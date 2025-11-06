Mieszkanie w nowym budynku Otto Ataşehir

Otto Ataşehir to gotowy projekt wielofunkcyjny zlokalizowany w dzielnicy Ataşehir, łączący apartamenty mieszkalne, biura oraz lokale handlowe w jednym budynku. Inwestycja znajduje się w pobliżu Istanbul Financial Center oraz najważniejszych punktów infrastruktury miejskiej.

Otto Ataşehir oferuje zróżnicowane typy lokali oraz doskonałe połączenia komunikacyjne. Projekt został zaprojektowany z myślą o wysokim popycie na wynajem i wygodnym życiu w mieście, zapewniając stabilne dochody z najmu oraz długoterminowy wzrost wartości nieruchomości.

10 najważniejszych zalet Otto Ataşehir