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Nowe budynki na sprzedaż w Basiskele

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Zespół mieszkaniowy New low-rise residence with swimming pools and kids' playgrounds, Kocaeli, Turkey
Zespół mieszkaniowy New low-rise residence with swimming pools and kids' playgrounds, Kocaeli, Turkey
Zespół mieszkaniowy New low-rise residence with swimming pools and kids' playgrounds, Kocaeli, Turkey
Zespół mieszkaniowy New low-rise residence with swimming pools and kids' playgrounds, Kocaeli, Turkey
Zespół mieszkaniowy New low-rise residence with swimming pools and kids' playgrounds, Kocaeli, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New low-rise residence with swimming pools and kids' playgrounds, Kocaeli, Turkey
Zespół mieszkaniowy New low-rise residence with swimming pools and kids' playgrounds, Kocaeli, Turkey
Basiskele, Turcja
od
$113,272
W rezydencji znajduje się sauna i łaźnia turecka, siłownia, kryte i odkryte baseny, zadaszony parking, kawiarnia, place zabaw dla dzieci.Zakończenie - 30 / 06 / 2025.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Centrum handlowe - 10 minutSzpitale - 10 minutSapanca Lake - 30 minutCentrum narciarskie…
Agencja
TRANIO
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Willa Zeray Country Bahçecik
Willa Zeray Country Bahçecik
Willa Zeray Country Bahçecik
Willa Zeray Country Bahçecik
Willa Zeray Country Bahçecik
Pokaż wszystko Willa Zeray Country Bahçecik
Willa Zeray Country Bahçecik
Basiskele, Turcja
od
$1,88M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 2
Projekt Country Bahçecik znajduje się na powierzchni 15.300 m2, jako 12 rezydencji, z których każda jest bardziej ekskluzywna niż druga. Każdy z naszych rezydencji ma powierzchnię 964 m2 i składa się z 8 pokoi i salonu. Ciesz się życiem w czterech porach roku w projekcie, który otwiera drzwi…
Deweloper
Zeray Construction Inc.
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Zespół mieszkaniowy Zeray Perla
Zespół mieszkaniowy Zeray Perla
Zespół mieszkaniowy Zeray Perla
Zespół mieszkaniowy Zeray Perla
Zespół mieszkaniowy Zeray Perla
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Zeray Perla
Zespół mieszkaniowy Zeray Perla
Basiskele, Turcja
od
$251,615
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 5
Nasz projekt znajduje się w dzielnicy Başiskele w Kocaeli, tuż obok naszego projektu Zeray Güneşi, o powierzchni 24,263 m2. Jest on umieszczony jako 9 bloków, 288 mieszkań i 20 powierzchni handlowych. Nasz projekt składa się z 2 etapów. W naszym projekcie mamy duplex ogrodowy, dwupoziomowy t…
Deweloper
Zeray Construction Inc.
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TekceTekce
Zespół mieszkaniowy Zeray Güneşi
Zespół mieszkaniowy Zeray Güneşi
Zespół mieszkaniowy Zeray Güneşi
Zespół mieszkaniowy Zeray Güneşi
Zespół mieszkaniowy Zeray Güneşi
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Zeray Güneşi
Zespół mieszkaniowy Zeray Güneşi
Basiskele, Turcja
od
$154,411
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 6
Dodając wartości do życia w najcenniejszych dzielnicach Kocaeli, Zeray po raz kolejny otwiera cenne miejsce w sercu Başiskele. W Zeray Güneşi dolne piętra są dwupoziomowe w ogrodzie, 1. i 2. piętro są zwykłymi mieszkaniami, a górne piętra są dwupoziomowe; oprócz 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1 i 4 + 1 o…
Deweloper
Zeray Construction Inc.
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Zespół mieszkaniowy Zeray Dilasa Orman
Zespół mieszkaniowy Zeray Dilasa Orman
Zespół mieszkaniowy Zeray Dilasa Orman
Zespół mieszkaniowy Zeray Dilasa Orman
Zespół mieszkaniowy Zeray Dilasa Orman
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Zeray Dilasa Orman
Zespół mieszkaniowy Zeray Dilasa Orman
Basiskele, Turcja
od
$155,268
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 5
Nasz projekt składa się z 20 bloków i 660 mieszkań na powierzchni 65 000 m2 w dzielnicy Yuvacık jest z Kocaeli. Istnieją dwupoziomowe ogrody, dwupoziomowe tarasy i normalne opcje płaskie od 1 + 1 do 4 + 1, od 89 m2 do 355 m2.W naszych apartamentach znajduje się łaźnia turecka i sauna. Otwa…
Deweloper
Zeray Construction Inc.
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