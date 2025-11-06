Mieszkanie w nowym budynku The Almond Garden

The Almond Garden Acıbadem to wyjątkowy butikowy projekt mieszkaniowy zlokalizowany w dzielnicy Üsküdar–Acıbadem, jednej z najbardziej ugruntowanych części Stambułu, znanej z rozwiniętej infrastruktury miejskiej, wysokiej jakości życia oraz stabilnego popytu na nieruchomości. Projekt obejmuje zaledwie 148 apartamentów rozmieszczonych w dwóch 10-piętrowych budynkach mieszkalnych, zapewniając poziom prywatności i ekskluzywności, który staje się coraz rzadszy w centralnych dzielnicach miasta. Ograniczona liczba mieszkań w połączeniu z prestiżową lokalizacją wspiera długoterminowe utrzymanie wartości nieruchomości oraz ich potencjał wzrostu.

Elastyczne koncepcje mieszkań dla nowoczesnych rodzin

Jednym z największych atutów The Almond Garden Acıbadem jest szeroki wybór układów mieszkań – od funkcjonalnych apartamentów 1+1 po przestronne mieszkania rodzinne 4+1. Oferta obejmuje apartamenty typu duplex, lofty, mieszkania z prywatnym ogrodem oraz tarasem, odpowiadając na różnorodne potrzeby mieszkańców i inwestorów. Systemy inteligentnego domu, przestronne wnętrza oraz starannie zaprojektowane tereny zielone podnoszą komfort codziennego życia i odpowiadają współczesnym standardom miejskiego stylu życia.

Doskonała lokalizacja i atrakcyjność inwestycyjna

Położony w jednej z najlepiej skomunikowanych części Üsküdaru, The Almond Garden Acıbadem znajduje się w pobliżu głównych dróg, transportu publicznego, placówek medycznych oraz instytucji edukacyjnych. Tak dogodna lokalizacja sprzyja wysokiemu popytowi na wynajem, a jednocześnie stanowi doskonały wybór dla osób poszukujących miejsca do stałego zamieszkania. Zrównoważone rozwiązania budowlane, bogata infrastruktura rekreacyjna oraz butikowy charakter projektu czynią go atrakcyjną inwestycją, łączącą wysoki standard życia z trwałym potencjałem rynkowym.

The Almond Garden Acıbadem to butikowy projekt mieszkaniowy w dzielnicy Üsküdar–Acıbadem, realizowany na działce o powierzchni 12 847 m², obejmujący dwa 10-piętrowe budynki i 148 nowoczesnych apartamentów.

Projekt oferuje mieszkania od 1+1 do 4+1, w tym apartamenty typu duplex, lofty, mieszkania z ogrodem i tarasem, łącząc technologie inteligentnego domu, tereny zielone oraz centralną lokalizację.

10 najważniejszych zalet The Almond Garden Acıbadem