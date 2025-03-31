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Дома в Огородникский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Огородникский сельский Совет, Беларусь
Дом
Огородникский сельский Совет, Беларусь
Площадь 58 м²
Жилой дом в Каменецком р-не. 2013 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 57,7 кв.м, общ.- 57,7 кв.м, жил.- 3…
$28,000
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Параметры недвижимости в Огородникский сельский Совет, Беларусь

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