  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Basaksehir
  4. Mieszkanie w nowym budynku Metro24 Başakşehir

Mieszkanie w nowym budynku Metro24 Başakşehir

Basaksehir, Turcja
Cena na zgłoszenie
;
9
Zostawić wniosek
ID: 38191
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 11.07.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Marmara Region
  • Miasteczko
    Basaksehir

O kompleksie

Metro24 Başakşehir to nowoczesny kompleks mieszkaniowy położony w dynamicznie rozwijającej się dzielnicy Başakşehir po europejskiej stronie Stambułu. Inwestycja oferuje wyjątkowe warunki zarówno do komfortowego zamieszkania, jak i do atrakcyjnego inwestowania.

Dzięki doskonałej lokalizacji Metro24 Başakşehir zapewnia szybki dostęp do różnych środków transportu oraz pełnej infrastruktury miejskiej i usług.

Nowoczesna architektura, harmonijnie łącząca luksus z naturą, tworzy spokojne i komfortowe miejsce do życia. Rozległe tereny zielone, różnorodne układy mieszkań oraz bogata infrastruktura sprawiają, że Metro24 Başakşehir jest idealnym wyborem zarówno dla rodzin, jak i inwestorów.

Najważniejsze cechy projektu:

  • Strategiczna lokalizacja zaledwie kilka kroków od stacji metra.

  • Rozległe tereny zielone zajmujące większość powierzchni kompleksu.

  • Tylko 20 minut od Międzynarodowego Portu Lotniczego w Stambule.

  • Nowoczesne zaplecze sportowe, w tym siłownie i ścieżki do biegania.

  • System Smart Home umożliwiający pełne zdalne sterowanie mieszkaniem.

  • Nowoczesna, odporna na trzęsienia ziemi konstrukcja wykonana z wykorzystaniem najnowszych technologii budowlanych.

  • Bliskość popularnych centrów handlowych, w tym Mall of Istanbul.

  • Zadaszone miejsca parkingowe zapewniające mieszkańcom wygodę i bezpieczeństwo.

  • Kompleksowy system bezpieczeństwa z całodobową ochroną i monitoringiem (24/7).

Charakterystyka obiektu

Szczegóły wnętrza

Ogrzewanie:

  • Ogrzewanie indywidualne

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Funkcje naprawy:

  • Stan surowy

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Dom przekazany
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Nadanie obywatelstwa
  • Transakcja zdalna

Lokalizacja na mapie

Basaksehir, Turcja
Edukacja
Sklepy spożywcze

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmieniłeś parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Apartamentowiec Doskonałe Mieszkania w Projekcie Viva Defne, Altintas
Aksu, Turcja
od
$127,845
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 2+1 w kompleksie Konak Seaside Homes.
Kargicak, Turcja
od
$205,386
Apartamentowiec Anka Ataşehir
Dudullu Caddesi, Turcja
od
$447,000
Dzielnica mieszkaniowa Fabulous project in Mahmutlar, Alanya for sale
Mahmutlar, Turcja
od
$190,056
Zespół mieszkaniowy New complex of exclusive villas with a view of the sea and swimming pools, Kocaeli, Turkey
Izmit, Turcja
od
$2,41M
Przeglądasz
Mieszkanie w nowym budynku Metro24 Başakşehir
Basaksehir, Turcja
Cena na zgłoszenie
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 1+1 w kompleksie Luna Loft Residence.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 1+1 w kompleksie Luna Loft Residence.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 1+1 w kompleksie Luna Loft Residence.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 1+1 w kompleksie Luna Loft Residence.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 1+1 w kompleksie Luna Loft Residence.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 1+1 w kompleksie Luna Loft Residence.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 1+1 w kompleksie Luna Loft Residence.
Mahmutlar, Turcja
od
$86,709
Opcje wykończenia Gotowe
Na sprzedaż umeblowane mieszkanie jednopokojowe (1+1) o powierzchni 60 m² z widokiem na góry w kompleksie Luna Loft Residence. Kompleks położony jest 550 metrów od morza, w zasięgu spaceru od wszystkich miejskich udogodnień: kawiarni, restauracji, sklepów, targów rolnych itp. Data zako…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Flower Garden
Zespół mieszkaniowy Flower Garden
Mahmutlar, Turcja
od
$219,566
Rok realizacji 2023
2 obiekty nieruchomości 2
< p > Kurt Safir przedstawia nowy projekt KURT SAFİR FLOWER. Kompleks będzie zlokalizowany w rejonie Alanyi - Mahmutlar, który jest kochany przez wszystkich. Bez zmiany tradycji projekt kompleksu został szczegółowo opracowany przez naszych najlepszych architektów i starannie przemyślany w na…
Deweloper
KurtSafir
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New residence with parks and a swimming pool close to a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with parks and a swimming pool close to a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with parks and a swimming pool close to a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with parks and a swimming pool close to a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with parks and a swimming pool close to a metro station, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with parks and a swimming pool close to a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with parks and a swimming pool close to a metro station, Istanbul, Turkey
Maltepe, Turcja
od
$328,296
Rezydencja oferuje duże tereny zielone, odkryty basen, parking, plac zabaw dla dzieci, system bezpieczeństwa.Zakończenie - wrzesień 2023 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Nieruchomość znajduje się w pobliżu wszystkich niezbędnych infrastruktury, w ciągu 3 minut spacerem od autostrady E…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Turcja
Utrzymanie nieruchomości w Turcji dla cudzoziemców: Co musisz wiedzieć o podatkach, opłatach za media i ubezpieczeniach
06.11.2025
Utrzymanie nieruchomości w Turcji dla cudzoziemców: Co musisz wiedzieć o podatkach, opłatach za media i ubezpieczeniach
Kupno domu w Turcji 2025: Przegląd rynku i ceny według regionu
25.08.2025
Kupno domu w Turcji 2025: Przegląd rynku i ceny według regionu
Wyświetlić wszystkie publikacje