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Nowe budynki na sprzedaż w Bakirkoy

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mieszkania
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Apartamentowiec Nivak Florya
Apartamentowiec Nivak Florya
Apartamentowiec Nivak Florya
Apartamentowiec Nivak Florya
Apartamentowiec Nivak Florya
Pokaż wszystko Apartamentowiec Nivak Florya
Apartamentowiec Nivak Florya
Bakirkoy, Turcja
Cena na zgłoszenie
Nivak Florya to luksusowy, niskokondygnacyjny kompleks mieszkaniowy położony w dzielnicy Şenlikköy w Bakırköy. Inwestycja zajmuje powierzchnię 20 500 m² i obejmuje 12 budynków mieszkalnych z zaledwie 96 ekskluzywnymi apartamentami. Projekt oferuje mieszkania o układach od 2+1 do 7+1, zapewni…
Agencja
Binaa Investment
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Apartamentowiec Mieszkania z Luksusowymi Udogodnieniami w Stambule Bakırköy
Apartamentowiec Mieszkania z Luksusowymi Udogodnieniami w Stambule Bakırköy
Apartamentowiec Mieszkania z Luksusowymi Udogodnieniami w Stambule Bakırköy
Apartamentowiec Mieszkania z Luksusowymi Udogodnieniami w Stambule Bakırköy
Apartamentowiec Mieszkania z Luksusowymi Udogodnieniami w Stambule Bakırköy
Pokaż wszystko Apartamentowiec Mieszkania z Luksusowymi Udogodnieniami w Stambule Bakırköy
Apartamentowiec Mieszkania z Luksusowymi Udogodnieniami w Stambule Bakırköy
Bakirkoy, Turcja
od
$952,414
Rok realizacji 2019
Liczba kondygnacji 20
Gotowe do Zamieszkania Mieszkania w Kompleksie z Widokiem na Morze w İstanbul Bakırköy Mieszkania znajdują się w projekcie w centrum wybrzeża dzielnicy Bakırköy. Bakırköy to jedna z najstarszych dzielnic mieszkalnych po europejskiej stronie Stambułu. Przez tę dzielnicę przebiegają ważne lini…
Agencja
TEKCE Real Estate
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Zespół mieszkaniowy PREMIUM apartments in the Pruva 34 seafront complex for Turkish Citizenship.
Zespół mieszkaniowy PREMIUM apartments in the Pruva 34 seafront complex for Turkish Citizenship.
Zespół mieszkaniowy PREMIUM apartments in the Pruva 34 seafront complex for Turkish Citizenship.
Zespół mieszkaniowy PREMIUM apartments in the Pruva 34 seafront complex for Turkish Citizenship.
Zespół mieszkaniowy PREMIUM apartments in the Pruva 34 seafront complex for Turkish Citizenship.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy PREMIUM apartments in the Pruva 34 seafront complex for Turkish Citizenship.
Zespół mieszkaniowy PREMIUM apartments in the Pruva 34 seafront complex for Turkish Citizenship.
