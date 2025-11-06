Mieszkanie w nowym budynku RAMS City Haliç

RAMS City Haliç to nowoczesny kompleks mieszkaniowy położony w dzielnicy Eyüpsultan po europejskiej stronie Stambułu. Projekt zajmuje powierzchnię 110 000 m² i obejmuje 18 budynków o wysokości do 12 pięter, oferując 1 453 apartamenty o powierzchni od 62 do 246 m².

RAMS City Haliç wyróżnia się strategiczną lokalizacją w pobliżu metra, tramwaju oraz autostrady E80. Projekt oferuje widoki na Złoty Róg, nowoczesne obiekty rekreacyjne i sportowe, tereny zielone, systemy inteligentnego domu oraz elastyczne opcje płatności.

Zalety projektu RAMS City Haliç: