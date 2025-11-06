Mieszkanie w nowym budynku DAP ATAŞEHİR 173

DAP Ataşehir 173 to ekskluzywna inwestycja mieszkaniowa położona w azjatyckiej części Stambułu, obejmująca zaledwie 173 apartamenty o nowoczesnych układach, zapewniające spokojne i kameralne warunki do życia.
Dzięki centralnej lokalizacji w dzielnicy Ataşehir, w pobliżu stacji metra, szkół, szpitali oraz centrum finansowego Stambułu, DAP Ataşehir 173 jest doskonałym wyborem zarówno do zamieszkania, jak i jako inwestycja.
10 największych zalet DAP Ataşehir 173:
Doskonała lokalizacja w szybko rozwijającej się dzielnicy Ataşehir w azjatyckiej części Stambułu
W niewielkiej odległości od metra, centrów handlowych, szpitali i szkół
Tylko 173 apartamenty – większa prywatność i ekskluzywny charakter inwestycji
Różnorodne układy mieszkań od 1+1 do 3+1, dopasowane do różnych potrzeb
Nowoczesna architektura oraz inteligentne wnętrza wykończone w wysokim standardzie
Bogata infrastruktura: basen, siłownia, sauna oraz tereny zielone
Niski podatek VAT (1%) w większości przypadków – korzystna inwestycja
Elastyczne plany płatności w ratach do czerwca 2028 roku
Wysoki potencjał wzrostu wartości oraz duże możliwości wynajmu w atrakcyjnej lokalizacji
Inwestycja realizowana przez renomowanego dewelopera DAP GYO, posiadającego ugruntowaną pozycję na rynku