Kartal, Turcja

od €274,289

Poddaj się: 2023

Projekt ten znajduje się w prestiżowym regionie Kartal w azjatyckiej części Stambułu, którego atrakcyjność inwestycyjna rośnie z roku na rok. Z okien roztacza się wspaniały widok na Morze Marmara i książąt wyspy. W 35-piętrowym kompleksie mieszkalnym składającym się z 364 mieszkań o układzie od 1 + 1 do 3 + 1 o powierzchni od 50 do 122 metrów kwadratowych. Panoramiczne oszklenie odbywa się w mieszkaniach. Kompleks mieszkaniowy znajduje się na obszarze o rozwiniętej infrastrukturze. Wokół znajduje się wiele szkół, szpitali prywatnych i publicznych, centrów handlowych, kawiarni i restauracji, rozrywka na każdy gust. Wygodna dostępność transportu i możliwość szybkiego dotarcia do dowolnego obszaru Stambułu zapewnia bliskość autostrady E-5. Najbliższa stacja metra znajduje się zaledwie 3 minuty spacerem od kompleksu. Kompleks mieszkaniowy znajduje się obok strumienia, który stał się częścią projektu krajobrazu tego miejsca. Wzdłuż niego układana jest ścieżka spacerowa. Na terenie znajduje się duży odkryty basen z leżakami i parasolami. W obiekcie znajduje się także sala fitness i plac zabaw dla dzieci. Jest przestronny kryty parking. W pobliżu budynku mieszkalnego znajdują się budynki biurowe. Mieszkańcy tego obiektu mogą pracować w odległości spaceru od domu bez marnowania czasu na drodze. Projekt znajduje się w atrakcyjnym dla inwestycji obszarze Stambułu. Koszt mieszkania i zwrot inwestycji w nieruchomości w Kartę wykazują ciągły wzrost. Doskonała dostępność transportu i rozwinięta infrastruktura sprawiają, że jest to szczególnie wygodne do życia