, Беларусь

5 объектов найдено
Дом в Ратайчицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Ратайчицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 38 м²
Жилой дом в Каменецком р-не. 1963 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 48,0 кв.м, общ.- 38,0 кв.м, жил.- 2…
$5,900
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Дом в Ратайчицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Ратайчицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 42 м²
Жилой дом в Каменецком р-не. 1940 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 58,8 кв.м, общ.- 42,1 кв.м, жил.- 2…
$5,900
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Дом в Ратайчицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Ратайчицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 56 м²
Жилой дом в Каменецком р-не. 1 этаж. Общ.СНБ - 68,7 кв.м, общ.- 56,1 кв.м, жил.- 42,5 кв.м, …
$18,500
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Дом в Ратайчицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Ратайчицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 28 м²
Жилой дом в Каменецком р-не. 1980 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 36,3 кв.м, общ.- 27,5 кв.м, жил.- 1…
$19,000
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Дом в Ратайчицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Ратайчицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 42 м²
Жилой дом в Каменецком р-не. 1955 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 60,6 кв.м, общ.- 42,1 кв.м, жил.- 3…
$15,000
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Параметры недвижимости в Ратайчицкий сельский Совет, Беларусь

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