Mieszkanie w nowym budynku Koşuyolu Koru Evleri

Koşuyolu Koru Evleri to luksusowy kompleks mieszkaniowy położony w prestiżowej dzielnicy Koşuyolu, w okręgu Üsküdar po azjatyckiej stronie Stambułu. Z widokiem na Las Validebağ projekt harmonijnie łączy naturę, nowoczesną architekturę i miejski styl życia.
Koşuyolu Koru Evleri oferuje przestronne apartamenty z eleganckimi wnętrzami oraz systemami inteligentnego domu, tworząc prestiżowy adres, który łączy komfort, estetykę i spokojne życie w pobliżu centrum miasta.
10 zalet Koşuyolu Koru Evleri:
Prestiżowa lokalizacja w dzielnicy Üsküdar
Naturalne otoczenie w sąsiedztwie Lasu Validebağ
Dogodny dostęp do mostów i głównych sieci transportowych
Nowoczesna architektura harmonijnie wpisana w otoczenie
Apartamenty z panoramicznym widokiem na miasto i las
Systemy inteligentnego domu zapewniające wysoki poziom bezpieczeństwa i komfortu
Bogata infrastruktura rekreacyjna, w tym basen, sauna i centrum fitness
Zielone tereny oraz ścieżki spacerowe
Spokojna i przyjazna rodzinom atmosfera
Wysoki potencjał inwestycyjny oraz perspektywy wzrostu wartości nieruchomości