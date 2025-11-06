  1. Realting.com
Kompleks mieszkalny Apartments in the Avrupa Residence Oryapark complex. Pre-Launch!

Umraniye, Turcja
od
$340,000
7
ID: 33061
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 18.12.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Marmara Region
  • Miasteczko
    Ümraniye
  • Metro
    Yamanevler (~ 800 m)

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Nadanie obywatelstwa
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Przeniesienie
Uruchom!
Akceptujemy rezerwacje!
Zarezerwuj mieszkanie w cenach początkowych przed oficjalną sprzedażą!

Avrupa Residence Oryapark oferuje nowoczesny styl życia, inwestycje i biznes w jednym kompleksie.

Projekt znajduje się w dzielnicy Ümraniye, kilka minut od Istanbul Financial Center, jak również centrów handlowych, międzynarodowych szkół, szpitali i centrów biznesowych, co Avrupa Residence Oryapark idealny wybór zarówno dla rodzin i specjalistów.

Pobliska autostrada oferuje szybki dostęp do kluczowych dzielnic biznesowych i mieszkaniowych, takich jak Ataşehir, Kadıköy i Üsküdar. Linia metra M5 Üsküdar- Ümraniye- Çekmeköy jest również zaledwie kilka minut, zapewniając mieszkańcom wygodny dostęp do dowolnego punktu w mieście.

Projekt, obejmujący obszar o powierzchni 8,980 m ², składa się z dwóch bloków, 21 i 31 pięter wysokości, łącznie 317 mieszkań w układach od 1 + 1 do 2 + 1.

Wszystkie apartamenty zostaną dostarczone w pełni wykończone, z wykorzystaniem materiałów premium i wykończone zgodnie z najwyższymi standardami jakości.

Data zakończenia: 2027 r.

Infrastruktura:

  • Obszary spacerowe
  • Obszary rekreacyjne
  • Basen
  • Centrum fitness
  • Plac zabaw dla dzieci
  • Sklepy i kawiarnie
  • Parking kryty
  • Zabezpieczenie 24 / 7

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego projektu, zadzwoń lub napisz do nas.

Lokalizacja na mapie

Umraniye, Turcja
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport
Finanse
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
