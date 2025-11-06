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Mieszkanie w nowym budynku Anka Ataşehir

Atasehir, Turcja
Cena na zgłoszenie
;
9
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ID: 38172
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 7.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Marmara Region
  • Miasteczko
    Atasehir

Charakterystyka obiektu

Szczegóły wnętrza

Ogrzewanie:

  • Ogrzewanie indywidualne

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Funkcje naprawy:

  • Stan surowy

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Dom przekazany
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Nadanie obywatelstwa
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Anka Ataşehir to nowoczesny projekt wielofunkcyjny zlokalizowany w dzielnicy Ataşehir w Stambule, łączący apartamenty mieszkalne, powierzchnie biurowe oraz lokale handlowe na parterze w 13-piętrowym budynku, położonym w jednej z najważniejszych dzielnic finansowych miasta.

Anka Ataşehir oferuje szeroki wybór apartamentów, biur i lokali handlowych, zapewniając doskonałą komunikację, nowoczesne standardy budownictwa oraz wysoki potencjał inwestycyjny dzięki bliskości Centrum Finansowego Stambułu.

10 najważniejszych zalet Anka Ataşehir

  1. Doskonała lokalizacja w dzielnicy Ataşehir po azjatyckiej stronie Stambułu.

  2. Koncepcja wielofunkcyjna – apartamenty, biura i lokale handlowe w jednym projekcie.

  3. Jeden 13-piętrowy budynek na działce o powierzchni 4 446 m².

  4. Łącznie 195 lokali, w tym apartamenty, biura i sklepy.

  5. Szeroki wybór układów mieszkań – od 1+1 do 4,5+1, w tym apartamenty dwupoziomowe.

  6. Powierzchnie mieszkań od około 58 m² do 358 m².

  7. Stacja metra w odległości 8–10 minut spacerem.

  8. Ogrzewanie podłogowe oraz nowoczesna izolacja akustyczna i termiczna.

  9. Całodobowa ochrona, prywatny parking i tereny zielone.

  10. Wysoki potencjał wynajmu i wzrostu wartości dzięki bliskości Centrum Finansowego Stambułu.

Lokalizacja na mapie

Atasehir, Turcja
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Mieszkanie w nowym budynku Anka Ataşehir
Atasehir, Turcja
Cena na zgłoszenie
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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