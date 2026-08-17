Karaabdulbaki Mahallesi, Turcja

Nasz projekt ma 35 willi na powierzchni 26 000 m2 z czystym powietrzem, wspaniałą przyrodą i niepowtarzalnym kamieniem koncepcja domu w regionie Akmeşe w Kocaeli. Mamy opcje od 129 m2 do 441 m2 placu ogrodowego metry w naszych willach, z których wszystkie są dwupoziomowe 5 + 1, o powierzch…