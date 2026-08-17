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Nowe budynki na sprzedaż w Gaziosmanpasa

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Apartamentowiec FOREV TEM ISTANBUL
Apartamentowiec FOREV TEM ISTANBUL
Apartamentowiec FOREV TEM ISTANBUL
Apartamentowiec FOREV TEM ISTANBUL
Apartamentowiec FOREV TEM ISTANBUL
Pokaż wszystko Apartamentowiec FOREV TEM ISTANBUL
Apartamentowiec FOREV TEM ISTANBUL
Gaziosmanpasa, Turcja
od
$197,000
FOREV TEM ISTANBUL to nowoczesny projekt mieszkaniowy firmy Forev Yapı, zlokalizowany w dzielnicy Gaziosmanpaşa w Stambule. Oferuje doskonały dostęp do metra oraz wygodę miejskiego życia w jednej z najszybciej rozwijających się części miasta. FOREV TEM ISTANBUL obejmuje 2 budynki, 147 mie…
Agencja
Binaa Investment
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Apartamentowiec Gündem City Project
Apartamentowiec Gündem City Project
Apartamentowiec Gündem City Project
Apartamentowiec Gündem City Project
Gaziosmanpasa, Turcja
od
$424,000
Gündem City Project to nowoczesny kompleks mieszkaniowy położony w jednej z najszybciej rozwijających się stref rewitalizacji miejskiej w Stambule. Dzięki doskonałym połączeniom komunikacyjnym, wysokiej jakości mieszkaniom oraz starannie zaprojektowanym przestrzeniom wspólnym projekt łączy w…
Agencja
Binaa Investment
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Zespół mieszkaniowy Guarded residence with a swimming pool and a gym close to a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Guarded residence with a swimming pool and a gym close to a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Guarded residence with a swimming pool and a gym close to a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Guarded residence with a swimming pool and a gym close to a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Guarded residence with a swimming pool and a gym close to a metro station, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Guarded residence with a swimming pool and a gym close to a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Guarded residence with a swimming pool and a gym close to a metro station, Istanbul, Turkey
Gaziosmanpasa, Turcja
od
$398,051
W rezydencji znajduje się parking, siłownia, łaźnia turecka i sauna, plac zabaw dla dzieci, basen, ogród, ochrona wokół zegara.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Stacja metra - 100 metrówAutostrada E- 5 - 3,5 kmMaslak - 10 minutNowe lotnisko - 30 minutTaksim - 15 minutSisli - 10 minut
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, gardens and spa close to TEM highway and parks, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, gardens and spa close to TEM highway and parks, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, gardens and spa close to TEM highway and parks, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, gardens and spa close to TEM highway and parks, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, gardens and spa close to TEM highway and parks, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, gardens and spa close to TEM highway and parks, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, gardens and spa close to TEM highway and parks, Istanbul, Turkey
Aksemsettin Bulvari, Turcja
od
$193,993
Cechy:Lush ogrodów krajobrazowychBieganie i spaceryPrzyjazne dla dzieci place zabaw i otwarte przestrzenie dla działań rodzinnychBaseny kaskadowe i elementy dekoracyjne wodyBezpieczne i wspólne obszary dla komfortowego doświadczeniaPrzestrzenie socjalne przeznaczone do działalności wielofunk…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New residence with a spa center, a meeting room and sea views, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a spa center, a meeting room and sea views, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a spa center, a meeting room and sea views, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a spa center, a meeting room and sea views, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a spa center, a meeting room and sea views, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with a spa center, a meeting room and sea views, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a spa center, a meeting room and sea views, Istanbul, Turkey
Gaziosmanpasa, Turcja
od
$235,777
Kompleks oferuje luksusowe z widokiem na morze z niezrównanymi widokami, obiecując styl życia elegancji i spokoju.Zaprojektowany z technologii cięcia krawędzi i nowoczesnych udogodnień, 360 inteligentnych apartamentów oferuje mieszkańcom luksusowe i inteligentne doświadczenie życiowe dostoso…
Agencja
TRANIO
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