Bakirkoy, Turcja
od
$365,000
Opcje wykończenia Gotowe
1+1 apartment, total area 137 m², net area 88.6 m² Also for sale are apartments with two (2+1), three (3+1), four (4+1) and five (5+1) bedrooms. Videos of the apartment and complex are available upon request. The complex stretches along the famous Bakirkoy coastline, where extensive…
Agencja
Smart Home
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TekceTekce
Apartamentowiec Mieszkania z Luksusowymi Udogodnieniami w Stambule Bakırköy
Apartamentowiec Mieszkania z Luksusowymi Udogodnieniami w Stambule Bakırköy
Apartamentowiec Mieszkania z Luksusowymi Udogodnieniami w Stambule Bakırköy
Apartamentowiec Mieszkania z Luksusowymi Udogodnieniami w Stambule Bakırköy
Apartamentowiec Mieszkania z Luksusowymi Udogodnieniami w Stambule Bakırköy
Pokaż wszystko Apartamentowiec Mieszkania z Luksusowymi Udogodnieniami w Stambule Bakırköy
Apartamentowiec Mieszkania z Luksusowymi Udogodnieniami w Stambule Bakırköy
Bakirkoy, Turcja
od
$1,28M
Rok realizacji 2019
Liczba kondygnacji 20
Gotowe do Zamieszkania Mieszkania w Kompleksie z Widokiem na Morze w İstanbul Bakırköy Mieszkania znajdują się w projekcie w centrum wybrzeża dzielnicy Bakırköy. Bakırköy to jedna z najstarszych dzielnic mieszkalnych po europejskiej stronie Stambułu. Przez tę dzielnicę przebiegają ważne lini…
Agencja
TEKCE Real Estate
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Zespół mieszkaniowy New beachfront residence with a yacht marina, green areas and a fitness center, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New beachfront residence with a yacht marina, green areas and a fitness center, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New beachfront residence with a yacht marina, green areas and a fitness center, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New beachfront residence with a yacht marina, green areas and a fitness center, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New beachfront residence with a yacht marina, green areas and a fitness center, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New beachfront residence with a yacht marina, green areas and a fitness center, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New beachfront residence with a yacht marina, green areas and a fitness center, Istanbul, Turkey
Bakirkoy, Turcja
od
$994,838
Zintegrowany z megajachtową mariną, rezydencja wykorzystuje nowoczesne elementy konstrukcyjne, szerokie otwarte przestrzenie, place i krajobrazu, aby doprowadzić do morskiego stylu życia.Ten wielowarstwowy i wieloprogramowany projekt miejski na brzegach Morza Marmara przyniesie korzyści nie …
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy High quality apartments in a new residential complex near the forest, Bakirkoy, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy High quality apartments in a new residential complex near the forest, Bakirkoy, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy High quality apartments in a new residential complex near the forest, Bakirkoy, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy High quality apartments in a new residential complex near the forest, Bakirkoy, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy High quality apartments in a new residential complex near the forest, Bakirkoy, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy High quality apartments in a new residential complex near the forest, Bakirkoy, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy High quality apartments in a new residential complex near the forest, Bakirkoy, Istanbul, Turkey
Bakirkoy, Turcja
od
$2,11M
Kompleks będzie miał przytulne lobby, obszar rekreacyjny, odkryte baseny, ścieżki spacerowe i rowerowe, plac zabaw dla dzieci (do 4 lat), SPA z oddzielnymi obszarami dla mężczyzn i kobiet (szatnie, prysznice, łaźnia turecka, sauna, sauna parowa, masaże), studio fitness, kryty basen 368 m2, p…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New prestigious residence near a highway, in the center of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New prestigious residence near a highway, in the center of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New prestigious residence near a highway, in the center of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New prestigious residence near a highway, in the center of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New prestigious residence near a highway, in the center of Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New prestigious residence near a highway, in the center of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New prestigious residence near a highway, in the center of Istanbul, Turkey
Bakirkoy, Turcja
od
$461,605
