Mieszkanie w nowym budynku Angel City

Angel City to nowoczesny projekt mieszkaniowy zlokalizowany w Ataşehir, po azjatyckiej stronie Stambułu, w pobliżu Międzynarodowego Centrum Finansowego w Stambule. Projekt oferuje współczesną architekturę, komfort życia w mieście oraz doskonałą lokalizację.
Angel City oferuje funkcjonalne apartamenty z wysokiej jakości wykończeniem, bogatą infrastrukturą rekreacyjną, terenami zielonymi oraz wysokim potencjałem dochodów z wynajmu i długoterminowego wzrostu wartości nieruchomości w jednej z najbardziej prestiżowych dzielnic Stambułu.
10 najważniejszych zalet Angel City
Doskonała lokalizacja w Ataşehir po azjatyckiej stronie Stambułu
Blisko Międzynarodowego Centrum Finansowego w Stambule
Nowoczesna architektura
Funkcjonalne układy apartamentów
Wysokiej jakości wykończenie wnętrz
Basen, centrum fitness i sauna
Zagospodarowane tereny zielone i strefy rekreacyjne
Ochrona 24/7 oraz kontrolowany dostęp
Bezpieczny parking podziemny
Wysoki potencjał dochodów z wynajmu oraz długoterminowego wzrostu wartości nieruchomości