  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Fatih
  4. Kompleks mieszkalny New residence with a fitness center near TEM Highway, Istanbul, Turkey

Kompleks mieszkalny New residence with a fitness center near TEM Highway, Istanbul, Turkey

Fatih, Turcja
od
$195,840
;
18
Zostawić wniosek
Adres Adres
Opcje Opcje
Opis Opis
Głoska bezdźwięczna Głoska bezdźwięczna
ID: 27356
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 2473016
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 8.08.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Marmara Region
  • Miasteczko
    Fatih
  • Miasto
    Stambuł

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
Русский Русский

Kompleks oferuje apartamenty z 1-2 sypialnie dostosowane do różnych stylów życia, w tym ogrodniczych jednostek dla miłośników przyrody.

Cechy:

  • 3 piętra parkingu wewnętrznego ze stacjami ładowania EV
  • Odbiór i bezpieczeństwo 24 / 7
  • Salon fitness dla zdrowego stylu życia

Zakończenie - marzec 2027 r.

Lokalizacja i pobliska infrastruktura
  • 5 minut samochodem do centrów handlowych
  • 10 minut spacerem do stacji metra
  • 28 minut samochodem do lotniska w Stambule
  • Krok od przystanków autobusowych i minibusów

Lokalizacja na mapie

Fatih, Turcja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and a picturesque view, Sile, Istanbul, Turkey
Sile, Turcja
od
$1,46M
Zespół mieszkaniowy Villa with two swimming pools, a garden and a kids' playground, Kalkan, Turkey
Kalkan, Turcja
od
$1,05M
Dzielnica mieszkaniowa Beach walk modern apartment in Oba Alanya
Oba, Turcja
od
$109,976
Zespół mieszkaniowy Lake view apartments in a new residential complex with a swimming pool and a fitness center, Bodrum, Turkey
Bodrum, Turcja
od
$192,602
Apartamentowiec Istanbul Esenyurt Apartment Compound
Esenyurt, Turcja
od
$127,194
Państwo przegląda
Kompleks mieszkalny New residence with a fitness center near TEM Highway, Istanbul, Turkey
Fatih, Turcja
od
$195,840
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Zespół mieszkaniowy LOTUS FLAWA
Zespół mieszkaniowy LOTUS FLAWA
Sisli, Turcja
od
$776,404
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 12
Całkowicie nowy projekt powstaje w środku Shishli i Nishantashi, jednego z pierwszych obszarów, które przychodzą na myśl, wspominając o Stambule. Położony w samym sercu ulic Halaskargazi, Rumeli i Valikonga, LOTUS FLAWA; Jest to kompleksowy projekt składający się z budynków mieszkalnych, biu…
Agencja
EOS Turkey Property
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Polat Life Complex
Dzielnica mieszkaniowa Polat Life Complex
Didim, Turcja
od
$149,359
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 3
Nowy, nowoczesny apartament z 2 sypialniami na sprzedaż w Didim – Doskonała lokalizacjaMy w Turkish Home Office z przyjemnością prezentujemy kompleks Polat Life, który jest naszym własnym projektem zlokalizowanym w Didim w pobliżu Marina Road.Nowy, nowoczesny i luksusowy apartament z 2 sypia…
Deweloper
Polat Group
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy One bedroom apartments in complex with swimming pool and sports grounds, 1 km to the sea and beaches, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy One bedroom apartments in complex with swimming pool and sports grounds, 1 km to the sea and beaches, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turcja
od
$72,371
Projekt jest kompleksem mieszkalnym z różnymi mieszkaniami i obszarami rekreacyjnymi: basenem, boiskiem sportowym itp.W kompleksie znajdują się 2 budynki z 1 sypialniami.Cechy mieszkania Cechy:Sufit zawieszonyZestaw kuchennySzafkaMeble w łazienceDrzwi wzmocnione staląOszklenie podwójneMalowa…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się