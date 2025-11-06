Mieszkanie w nowym budynku Koşuyolu Koru Evleri

Koşuyolu Koru Evleri to luksusowy kompleks mieszkaniowy położony w prestiżowej dzielnicy Koşuyolu, w okręgu Üsküdar po azjatyckiej stronie Stambułu. Z widokiem na Las Validebağ projekt harmonijnie łączy naturę, nowoczesną architekturę i miejski styl życia.

Koşuyolu Koru Evleri oferuje przestronne apartamenty z eleganckimi wnętrzami oraz systemami inteligentnego domu, tworząc prestiżowy adres, który łączy komfort, estetykę i spokojne życie w pobliżu centrum miasta.

10 zalet Koşuyolu Koru Evleri: