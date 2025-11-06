Mieszkanie w nowym budynku Angel City

Angel City to nowoczesny projekt mieszkaniowy zlokalizowany w Ataşehir, po azjatyckiej stronie Stambułu, w pobliżu Międzynarodowego Centrum Finansowego w Stambule. Projekt oferuje współczesną architekturę, komfort życia w mieście oraz doskonałą lokalizację.

Angel City oferuje funkcjonalne apartamenty z wysokiej jakości wykończeniem, bogatą infrastrukturą rekreacyjną, terenami zielonymi oraz wysokim potencjałem dochodów z wynajmu i długoterminowego wzrostu wartości nieruchomości w jednej z najbardziej prestiżowych dzielnic Stambułu.

10 najważniejszych zalet Angel City