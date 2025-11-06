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Mieszkanie w nowym budynku Sai Kayaşehir

Basaksehir, Turcja
Cena na zgłoszenie
;
7
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ID: 38195
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 11.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Marmara Region
  • Miasteczko
    Basaksehir
  • Adres
    Neset Ertas Sokak

O kompleksie

Sai Kayaşehir to nowoczesny kompleks mieszkaniowy zlokalizowany w dzielnicy Başakşehir w Stambule, oferujący współczesne apartamenty w pobliżu stacji metra, terenów zielonych oraz najważniejszych punktów infrastruktury miejskiej.

Sai Kayaşehir łączy elegancką architekturę z udogodnieniami stworzonymi z myślą o rodzinach. Projekt oferuje przestronne apartamenty, systemy Smart Home oraz wysoki potencjał inwestycyjny w jednej z najszybciej rozwijających się dzielnic Stambułu.

10 zalet Sai Kayaşehir:

  • Doskonała lokalizacja – w centrum Başakşehir, w pobliżu metra, głównych dróg oraz komunikacji miejskiej.

  • Nowoczesna architektura – eleganckie elewacje i funkcjonalne, estetyczne układy mieszkań.

  • Przyjazne środowisko dla rodzin – parki, ścieżki spacerowe oraz bezpieczne place zabaw dla dzieci.

  • Systemy Smart Home – wybrane apartamenty wyposażone w inteligentne rozwiązania domowe.

  • Materiały najwyższej jakości – wysokiej klasy wykończenie kuchni, łazienek i wnętrz.

  • Bogata infrastruktura rekreacyjna – centrum fitness, sauna, łaźnia turecka (hamam) oraz parking podziemny.

  • Rozległe tereny zielone – starannie zaprojektowane przestrzenie sprzyjające wypoczynkowi i kontaktowi z naturą.

  • Bliskość kluczowych obiektów – szkół, szpitali, centrów handlowych oraz meczetów.

  • Konstrukcja odporna na trzęsienia ziemi – zgodna z nowoczesnymi normami bezpieczeństwa sejsmicznego.

  • Możliwość uzyskania obywatelstwa tureckiego – atrakcyjna opcja dla zagranicznych inwestorów zainteresowanych zakupem nieruchomości w Turcji.

Charakterystyka obiektu

Szczegóły wnętrza

Ogrzewanie:

  • Ogrzewanie indywidualne

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Funkcje naprawy:

  • Stan surowy

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Dom przekazany
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Nadanie obywatelstwa
  • Transakcja zdalna

Lokalizacja na mapie

Basaksehir, Turcja
Edukacja
Sklepy spożywcze

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Mieszkanie w nowym budynku Sai Kayaşehir
Basaksehir, Turcja
Cena na zgłoszenie
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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