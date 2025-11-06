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Mieszkanie w nowym budynku RAMS City Haliç

Eyupsultan, Turcja
Cena na zgłoszenie
;
18
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ID: 38187
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 11.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Marmara Region
  • Miasteczko
    Eyupsultan

O kompleksie

RAMS City Haliç to nowoczesny kompleks mieszkaniowy położony w dzielnicy Eyüpsultan po europejskiej stronie Stambułu. Projekt zajmuje powierzchnię 110 000 m² i obejmuje 18 budynków o wysokości do 12 pięter, oferując 1 453 apartamenty o powierzchni od 62 do 246 m².

RAMS City Haliç wyróżnia się strategiczną lokalizacją w pobliżu metra, tramwaju oraz autostrady E80. Projekt oferuje widoki na Złoty Róg, nowoczesne obiekty rekreacyjne i sportowe, tereny zielone, systemy inteligentnego domu oraz elastyczne opcje płatności.

Zalety projektu RAMS City Haliç:

  • Strategiczna lokalizacja: zaledwie 1 minuta do metra, 2 minuty do tramwaju i 1 minuta do autostrady E80.

  • Nowoczesna architektura: połączenie współczesnego i historycznego stylu z wysokiej jakości wykończeniem.

  • Panoramiczne widoki: widok na Złoty Róg oraz panoramę Stambułu.

  • Strefy rekreacyjne: kryte i odkryte baseny, centra fitness, łaźnia turecka (hamam), sauna, boiska sportowe oraz kino.

  • Tereny zielone: ogrody i place zabaw dla dzieci.

  • Zaplecze handlowe: 46 lokali handlowych zaspokajających codzienne potrzeby mieszkańców.

  • Całodobowe bezpieczeństwo: ochrona i monitoring 24/7.

  • Atrakcyjna inwestycja: prestiżowa lokalizacja z wysokim popytem i dużym potencjałem wzrostu wartości.

  • System Smart Home: inteligentne sterowanie oświetleniem, ogrzewaniem i klimatyzacją.

  • Dogodna komunikacja: blisko szkół, uniwersytetów, szpitali i centrów handlowych.

Charakterystyka obiektu

Szczegóły wnętrza

Ogrzewanie:

  • Ogrzewanie indywidualne

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Funkcje naprawy:

  • Stan surowy

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Dom przekazany
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Nadanie obywatelstwa
  • Transakcja zdalna

Lokalizacja na mapie

Eyupsultan, Turcja
Jedzenie i picie

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Mieszkanie w nowym budynku RAMS City Haliç
Eyupsultan, Turcja
Cena na zgłoszenie
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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