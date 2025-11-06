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Mieszkanie w nowym budynku Koşuyolu Koru Evleri

Uskudar, Turcja
Cena na zgłoszenie
;
7
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ID: 38178
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 8.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Marmara Region
  • Miasteczko
    Uskudar

Charakterystyka obiektu

Szczegóły wnętrza

Ogrzewanie:

  • Ogrzewanie indywidualne

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Funkcje naprawy:

  • Stan surowy

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Dom przekazany
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Nadanie obywatelstwa
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Koşuyolu Koru Evleri to luksusowy kompleks mieszkaniowy położony w prestiżowej dzielnicy Koşuyolu, w okręgu Üsküdar po azjatyckiej stronie Stambułu. Z widokiem na Las Validebağ projekt harmonijnie łączy naturę, nowoczesną architekturę i miejski styl życia.

Koşuyolu Koru Evleri oferuje przestronne apartamenty z eleganckimi wnętrzami oraz systemami inteligentnego domu, tworząc prestiżowy adres, który łączy komfort, estetykę i spokojne życie w pobliżu centrum miasta.

10 zalet Koşuyolu Koru Evleri:

  • Prestiżowa lokalizacja w dzielnicy Üsküdar

  • Naturalne otoczenie w sąsiedztwie Lasu Validebağ

  • Dogodny dostęp do mostów i głównych sieci transportowych

  • Nowoczesna architektura harmonijnie wpisana w otoczenie

  • Apartamenty z panoramicznym widokiem na miasto i las

  • Systemy inteligentnego domu zapewniające wysoki poziom bezpieczeństwa i komfortu

  • Bogata infrastruktura rekreacyjna, w tym basen, sauna i centrum fitness

  • Zielone tereny oraz ścieżki spacerowe

  • Spokojna i przyjazna rodzinom atmosfera

  • Wysoki potencjał inwestycyjny oraz perspektywy wzrostu wartości nieruchomości

Lokalizacja na mapie

Uskudar, Turcja
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport
Rekreacja

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Mieszkanie w nowym budynku Koşuyolu Koru Evleri
Uskudar, Turcja
Cena na zgłoszenie
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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