Mieszkanie w nowym budynku Benesta Benleo Park

Benesta Benleo Park w Üsküdar to luksusowy projekt mieszkaniowy położony przy lesie, obejmujący 943 apartamenty i rezydencje, w tym apartamenty dwupoziomowe (dupleksy), wille oraz mieszkania o układach od 1+1 do 6+1. Benesta Benleo Park łączy spokój natury z nowoczesną architekturą i wysokim standardem życia.

Benesta Benleo Park oferuje 15 000 m² ogrodów, jeziora, most widokowy Sky Bridge, centrum spa, baseny, kawiarnie oraz tyrolkę. Projekt zapewnia bogatą infrastrukturę rekreacyjną i dogodny dostęp do metra, zaledwie kilka minut od Akasya i Çamlıca.

10 najważniejszych zalet Benesta Benleo Park