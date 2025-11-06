Kompleks mieszkalny Apartments in the Avrupa Residence Oryapark complex. Pre-Launch!

Uruchom!
Avrupa Residence Oryapark oferuje nowoczesny styl życia, inwestycje i biznes w jednym kompleksie.
Projekt znajduje się w dzielnicy Ümraniye, kilka minut od Istanbul Financial Center, jak również centrów handlowych, międzynarodowych szkół, szpitali i centrów biznesowych, co Avrupa Residence Oryapark idealny wybór zarówno dla rodzin i specjalistów.
Pobliska autostrada oferuje szybki dostęp do kluczowych dzielnic biznesowych i mieszkaniowych, takich jak Ataşehir, Kadıköy i Üsküdar. Linia metra M5 Üsküdar- Ümraniye- Çekmeköy jest również zaledwie kilka minut, zapewniając mieszkańcom wygodny dostęp do dowolnego punktu w mieście.
Projekt, obejmujący obszar o powierzchni 8,980 m ², składa się z dwóch bloków, 21 i 31 pięter wysokości, łącznie 317 mieszkań w układach od 1 + 1 do 2 + 1.
Wszystkie apartamenty zostaną dostarczone w pełni wykończone, z wykorzystaniem materiałów premium i wykończone zgodnie z najwyższymi standardami jakości.
Data zakończenia: 2027 r.
