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Дома в Видомлянском сельском Совете, Беларусь

6 объектов найдено
Дом в Видомлянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Видомлянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 44 м²
Жилой дом в Каменецком р-не. 1962 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 63,3 кв.м, общ.- 43,6 кв.м, жил.- 2…
$24,000
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Дом в Видомлянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Видомлянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 78 м²
Дом под чистовую отделку в Каменецком р-не. 2024 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 98,1 кв.м, общ.- 77,…
$89,000
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Дом в Видомлянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Видомлянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 63 м²
Жилой дом в Каменецком р-не. 1963 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 76,9 кв.м, общ.- 63,2 кв.м, жил.- 4…
$27,000
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Дом в Видомлянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Видомлянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 141 м²
Жилой дом в Каменецком р-не. 2014 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 170,7 кв.м, общ.- 141,4 к…
$87,000
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Дом в Турна Большая, Беларусь
Дом
Турна Большая, Беларусь
Площадь 37 м²
Жилой дом в Каменецком р-не. 1975 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 56,0 кв.м, общ.- 36,6 кв.м, жил.- 2…
$23,000
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Дом в Видомлянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Видомлянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 150 м²
Жилой дом в Каменецком р-не. 1998 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 155,2 кв.м, общ.- 149,6 к…
$49,000
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