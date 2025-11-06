Mieszkanie w nowym budynku Anka Ataşehir

Anka Ataşehir to nowoczesny projekt wielofunkcyjny zlokalizowany w dzielnicy Ataşehir w Stambule, łączący apartamenty mieszkalne, powierzchnie biurowe oraz lokale handlowe na parterze w 13-piętrowym budynku, położonym w jednej z najważniejszych dzielnic finansowych miasta.
Anka Ataşehir oferuje szeroki wybór apartamentów, biur i lokali handlowych, zapewniając doskonałą komunikację, nowoczesne standardy budownictwa oraz wysoki potencjał inwestycyjny dzięki bliskości Centrum Finansowego Stambułu.
10 najważniejszych zalet Anka Ataşehir
Doskonała lokalizacja w dzielnicy Ataşehir po azjatyckiej stronie Stambułu.
Koncepcja wielofunkcyjna – apartamenty, biura i lokale handlowe w jednym projekcie.
Jeden 13-piętrowy budynek na działce o powierzchni 4 446 m².
Łącznie 195 lokali, w tym apartamenty, biura i sklepy.
Szeroki wybór układów mieszkań – od 1+1 do 4,5+1, w tym apartamenty dwupoziomowe.
Powierzchnie mieszkań od około 58 m² do 358 m².
Stacja metra w odległości 8–10 minut spacerem.
Ogrzewanie podłogowe oraz nowoczesna izolacja akustyczna i termiczna.
Całodobowa ochrona, prywatny parking i tereny zielone.
Wysoki potencjał wynajmu i wzrostu wartości dzięki bliskości Centrum Finansowego Stambułu.