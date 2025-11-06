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Mieszkanie w nowym budynku The Almond Garden

Uskudar, Turcja
Cena na zgłoszenie
;
10
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ID: 38179
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 8.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Marmara Region
  • Miasteczko
    Uskudar

Charakterystyka obiektu

Szczegóły wnętrza

Ogrzewanie:

  • Ogrzewanie indywidualne

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Funkcje naprawy:

  • Stan surowy

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Dom przekazany
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Nadanie obywatelstwa
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

The Almond Garden Acıbadem to wyjątkowy butikowy projekt mieszkaniowy zlokalizowany w dzielnicy Üsküdar–Acıbadem, jednej z najbardziej ugruntowanych części Stambułu, znanej z rozwiniętej infrastruktury miejskiej, wysokiej jakości życia oraz stabilnego popytu na nieruchomości. Projekt obejmuje zaledwie 148 apartamentów rozmieszczonych w dwóch 10-piętrowych budynkach mieszkalnych, zapewniając poziom prywatności i ekskluzywności, który staje się coraz rzadszy w centralnych dzielnicach miasta. Ograniczona liczba mieszkań w połączeniu z prestiżową lokalizacją wspiera długoterminowe utrzymanie wartości nieruchomości oraz ich potencjał wzrostu.

Elastyczne koncepcje mieszkań dla nowoczesnych rodzin

Jednym z największych atutów The Almond Garden Acıbadem jest szeroki wybór układów mieszkań – od funkcjonalnych apartamentów 1+1 po przestronne mieszkania rodzinne 4+1. Oferta obejmuje apartamenty typu duplex, lofty, mieszkania z prywatnym ogrodem oraz tarasem, odpowiadając na różnorodne potrzeby mieszkańców i inwestorów. Systemy inteligentnego domu, przestronne wnętrza oraz starannie zaprojektowane tereny zielone podnoszą komfort codziennego życia i odpowiadają współczesnym standardom miejskiego stylu życia.

Doskonała lokalizacja i atrakcyjność inwestycyjna

Położony w jednej z najlepiej skomunikowanych części Üsküdaru, The Almond Garden Acıbadem znajduje się w pobliżu głównych dróg, transportu publicznego, placówek medycznych oraz instytucji edukacyjnych. Tak dogodna lokalizacja sprzyja wysokiemu popytowi na wynajem, a jednocześnie stanowi doskonały wybór dla osób poszukujących miejsca do stałego zamieszkania. Zrównoważone rozwiązania budowlane, bogata infrastruktura rekreacyjna oraz butikowy charakter projektu czynią go atrakcyjną inwestycją, łączącą wysoki standard życia z trwałym potencjałem rynkowym.

The Almond Garden Acıbadem to butikowy projekt mieszkaniowy w dzielnicy Üsküdar–Acıbadem, realizowany na działce o powierzchni 12 847 m², obejmujący dwa 10-piętrowe budynki i 148 nowoczesnych apartamentów.

Projekt oferuje mieszkania od 1+1 do 4+1, w tym apartamenty typu duplex, lofty, mieszkania z ogrodem i tarasem, łącząc technologie inteligentnego domu, tereny zielone oraz centralną lokalizację.

10 najważniejszych zalet The Almond Garden Acıbadem

  • Położenie w Acıbadem – jednej z najbardziej prestiżowych dzielnic Üsküdaru.

  • Dwa 10-piętrowe budynki mieszkalne z zaledwie 148 apartamentami.

  • Szeroki wybór mieszkań od 1+1 do 4+1, w tym duplexy i apartamenty z tarasem.

  • Apartamenty z prywatnym ogrodem oraz lofty – rzadko spotykane w tej okolicy.

  • Kryty basen, siłownia i sauna dla mieszkańców.

  • Kawiarnie, restauracje oraz strefy grillowe na terenie kompleksu.

  • Starannie zaprojektowane ogrody z trasami spacerowymi i ścieżkami do joggingu.

  • Zintegrowane systemy inteligentnego domu.

  • Projekt zgodny z zasadami zrównoważonego i ekologicznego budownictwa.

  • Wysoki potencjał inwestycyjny dzięki centralnej lokalizacji i ograniczonej liczbie mieszkań.

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Uskudar, Turcja
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
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Mieszkanie w nowym budynku The Almond Garden
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