Oferujemy luksusowe apartamenty w rezydencji z garażem i ochroną wokół zegara.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt znajduje się tuż obok autostrady E- 5, w centrum Stambułu, zaledwie 1 minutę od szkoły, centrum handlowe, szpital, park, plaża i przystanki transportu publicznego.E- 5 a…
Agencja
TRANIO
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Apartamentowiec Marinada Residence Ataköy
Apartamentowiec Marinada Residence Ataköy
Apartamentowiec Marinada Residence Ataköy
Apartamentowiec Marinada Residence Ataköy
Apartamentowiec Marinada Residence Ataköy
Apartamentowiec Marinada Residence Ataköy
Bakirkoy, Turcja
Cena na zgłoszenie
Ataköy Marinada Residence to ekskluzywny kompleks mieszkaniowy klasy ultra-luxury położony bezpośrednio nad wodą w dzielnicy Bakırköy, oferujący prestiżowe apartamenty zlokalizowane przy Ataköy Marina. Projekt obejmuje zaledwie 72 ekskluzywne rezydencje, zaprojektowane przez renomowaną praco…
Agencja
Binaa Investment
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Apartamentowiec Mieszkania z Luksusowymi Udogodnieniami w Stambule Bakırköy
Apartamentowiec Mieszkania z Luksusowymi Udogodnieniami w Stambule Bakırköy
Apartamentowiec Mieszkania z Luksusowymi Udogodnieniami w Stambule Bakırköy
Apartamentowiec Mieszkania z Luksusowymi Udogodnieniami w Stambule Bakırköy
Apartamentowiec Mieszkania z Luksusowymi Udogodnieniami w Stambule Bakırköy
Pokaż wszystko Apartamentowiec Mieszkania z Luksusowymi Udogodnieniami w Stambule Bakırköy
Apartamentowiec Mieszkania z Luksusowymi Udogodnieniami w Stambule Bakırköy
Bakirkoy, Turcja
od
$2,56M
Rok realizacji 2019
Liczba kondygnacji 20
Gotowe do Zamieszkania Mieszkania w Kompleksie z Widokiem na Morze w İstanbul Bakırköy Mieszkania znajdują się w projekcie w centrum wybrzeża dzielnicy Bakırköy. Bakırköy to jedna z najstarszych dzielnic mieszkalnych po europejskiej stronie Stambułu. Przez tę dzielnicę przebiegają ważne lini…
Agencja
TEKCE Real Estate
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Zespół mieszkaniowy New apartments in a residence by the sea, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New apartments in a residence by the sea, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New apartments in a residence by the sea, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New apartments in a residence by the sea, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New apartments in a residence by the sea, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New apartments in a residence by the sea, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New apartments in a residence by the sea, Istanbul, Turkey
Bakirkoy, Turcja
od
$827,581
Oferujemy luksusowe apartamenty z różnymi układami. Każdy apartament posiada przestronny taras, widok na morze i miejsca parkingowe.Rezydencja nad morzem składa się z czterech budynków i posiada piękny ogród krajobrazowy, wodociąg, usługi concierge, centrum fitness, joga i pilates, aerobik i…
Agencja
TRANIO
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Apartamentowiec Luksusowe rezydencje nad mariną Ataköy w Stambule
Apartamentowiec Luksusowe rezydencje nad mariną Ataköy w Stambule
Apartamentowiec Luksusowe rezydencje nad mariną Ataköy w Stambule
Apartamentowiec Luksusowe rezydencje nad mariną Ataköy w Stambule
Apartamentowiec Luksusowe rezydencje nad mariną Ataköy w Stambule
Pokaż wszystko Apartamentowiec Luksusowe rezydencje nad mariną Ataköy w Stambule
Apartamentowiec Luksusowe rezydencje nad mariną Ataköy w Stambule
, Turcja
Cena na zgłoszenie
Liczba kondygnacji 25
Ataköy Marinada Residence to ekskluzywny projekt mieszkaniowy klasy ultra luxury położony bezpośrednio przy marinie Ataköy w dzielnicy Bakırköy. Projekt obejmuje zaledwie 72 wyjątkowe rezydencje zaprojektowane przez renomowaną pracownię architektoniczną Tabanlıoğlu Mimarlık i oferuje panoram…
Agencja
Binaa Investment
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Apartamentowiec Sea Pearl Ataköy
Apartamentowiec Sea Pearl Ataköy
Apartamentowiec Sea Pearl Ataköy
Apartamentowiec Sea Pearl Ataköy
Apartamentowiec Sea Pearl Ataköy
Pokaż wszystko Apartamentowiec Sea Pearl Ataköy
Apartamentowiec Sea Pearl Ataköy
Bakirkoy, Turcja
Cena na zgłoszenie
Sea Pearl Ataköy to jeden z najbardziej luksusowych projektów mieszkaniowych w Stambule, oferujący bezpośredni panoramiczny widok na Morze Marmara. Inwestycja znajduje się w prestiżowej dzielnicy Bakırköy, łącząc wyjątkową lokalizację z nowoczesną architekturą i najwyższym standardem życia. …
Agencja
Binaa Investment
