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Mieszkanie w nowym budynku Angel City

Atasehir, Turcja
Cena na zgłoszenie
;
13
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ID: 38175
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 7.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Marmara Region
  • Miasteczko
    Atasehir

Charakterystyka obiektu

Szczegóły wnętrza

Ogrzewanie:

  • Ogrzewanie indywidualne

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Funkcje naprawy:

  • Stan surowy

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Dom przekazany
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Nadanie obywatelstwa
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Angel City to nowoczesny projekt mieszkaniowy zlokalizowany w Ataşehir, po azjatyckiej stronie Stambułu, w pobliżu Międzynarodowego Centrum Finansowego w Stambule. Projekt oferuje współczesną architekturę, komfort życia w mieście oraz doskonałą lokalizację.

Angel City oferuje funkcjonalne apartamenty z wysokiej jakości wykończeniem, bogatą infrastrukturą rekreacyjną, terenami zielonymi oraz wysokim potencjałem dochodów z wynajmu i długoterminowego wzrostu wartości nieruchomości w jednej z najbardziej prestiżowych dzielnic Stambułu.

10 najważniejszych zalet Angel City

  • Doskonała lokalizacja w Ataşehir po azjatyckiej stronie Stambułu

  • Blisko Międzynarodowego Centrum Finansowego w Stambule

  • Nowoczesna architektura

  • Funkcjonalne układy apartamentów

  • Wysokiej jakości wykończenie wnętrz

  • Basen, centrum fitness i sauna

  • Zagospodarowane tereny zielone i strefy rekreacyjne

  • Ochrona 24/7 oraz kontrolowany dostęp

  • Bezpieczny parking podziemny

  • Wysoki potencjał dochodów z wynajmu oraz długoterminowego wzrostu wartości nieruchomości

Lokalizacja na mapie

Atasehir, Turcja
Edukacja
Opieka zdrowotna

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Mieszkanie w nowym budynku Angel City
Atasehir, Turcja
Cena na zgłoszenie
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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