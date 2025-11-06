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Mieszkanie w nowym budynku Via Life Eyup

Eyupsultan, Turcja
Cena na zgłoszenie
;
14
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ID: 38181
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 8.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Marmara Region
  • Miasteczko
    Eyupsultan

Charakterystyka obiektu

Szczegóły wnętrza

Ogrzewanie:

  • Ogrzewanie indywidualne

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Funkcje naprawy:

  • Stan surowy

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Dom przekazany
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Nadanie obywatelstwa
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Via Life Eyup to nowoczesny kompleks mieszkaniowy będący w budowie, zlokalizowany w dzielnicy Eyüp Sultan w Stambule, na działce o powierzchni 12 000 m². Projekt obejmuje 5 budynków z ponad 350 mieszkaniami o zróżnicowanych układach – od 2+1 do 5+1 – łączących nowoczesny design, funkcjonalność i wysoki komfort życia.

Via Life Eyup znajduje się w centralnej części miasta, w pobliżu głównych dróg, centrów handlowych, szkół oraz placówek medycznych. Mieszkańcy mają do dyspozycji bogatą infrastrukturę, obejmującą kryty basen, centrum fitness, boiska sportowe, restauracje, strefę spa, parking podziemny oraz całodobową ochronę.

Najważniejsze zalety projektu Via Life Eyup

  • Doskonała lokalizacja w dzielnicy Eyüp Sultan w Stambule

  • Różnorodne układy mieszkań odpowiednie dla rodzin i inwestorów

  • Rozbudowana infrastruktura sportowo-rekreacyjna

  • Kryty basen, sauna i strefa spa dla komfortu mieszkańców

  • Parking podziemny zapewniający wygodę

  • Całodobowa ochrona i monitoring

  • Dogodne połączenia z transportem publicznym oraz głównymi arteriami komunikacyjnymi

  • Idealny wybór zarówno do zamieszkania, jak i jako inwestycja

  • Wysokiej jakości wykończenie i nowoczesna architektura

  • Planowany termin oddania do użytku: grudzień 2025 r.

Lokalizacja na mapie

Eyupsultan, Turcja
Jedzenie i picie

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Mieszkanie w nowym budynku Via Life Eyup
Eyupsultan, Turcja
Cena na zgłoszenie
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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