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Mieszkanie w nowym budynku Benesta Benleo Park

Uskudar, Turcja
Cena na zgłoszenie
;
12
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ID: 38177
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 8.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Marmara Region
  • Miasteczko
    Uskudar

Charakterystyka obiektu

Szczegóły wnętrza

Ogrzewanie:

  • Ogrzewanie indywidualne

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Funkcje naprawy:

  • Stan surowy

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Dom przekazany
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Nadanie obywatelstwa
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Benesta Benleo Park w Üsküdar to luksusowy projekt mieszkaniowy położony przy lesie, obejmujący 943 apartamenty i rezydencje, w tym apartamenty dwupoziomowe (dupleksy), wille oraz mieszkania o układach od 1+1 do 6+1. Benesta Benleo Park łączy spokój natury z nowoczesną architekturą i wysokim standardem życia.

Benesta Benleo Park oferuje 15 000 m² ogrodów, jeziora, most widokowy Sky Bridge, centrum spa, baseny, kawiarnie oraz tyrolkę. Projekt zapewnia bogatą infrastrukturę rekreacyjną i dogodny dostęp do metra, zaledwie kilka minut od Akasya i Çamlıca.

10 najważniejszych zalet Benesta Benleo Park

  1. Rozległe tereny zielone – 15 000 m² ogrodów z jeziorem, plażą, podniebną ścieżką (Skywalk) oraz naturalnymi trasami spacerowymi.

  2. Dojrzały drzewostan – zachowane rzadkie włoskie drzewa w wieku od 40 do 80 lat, tworzące wyjątkowe, naturalne otoczenie.

  3. Kompleksowa strefa wellness – kryte i odkryte baseny, spa, siłownia, gabinety masażu, ścieżki do jogi oraz lodowisko.

  4. Benesta Hub – kawiarnie, restauracje gourmet oraz sklepy z ekologiczną żywnością zapewniające luksusowy styl życia na co dzień.

  5. Szeroki wybór mieszkań – apartamenty, lofty, dupleksy i domy szeregowe o układach od 1+1 do 6+1.

  6. Luksusowe wykończenie – wysokiej klasy materiały, wysokie sufity oraz konstrukcja odporna na trzęsienia ziemi.

  7. Wielokrotnie nagradzana architektura – projekt opracowany we współpracy z WATG, harmonijnie łączący miejski styl życia z naturą.

  8. Doskonała komunikacja – blisko Marmaray, metra, Metrobüs, Tunelu Eurazjatyckiego oraz mostów nad Bosforem.

  9. Międzynarodowe nagrody – laureat European Property Award oraz Luxury Lifestyle Awards.

  10. Możliwość uzyskania obywatelstwa tureckiego – atrakcyjna inwestycja kwalifikująca się do programu uzyskania obywatelstwa Turcji.

Lokalizacja na mapie

Uskudar, Turcja
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport
Rekreacja

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Mieszkanie w nowym budynku Benesta Benleo Park
Uskudar, Turcja
Cena na zgłoszenie
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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