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Zespół mieszkaniowy Luxury residence on the coast of the Marmara Sea, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Luxury residence on the coast of the Marmara Sea, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Luxury residence on the coast of the Marmara Sea, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Luxury residence on the coast of the Marmara Sea, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Luxury residence on the coast of the Marmara Sea, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Luxury residence on the coast of the Marmara Sea, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Luxury residence on the coast of the Marmara Sea, Istanbul, Turkey
Bakirkoy, Turcja
od
$676,490
Oferujemy apartamenty z panoramicznym widokiem na morze i miasto, miejsca parkingowe i magazyny.Rezydencja oferuje luksusowy hotel, ogród, baseny dla dzieci i dorosłych, plac zabaw dla dzieci, centrum fitness, korty tenisowe i koszykówki.Wyposażenie i wyposażenie w domu System "Inteligentny …
Agencja
TRANIO
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Apartamentowiec Luksusowe apartamenty w Zeytinburnu Istanbul z widokiem na morze i miasto
Apartamentowiec Luksusowe apartamenty w Zeytinburnu Istanbul z widokiem na morze i miasto
Apartamentowiec Luksusowe apartamenty w Zeytinburnu Istanbul z widokiem na morze i miasto
Apartamentowiec Luksusowe apartamenty w Zeytinburnu Istanbul z widokiem na morze i miasto
Apartamentowiec Luksusowe apartamenty w Zeytinburnu Istanbul z widokiem na morze i miasto
Pokaż wszystko Apartamentowiec Luksusowe apartamenty w Zeytinburnu Istanbul z widokiem na morze i miasto
Apartamentowiec Luksusowe apartamenty w Zeytinburnu Istanbul z widokiem na morze i miasto
Kirmizi Sebboy Sokagi, Turcja
od
$195,000
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 10
Ce La Vi Tower to nowoczesny projekt mieszkaniowy położony w dzielnicy Zeytinburnu po europejskiej stronie Stambułu. Projekt obejmuje 105 apartamentów oraz lokale handlowe w eleganckim budynku z panoramicznym widokiem na morze i miasto. Doskonała lokalizacja w pobliżu Marmaray, metra, aut…
Agencja
Binaa Investment
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Zespół mieszkaniowy Residence with a view of the sea near a highway and a metrobus station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a view of the sea near a highway and a metrobus station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a view of the sea near a highway and a metrobus station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a view of the sea near a highway and a metrobus station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a view of the sea near a highway and a metrobus station, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residence with a view of the sea near a highway and a metrobus station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a view of the sea near a highway and a metrobus station, Istanbul, Turkey
Bakirkoy, Turcja
od
$390,971
Rezydencja posiada system bezpieczeństwa i widok na morze i miasto.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Nieruchomość znajduje się w jednym z najbardziej prestiżowych obszarów miasta, w pobliżu wybrzeża Morza Maramara.Maslak - 15 kmTaksim - 25 kmDworzec Metrobus - 200 metrówStacja metra - 2 km
Agencja
TRANIO
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Apartamentowiec Mieszkania z Luksusowymi Udogodnieniami w Stambule Bakırköy
Apartamentowiec Mieszkania z Luksusowymi Udogodnieniami w Stambule Bakırköy
Apartamentowiec Mieszkania z Luksusowymi Udogodnieniami w Stambule Bakırköy
Apartamentowiec Mieszkania z Luksusowymi Udogodnieniami w Stambule Bakırköy
Apartamentowiec Mieszkania z Luksusowymi Udogodnieniami w Stambule Bakırköy
Pokaż wszystko Apartamentowiec Mieszkania z Luksusowymi Udogodnieniami w Stambule Bakırköy
Apartamentowiec Mieszkania z Luksusowymi Udogodnieniami w Stambule Bakırköy
Bakirkoy, Turcja
od
$2,11M
Rok realizacji 2019
Liczba kondygnacji 20
Gotowe do Zamieszkania Mieszkania w Kompleksie z Widokiem na Morze w İstanbul Bakırköy Mieszkania znajdują się w projekcie w centrum wybrzeża dzielnicy Bakırköy. Bakırköy to jedna z najstarszych dzielnic mieszkalnych po europejskiej stronie Stambułu. Przez tę dzielnicę przebiegają ważne lini…
Agencja
TEKCE Real Estate
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Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Bakirkoy, Turcja
od
$440,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 10
⚫️ Nadal służymy naszym cenionym klientom dzięki naszemu 20-letniemu doświadczeniu. ℹ️ Wspieramy i służymy Państwu 👇 🛋 Kupując mieszkanie, 🇹🇷 Ubiegamy się o - 🪪 „Zezwolenie na pobyt” 🇹🇷 Ubiegamy się o - 🪪 „Obywatelstwo” 🏦 Otwieramy konto bankowe 💳 📍 Działamy w dzielnicach Esenyurt i …
Agencja
Mehal Group
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