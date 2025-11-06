Mieszkanie w nowym budynku Otto Ataşehir

Otto Ataşehir to gotowy projekt wielofunkcyjny zlokalizowany w dzielnicy Ataşehir, łączący apartamenty mieszkalne, biura oraz lokale handlowe w jednym budynku. Inwestycja znajduje się w pobliżu Istanbul Financial Center oraz najważniejszych punktów infrastruktury miejskiej.
Otto Ataşehir oferuje zróżnicowane typy lokali oraz doskonałe połączenia komunikacyjne. Projekt został zaprojektowany z myślą o wysokim popycie na wynajem i wygodnym życiu w mieście, zapewniając stabilne dochody z najmu oraz długoterminowy wzrost wartości nieruchomości.
10 najważniejszych zalet Otto Ataşehir
Położony zaledwie kilka minut od Istanbul Financial Center w Ataşehir.
Gotowy do zamieszkania projekt z całkowicie zakończoną budową.
Koncepcja budynku wielofunkcyjnego łączącego mieszkania, biura i lokale handlowe.
Szeroki wybór lokali – od mieszkań 1+1 po przestronne apartamenty oraz powierzchnie biurowe.
W odległości krótkiego spaceru od planowanej stacji metra Ataşehir.
Bezpośredni dostęp do autostrad E-5 i TEM.
Otoczony szpitalami, centrami handlowymi, hotelami oraz centrami biznesowymi.
Zaprojektowany z myślą o firmach, specjalistach i najemcach korporacyjnych.
Wysoki potencjał wynajmu dzięki połączeniu funkcji mieszkaniowych i biurowych.
Kwalifikuje się do uzyskania obywatelstwa tureckiego poprzez zakup nieruchomości.