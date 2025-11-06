Mieszkanie w nowym budynku Luxera Nevbahar Life

Luxera Nevbahar Life to nowoczesny kompleks mieszkaniowy położony w dynamicznie rozwijającej się dzielnicy Başakşehir po europejskiej stronie Stambułu.
Projekt wyróżnia się nowoczesną architekturą oraz zastosowaniem najnowszych technologii budowlanych. Inwestycja zajmuje powierzchnię 17 000 m² i obejmuje 7 budynków mieszkalnych z 193 apartamentami o układach od 2+1 do 4+1 i powierzchniach od 115 do 208 m².
Luxera Nevbahar Life został zaprojektowany jako symbol luksusowego stylu życia i atrakcyjnej inwestycji. Łączy konstrukcję odporną na trzęsienia ziemi, prestiżową lokalizację z pięknymi widokami oraz kompleksową infrastrukturę zapewniającą komfort, bezpieczeństwo i elegancję.
Najważniejsze cechy projektu:
Prestiżowa lokalizacja w tętniącej życiem dzielnicy Başakşehir.
Nowoczesna architektura i konstrukcja odporna na trzęsienia ziemi.
Przestronne apartamenty w różnych układach.
Możliwość uzyskania obywatelstwa tureckiego oraz zezwolenia na pobyt poprzez zakup nieruchomości.
Elastyczny system płatności ratalnych z 30% wpłatą początkową.
Imponujące panoramiczne widoki na miasto.
Całodobowa ochrona i monitoring (24/7).
Bogata infrastruktura rekreacyjna, obejmująca baseny, place zabaw dla dzieci oraz centra fitness.
Rozległe tereny zielone i ścieżki do biegania.
Lokale handlowe i usługowe zaspokajające codzienne potrzeby mieszkańców.