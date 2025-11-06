Mieszkanie w nowym budynku Metro24 Başakşehir

Metro24 Başakşehir to nowoczesny kompleks mieszkaniowy położony w dynamicznie rozwijającej się dzielnicy Başakşehir po europejskiej stronie Stambułu. Inwestycja oferuje wyjątkowe warunki zarówno do komfortowego zamieszkania, jak i do atrakcyjnego inwestowania.

Dzięki doskonałej lokalizacji Metro24 Başakşehir zapewnia szybki dostęp do różnych środków transportu oraz pełnej infrastruktury miejskiej i usług.

Nowoczesna architektura, harmonijnie łącząca luksus z naturą, tworzy spokojne i komfortowe miejsce do życia. Rozległe tereny zielone, różnorodne układy mieszkań oraz bogata infrastruktura sprawiają, że Metro24 Başakşehir jest idealnym wyborem zarówno dla rodzin, jak i inwestorów.

Najważniejsze cechy projektu: