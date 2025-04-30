Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Брестская область
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Гараж

Дома с гаражом в Брестской области, Беларусь

Барановичи
24
Брест
285
Мухавецкий сельский Совет
173
Мотыкальский сельский Совет
63
Показать больше
54 объекта найдено
Дом в Брест, Беларусь
Дом
Брест, Беларусь
Площадь 151 м²
Лот 7508. Просторный и уютный жилой дом, 2011 года постройки, расположенный в микрорайоне Бе…
$183,000
Оставить заявку
Дом в Барановичи, Беларусь
Дом
Барановичи, Беларусь
Площадь 307 м²
Продается очень красивый и просторный дом в тихом и уютном месте, со всеми удобствами. Полно…
$220,000
Оставить заявку
Дом в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 160 м²
Лот 8330. Жилой дом в микрорайоне Ковалёво в Бресте.Звоните для более подробной информацииНа…
$145,000
Оставить заявку
Дом в Тельмы 2, Беларусь
Дом
Тельмы 2, Беларусь
Площадь 118 м²
Лот 8592. Коттедж в Тельминском с/с Запишитесь на просмотр по номеру в объявлении. Смотрите …
$138,000
Оставить заявку
Дом в Малаховецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Малаховецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 144 м²
Продаётся жилой дом в 2 км от г. Барановичи (в шаговой доступности Диприз, мкр-н Боровки, Юж…
$38,000
Оставить заявку
Дом в Клейниковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Клейниковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 128 м²
Лот 8581. Продажа большой дачи за Клейниками. Запишитесь на просмотр по номеру в объявлении.…
$26,990
Оставить заявку
Дом в Барановичи, Беларусь
Дом
Барановичи, Беларусь
Площадь 193 м²
В продаже дом 2006 г., постройки, расположенный на участке 8 соток, в районе престижной заст…
$69,900
Оставить заявку
Дом в Барановичи, Беларусь
Дом
Барановичи, Беларусь
Площадь 126 м²
В продаже дом с комфортной планировкой и высокими потолками: 7 жилых комнат, совмещенный сан…
$40,000
Оставить заявку
Коттедж в Тюхиничи, Беларусь
Коттедж
Тюхиничи, Беларусь
Площадь 153 м²
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, - Вы не платите агентству комиссию!  Жилой…
$250,000
Оставить заявку
Дом в Лавриновичи, Беларусь
Дом
Лавриновичи, Беларусь
Площадь 143 м²
Уютный дом для семьи!   Кирпичный современный дом 2008 года постройки в д. Лавриновичи. Обща…
$71,000
Оставить заявку
Коттедж в Черни, Беларусь
Коттедж
Черни, Беларусь
Площадь 216 м²
Код объекта 07623: Мы работаем от собственника! Покупая этот объект- Вы не платите агентству…
$148,000
Оставить заявку
Дом в Барановичи, Беларусь
Дом
Барановичи, Беларусь
Площадь 276 м²
В продаже эксклюзивный вариант!  Одноэтажный дом мансардного типа с большим участком размеро…
$175,000
Оставить заявку
Дом в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 435 м²
Лот 8339. Жилой дом в микрорайоне Ковалёво в Бресте.Звоните для более подробной информацииНа…
$139,000
Оставить заявку
Дом в Барановичи, Беларусь
Дом
Барановичи, Беларусь
Площадь 135 м²
Кто искал жилой дом В ЦЕНТРЕ – это вариант для вас! * Площадь: общая – 134,7 кв.м., жилая – …
$57,000
Оставить заявку
Дом в Брест, Беларусь
Дом
Брест, Беларусь
Площадь 167 м²
Код объекта 08725: Поможем с кредитованием, семейным капиталом, продажей Вашей недвижимости …
$165,000
Оставить заявку
Дом в Барановичи, Беларусь
Дом
Барановичи, Беларусь
Площадь 201 м²
Жилой дом в р-н ул. 50 лет ВЛКСМ!   * Площадь: общая – 200.9 кв.м., жилая – 114.3 кв.м., кух…
$75,000
Оставить заявку
Дом в Брест, Беларусь
Дом
Брест, Беларусь
Площадь 174 м²
Лот 8707. Жилой дом на БерёзовкеЗвоните для более подробной информацииНаши покупатели не пла…
$87,000
Оставить заявку
Дом в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 272 м²
Лот 7451. Звоните для более подробной информации Купить большой дом для большой семьи в Брес…
$107,000
Оставить заявку
Дом в Брест, Беларусь
Дом
Брест, Беларусь
Площадь 32 м²
Лот 8487. Продажа жилой дачи на Дубровке.Запишитесь на просмотр по номеру в объявлении. Смот…
$32,000
Оставить заявку
Дом в Мотыкальский сельский Совет, Беларусь
Дом
Мотыкальский сельский Совет, Беларусь
Площадь 94 м²
Лот 8672. Жилой дом в Брестском районе.Звоните для более подробной информации. Наши покупате…
$102,000
Оставить заявку
Дом в Барановичи, Беларусь
Дом
Барановичи, Беларусь
Площадь 306 м²
Продажа дома в мкр-н. Боровки!* Площадь: общая – 305.7 кв.м., жилая – 155.6 кв.м., кухня – 1…
$128,000
Оставить заявку
Дом в Мотыкальский сельский Совет, Беларусь
Дом
Мотыкальский сельский Совет, Беларусь
Площадь 137 м²
Лот 8333. Жилой дом в Брестском районеЗвоните для более подробной информацииНаши покупатели …
$160,000
Оставить заявку
Дом в Брест, Беларусь
Дом
Брест, Беларусь
Площадь 86 м²
Лот 8668. Продажа дома на Берёзовке! Запишитесь на просмотр по номеру в объявлении. Смотрите…
$67,000
Оставить заявку
Дом в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 184 м²
Лот 8443. Продажа коттеджа в мкрн. Вулька-Подгородская Запишитесь на просмотр по номеру в об…
$129,900
Оставить заявку
Дом в Карчёво, Беларусь
Дом
Карчёво, Беларусь
Площадь 175 м²
Уютный дом для семьи. Кирпичный современный дом 2016 года постройки. Общая площадь дома - 1…
$65,000
Оставить заявку
Дом в Страдечь, Беларусь
Дом
Страдечь, Беларусь
Площадь 85 м²
Предлагаем приобрести замечательный одноэтажный жилой дом на большом и ухоженном земельном у…
$51,900
Оставить заявку
Дом в Брест, Беларусь
Дом
Брест, Беларусь
Площадь 182 м²
Лот 8403. Коттедж с 4-мя комнатами на ДубровкеЗапишитесь на просмотр по номеру , указанном в…
$154,000
Оставить заявку
Дом в Брест, Беларусь
Дом
Брест, Беларусь
Площадь 233 м²
Лот 5541. Жилой дом в районе Ямно - Вычулки. .Звоните для более подробной информации. Наши п…
$185,000
Оставить заявку
Дом в Большие Радваничи, Беларусь
Дом
Большие Радваничи, Беларусь
Площадь 84 м²
Лот 8740. Капитальный дом в Радваничском с/сЗвоните для более подробной информацииЕсли Вы ус…
$73,900
Оставить заявку
Дом в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 154 м²
Жилой дом с земельным участком в Бресте.Предлагаем купить отличный двухэтажный жилой дом на …
$105,000
Оставить заявку

Типы недвижимости в Брестской области

коттеджи
таунхаусы

Параметры недвижимости в Брестской области, Беларусь

с садом
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти