Mieszkanie w nowym budynku Via Life Eyup

Via Life Eyup to nowoczesny kompleks mieszkaniowy będący w budowie, zlokalizowany w dzielnicy Eyüp Sultan w Stambule, na działce o powierzchni 12 000 m². Projekt obejmuje 5 budynków z ponad 350 mieszkaniami o zróżnicowanych układach – od 2+1 do 5+1 – łączących nowoczesny design, funkcjonalność i wysoki komfort życia.

Via Life Eyup znajduje się w centralnej części miasta, w pobliżu głównych dróg, centrów handlowych, szkół oraz placówek medycznych. Mieszkańcy mają do dyspozycji bogatą infrastrukturę, obejmującą kryty basen, centrum fitness, boiska sportowe, restauracje, strefę spa, parking podziemny oraz całodobową ochronę.

Najważniejsze zalety projektu Via Life Eyup