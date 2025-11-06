  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Basaksehir
  4. Mieszkanie w nowym budynku Luxera Nevbahar Life

Mieszkanie w nowym budynku Luxera Nevbahar Life

Basaksehir, Turcja
Cena na zgłoszenie
;
24
Zostawić wniosek
ID: 38192
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 11.07.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Marmara Region
  • Miasteczko
    Basaksehir

O kompleksie

Luxera Nevbahar Life to nowoczesny kompleks mieszkaniowy położony w dynamicznie rozwijającej się dzielnicy Başakşehir po europejskiej stronie Stambułu.

Projekt wyróżnia się nowoczesną architekturą oraz zastosowaniem najnowszych technologii budowlanych. Inwestycja zajmuje powierzchnię 17 000 m² i obejmuje 7 budynków mieszkalnych z 193 apartamentami o układach od 2+1 do 4+1 i powierzchniach od 115 do 208 m².

Luxera Nevbahar Life został zaprojektowany jako symbol luksusowego stylu życia i atrakcyjnej inwestycji. Łączy konstrukcję odporną na trzęsienia ziemi, prestiżową lokalizację z pięknymi widokami oraz kompleksową infrastrukturę zapewniającą komfort, bezpieczeństwo i elegancję.

Najważniejsze cechy projektu:

  • Prestiżowa lokalizacja w tętniącej życiem dzielnicy Başakşehir.

  • Nowoczesna architektura i konstrukcja odporna na trzęsienia ziemi.

  • Przestronne apartamenty w różnych układach.

  • Możliwość uzyskania obywatelstwa tureckiego oraz zezwolenia na pobyt poprzez zakup nieruchomości.

  • Elastyczny system płatności ratalnych z 30% wpłatą początkową.

  • Imponujące panoramiczne widoki na miasto.

  • Całodobowa ochrona i monitoring (24/7).

  • Bogata infrastruktura rekreacyjna, obejmująca baseny, place zabaw dla dzieci oraz centra fitness.

  • Rozległe tereny zielone i ścieżki do biegania.

  • Lokale handlowe i usługowe zaspokajające codzienne potrzeby mieszkańców.

Charakterystyka obiektu

Szczegóły wnętrza

Ogrzewanie:

  • Ogrzewanie indywidualne

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Funkcje naprawy:

  • Stan surowy

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Dom przekazany
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Nadanie obywatelstwa
  • Transakcja zdalna

Lokalizacja na mapie

Basaksehir, Turcja
Edukacja
Sklepy spożywcze

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmieniłeś parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a mini golf course close to a metro station and universities, Istanbul, Turkey
Zeytinburnu, Turcja
od
$238,761
Zespół mieszkaniowy New low-rise residence with swimming pools in a picturesque area, Istanbul, Turkey
Uskudar, Turcja
od
$594,903
Zespół mieszkaniowy Furnished apartments in 5* SPA complex Konak Premium.
Kargicak, Turcja
od
$181,917
Zespół mieszkaniowy Apartament 2+1 w centrum Alanyi w kompleksie Konak Twin Towers 3 Cleopatra.
Alanya, Turcja
od
$216,481
Zespół mieszkaniowy Furnished 1+1 apartment in the center of Alanya for residence permit.
Alanya, Turcja
od
$139,295
Przeglądasz
Mieszkanie w nowym budynku Luxera Nevbahar Life
Basaksehir, Turcja
Cena na zgłoszenie
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments in the center of Istanbul from a leading developer.
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments in the center of Istanbul from a leading developer.
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments in the center of Istanbul from a leading developer.
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments in the center of Istanbul from a leading developer.
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments in the center of Istanbul from a leading developer.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Luxury apartments in the center of Istanbul from a leading developer.
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments in the center of Istanbul from a leading developer.
Merkez Caddesi, Turcja
od
$439,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Prosimy o kontakt z naszymi specjalistami w zakresie dostępności i cen mieszkań.Nasz projekt znajduje się w dzielnicy Sisli, jednym z najbardziej popularnych obszarów Istambułu.Projekt znajduje się na powierzchni 6,058 m2 i obejmuje 1,127 mieszkań, z układami od 1 + 1 do 4 + 1, a także 17 lo…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Istanbul Kucukcekmece Investment Apartment compound
Apartamentowiec Istanbul Kucukcekmece Investment Apartment compound
Apartamentowiec Istanbul Kucukcekmece Investment Apartment compound
Apartamentowiec Istanbul Kucukcekmece Investment Apartment compound
Apartamentowiec Istanbul Kucukcekmece Investment Apartment compound
Pokaż wszystko Apartamentowiec Istanbul Kucukcekmece Investment Apartment compound
Apartamentowiec Istanbul Kucukcekmece Investment Apartment compound
Mustafa Kemalpasa Ortaokulu, Turcja
od
$1,26M
Liczba kondygnacji 5
Babacan Port Royal Küçükçekmece Inteligentne apartamenty i możliwość inwestowania w StambuleBabacan Port Royal to nowoczesny projekt miejski, który odzwierciedla zmieniające się potrzeby mieszkaniowe rosnącej populacji Stambułu. Łącząc szeroki wachlarz typów apartamentów z rozległym zielonym…
Agencja
Binaa Investment
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Large apartments in new complex Novita 3, Mahmutlar
Dzielnica mieszkaniowa Large apartments in new complex Novita 3, Mahmutlar
Dzielnica mieszkaniowa Large apartments in new complex Novita 3, Mahmutlar
Dzielnica mieszkaniowa Large apartments in new complex Novita 3, Mahmutlar
Dzielnica mieszkaniowa Large apartments in new complex Novita 3, Mahmutlar
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Large apartments in new complex Novita 3, Mahmutlar
Dzielnica mieszkaniowa Large apartments in new complex Novita 3, Mahmutlar
Mahmutlar, Turcja
od
$154,821
Przestronne wygodne układy mieszkań nie pozostawiają nikogo obojętnym. Infrastruktura kompleksu jest przemyślana dla małych rzeczy, jest kryty basen i własny parking. Apartamenty sprzedawane są z wysokiej jakości prysznicem, wyposażoną kuchnią i oświetleniem. Lokalne lotnisko Gazipasa znajdu…
Agencja
Basic Apartment Real Estate
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Turcja
Utrzymanie nieruchomości w Turcji dla cudzoziemców: Co musisz wiedzieć o podatkach, opłatach za media i ubezpieczeniach
06.11.2025
Utrzymanie nieruchomości w Turcji dla cudzoziemców: Co musisz wiedzieć o podatkach, opłatach za media i ubezpieczeniach
Kupno domu w Turcji 2025: Przegląd rynku i ceny według regionu
25.08.2025
Kupno domu w Turcji 2025: Przegląd rynku i ceny według regionu
Wyświetlić wszystkie publikacje