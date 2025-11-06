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Mieszkanie w nowym budynku Otto Ataşehir

Atasehir, Turcja
Cena na zgłoszenie
;
11
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ID: 38174
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 7.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Marmara Region
  • Miasteczko
    Atasehir

Charakterystyka obiektu

Szczegóły wnętrza

Ogrzewanie:

  • Ogrzewanie indywidualne

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Funkcje naprawy:

  • Stan surowy

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Dom przekazany
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Nadanie obywatelstwa
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Otto Ataşehir to gotowy projekt wielofunkcyjny zlokalizowany w dzielnicy Ataşehir, łączący apartamenty mieszkalne, biura oraz lokale handlowe w jednym budynku. Inwestycja znajduje się w pobliżu Istanbul Financial Center oraz najważniejszych punktów infrastruktury miejskiej.

Otto Ataşehir oferuje zróżnicowane typy lokali oraz doskonałe połączenia komunikacyjne. Projekt został zaprojektowany z myślą o wysokim popycie na wynajem i wygodnym życiu w mieście, zapewniając stabilne dochody z najmu oraz długoterminowy wzrost wartości nieruchomości.

10 najważniejszych zalet Otto Ataşehir

  • Położony zaledwie kilka minut od Istanbul Financial Center w Ataşehir.

  • Gotowy do zamieszkania projekt z całkowicie zakończoną budową.

  • Koncepcja budynku wielofunkcyjnego łączącego mieszkania, biura i lokale handlowe.

  • Szeroki wybór lokali – od mieszkań 1+1 po przestronne apartamenty oraz powierzchnie biurowe.

  • W odległości krótkiego spaceru od planowanej stacji metra Ataşehir.

  • Bezpośredni dostęp do autostrad E-5 i TEM.

  • Otoczony szpitalami, centrami handlowymi, hotelami oraz centrami biznesowymi.

  • Zaprojektowany z myślą o firmach, specjalistach i najemcach korporacyjnych.

  • Wysoki potencjał wynajmu dzięki połączeniu funkcji mieszkaniowych i biurowych.

  • Kwalifikuje się do uzyskania obywatelstwa tureckiego poprzez zakup nieruchomości.

Lokalizacja na mapie

Atasehir, Turcja
Edukacja
Opieka zdrowotna

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Mieszkanie w nowym budynku Otto Ataşehir
Atasehir, Turcja
Cena na zgłoszenie
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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