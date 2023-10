Kadikoey, Turcja

od €519,382

Projekt znajduje się w elitarnej dzielnicy Uskudar w anatolijskiej części Stambułu, w otoczeniu rezerwatów przyrody i parków leśnych. Z projektu roztacza się malowniczy widok na wieżę telewizyjną Çamlıcu, do której można dojechać samochodem w 8 minut, aby zjeść śniadanie z tarasu widokowego. W pobliżu wieży telewizyjnej Küçük Çamlıca znajduje się mały park leśny ze ścieżkami spacerowymi, sezonowymi klombami, stawami i placami zabaw dla dzieci. Na terenie projektu deweloper stworzy park Benleo ze ścieżkami spacerowymi, plażą, oddzielnymi miejscami do opalania, grami sportowymi, jogą, kempingiem i piknikiem, stawy dekoracyjne i biologiczne oraz sad. Projekt obejmuje również basen, basen dla dzieci, miejsca parkingowe, kawiarnię, część telewizyjną, centrum fitness, spa, klub dla dzieci, tenis stołowy i korty do squasha, bibliotekę i część wypoczynkową. Opcje apartamentu: dwupoziomowe apartamenty z 5 sypialniami i standardowe apartamenty o powierzchni od 41 m2 do 688 m2. Każdy apartament posiada jacuzzi i przestronne balkony lub tarasy z widokiem na miasto, las, morze i park. Lokalizacja i pobliska infrastruktura Projekt znajduje się kilka minut od Acibadem Medical Center, jednego ze słynnych miejsc w Stambule, w pobliżu autostrady E5, która łączy części europejskie i azjatyckie. Odległość do niektórych obiektów: 2 km do D100, która znajduje się wzdłuż całej linii brzegowej. Metrobus biegnie wzdłuż autostrady przez całe miasto. 1 km do centrum handlowego Akasya. 3 km do centrum handlowego Emaar Square. 3 km do rezerwatu przyrody Validebag 4,2 km do Bagdat Street, słynnej z modnych sklepów i restauracji. 5 km do szerokiej promenady, której długość wynosi 35 km.