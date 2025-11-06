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Mieszkanie w nowym budynku DAP ATAŞEHİR 173

Atasehir, Turcja
Cena na zgłoszenie
;
2
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ID: 38171
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 7.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Marmara Region
  • Miasteczko
    Atasehir

Charakterystyka obiektu

Szczegóły wnętrza

Ogrzewanie:

  • Ogrzewanie indywidualne

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Funkcje naprawy:

  • Stan surowy

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Dom przekazany
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Nadanie obywatelstwa
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

DAP Ataşehir 173 to ekskluzywna inwestycja mieszkaniowa położona w azjatyckiej części Stambułu, obejmująca zaledwie 173 apartamenty o nowoczesnych układach, zapewniające spokojne i kameralne warunki do życia.

Dzięki centralnej lokalizacji w dzielnicy Ataşehir, w pobliżu stacji metra, szkół, szpitali oraz centrum finansowego Stambułu, DAP Ataşehir 173 jest doskonałym wyborem zarówno do zamieszkania, jak i jako inwestycja.

10 największych zalet DAP Ataşehir 173:

  • Doskonała lokalizacja w szybko rozwijającej się dzielnicy Ataşehir w azjatyckiej części Stambułu

  • W niewielkiej odległości od metra, centrów handlowych, szpitali i szkół

  • Tylko 173 apartamenty – większa prywatność i ekskluzywny charakter inwestycji

  • Różnorodne układy mieszkań od 1+1 do 3+1, dopasowane do różnych potrzeb

  • Nowoczesna architektura oraz inteligentne wnętrza wykończone w wysokim standardzie

  • Bogata infrastruktura: basen, siłownia, sauna oraz tereny zielone

  • Niski podatek VAT (1%) w większości przypadków – korzystna inwestycja

  • Elastyczne plany płatności w ratach do czerwca 2028 roku

  • Wysoki potencjał wzrostu wartości oraz duże możliwości wynajmu w atrakcyjnej lokalizacji

  • Inwestycja realizowana przez renomowanego dewelopera DAP GYO, posiadającego ugruntowaną pozycję na rynku

Lokalizacja na mapie

Atasehir, Turcja
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Mieszkanie w nowym budynku DAP ATAŞEHİR 173
Atasehir, Turcja
Cena na zgłoszenie
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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