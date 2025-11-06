Mieszkanie w nowym budynku Metro24 Başakşehir

Metro24 Başakşehir to nowoczesny kompleks mieszkaniowy położony w dynamicznie rozwijającej się dzielnicy Başakşehir po europejskiej stronie Stambułu. Inwestycja oferuje wyjątkowe warunki zarówno do komfortowego zamieszkania, jak i do atrakcyjnego inwestowania.
Dzięki doskonałej lokalizacji Metro24 Başakşehir zapewnia szybki dostęp do różnych środków transportu oraz pełnej infrastruktury miejskiej i usług.
Nowoczesna architektura, harmonijnie łącząca luksus z naturą, tworzy spokojne i komfortowe miejsce do życia. Rozległe tereny zielone, różnorodne układy mieszkań oraz bogata infrastruktura sprawiają, że Metro24 Başakşehir jest idealnym wyborem zarówno dla rodzin, jak i inwestorów.
Najważniejsze cechy projektu:
Strategiczna lokalizacja zaledwie kilka kroków od stacji metra.
Rozległe tereny zielone zajmujące większość powierzchni kompleksu.
Tylko 20 minut od Międzynarodowego Portu Lotniczego w Stambule.
Nowoczesne zaplecze sportowe, w tym siłownie i ścieżki do biegania.
System Smart Home umożliwiający pełne zdalne sterowanie mieszkaniem.
Nowoczesna, odporna na trzęsienia ziemi konstrukcja wykonana z wykorzystaniem najnowszych technologii budowlanych.
Bliskość popularnych centrów handlowych, w tym Mall of Istanbul.
Zadaszone miejsca parkingowe zapewniające mieszkańcom wygodę i bezpieczeństwo.
Kompleksowy system bezpieczeństwa z całodobową ochroną i monitoringiem (24/7).