Mieszkanie w nowym budynku RAMS City Haliç

RAMS City Haliç to nowoczesny kompleks mieszkaniowy położony w dzielnicy Eyüpsultan po europejskiej stronie Stambułu. Projekt zajmuje powierzchnię 110 000 m² i obejmuje 18 budynków o wysokości do 12 pięter, oferując 1 453 apartamenty o powierzchni od 62 do 246 m².
RAMS City Haliç wyróżnia się strategiczną lokalizacją w pobliżu metra, tramwaju oraz autostrady E80. Projekt oferuje widoki na Złoty Róg, nowoczesne obiekty rekreacyjne i sportowe, tereny zielone, systemy inteligentnego domu oraz elastyczne opcje płatności.
Zalety projektu RAMS City Haliç:
Strategiczna lokalizacja: zaledwie 1 minuta do metra, 2 minuty do tramwaju i 1 minuta do autostrady E80.
Nowoczesna architektura: połączenie współczesnego i historycznego stylu z wysokiej jakości wykończeniem.
Panoramiczne widoki: widok na Złoty Róg oraz panoramę Stambułu.
Strefy rekreacyjne: kryte i odkryte baseny, centra fitness, łaźnia turecka (hamam), sauna, boiska sportowe oraz kino.
Tereny zielone: ogrody i place zabaw dla dzieci.
Zaplecze handlowe: 46 lokali handlowych zaspokajających codzienne potrzeby mieszkańców.
Całodobowe bezpieczeństwo: ochrona i monitoring 24/7.
Atrakcyjna inwestycja: prestiżowa lokalizacja z wysokim popytem i dużym potencjałem wzrostu wartości.
System Smart Home: inteligentne sterowanie oświetleniem, ogrzewaniem i klimatyzacją.
Dogodna komunikacja: blisko szkół, uniwersytetów, szpitali i centrów handlowych.