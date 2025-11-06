Mieszkanie w nowym budynku Sai Kayaşehir

Sai Kayaşehir to nowoczesny kompleks mieszkaniowy zlokalizowany w dzielnicy Başakşehir w Stambule, oferujący współczesne apartamenty w pobliżu stacji metra, terenów zielonych oraz najważniejszych punktów infrastruktury miejskiej.
Sai Kayaşehir łączy elegancką architekturę z udogodnieniami stworzonymi z myślą o rodzinach. Projekt oferuje przestronne apartamenty, systemy Smart Home oraz wysoki potencjał inwestycyjny w jednej z najszybciej rozwijających się dzielnic Stambułu.
10 zalet Sai Kayaşehir:
Doskonała lokalizacja – w centrum Başakşehir, w pobliżu metra, głównych dróg oraz komunikacji miejskiej.
Nowoczesna architektura – eleganckie elewacje i funkcjonalne, estetyczne układy mieszkań.
Przyjazne środowisko dla rodzin – parki, ścieżki spacerowe oraz bezpieczne place zabaw dla dzieci.
Systemy Smart Home – wybrane apartamenty wyposażone w inteligentne rozwiązania domowe.
Materiały najwyższej jakości – wysokiej klasy wykończenie kuchni, łazienek i wnętrz.
Bogata infrastruktura rekreacyjna – centrum fitness, sauna, łaźnia turecka (hamam) oraz parking podziemny.
Rozległe tereny zielone – starannie zaprojektowane przestrzenie sprzyjające wypoczynkowi i kontaktowi z naturą.
Bliskość kluczowych obiektów – szkół, szpitali, centrów handlowych oraz meczetów.
Konstrukcja odporna na trzęsienia ziemi – zgodna z nowoczesnymi normami bezpieczeństwa sejsmicznego.
Możliwość uzyskania obywatelstwa tureckiego – atrakcyjna opcja dla zagranicznych inwestorów zainteresowanych zakupem nieruchomości w Turcji.