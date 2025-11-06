Mieszkanie w nowym budynku Benesta Benleo Park

Benesta Benleo Park w Üsküdar to luksusowy projekt mieszkaniowy położony przy lesie, obejmujący 943 apartamenty i rezydencje, w tym apartamenty dwupoziomowe (dupleksy), wille oraz mieszkania o układach od 1+1 do 6+1. Benesta Benleo Park łączy spokój natury z nowoczesną architekturą i wysokim standardem życia.
Benesta Benleo Park oferuje 15 000 m² ogrodów, jeziora, most widokowy Sky Bridge, centrum spa, baseny, kawiarnie oraz tyrolkę. Projekt zapewnia bogatą infrastrukturę rekreacyjną i dogodny dostęp do metra, zaledwie kilka minut od Akasya i Çamlıca.
10 najważniejszych zalet Benesta Benleo Park
Rozległe tereny zielone – 15 000 m² ogrodów z jeziorem, plażą, podniebną ścieżką (Skywalk) oraz naturalnymi trasami spacerowymi.
Dojrzały drzewostan – zachowane rzadkie włoskie drzewa w wieku od 40 do 80 lat, tworzące wyjątkowe, naturalne otoczenie.
Kompleksowa strefa wellness – kryte i odkryte baseny, spa, siłownia, gabinety masażu, ścieżki do jogi oraz lodowisko.
Benesta Hub – kawiarnie, restauracje gourmet oraz sklepy z ekologiczną żywnością zapewniające luksusowy styl życia na co dzień.
Szeroki wybór mieszkań – apartamenty, lofty, dupleksy i domy szeregowe o układach od 1+1 do 6+1.
Luksusowe wykończenie – wysokiej klasy materiały, wysokie sufity oraz konstrukcja odporna na trzęsienia ziemi.
Wielokrotnie nagradzana architektura – projekt opracowany we współpracy z WATG, harmonijnie łączący miejski styl życia z naturą.
Doskonała komunikacja – blisko Marmaray, metra, Metrobüs, Tunelu Eurazjatyckiego oraz mostów nad Bosforem.
Międzynarodowe nagrody – laureat European Property Award oraz Luxury Lifestyle Awards.
Możliwość uzyskania obywatelstwa tureckiego – atrakcyjna inwestycja kwalifikująca się do programu uzyskania obywatelstwa Turcji.