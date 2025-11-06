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Mieszkanie w nowym budynku Özak Göktürk Doa

Eyupsultan, Turcja
Cena na zgłoszenie
;
12
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ID: 38189
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 11.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Marmara Region
  • Miasteczko
    Eyupsultan

O kompleksie

Özak Göktürk Doa to ekskluzywny butikowy kompleks mieszkaniowy położony w dzielnicy Göktürk, w okręgu Eyüpsultan. Otoczony naturą, został zaprojektowany z myślą o prywatności, komforcie i wysokiej jakości życia. Inwestycja obejmuje zaledwie 67 ekskluzywnych rezydencji, położonych tuż przy lesie, łącząc elegancką architekturę z malowniczym otoczeniem, tworząc idealne miejsce dla rodzin.

Özak Göktürk Doa oferuje przestronne apartamenty o układach od 3+1 do 5,5+1, z których każdy posiada prywatny balkon, taras lub ogród. 65% powierzchni kompleksu stanowią tereny zielone. Do dyspozycji mieszkańców są m.in. kryty basen, centrum fitness, sauna oraz strefa grillowa. Kompleks znajduje się zaledwie 1 minutę od stacji metra i 15 minut od lotniska w Stambule.

10 najważniejszych zalet Özak Göktürk Doa:

  • Prestiżowa lokalizacja przy lesie – zaledwie kilka minut od Lasu Belgradzkiego i lasów Göktürk.

  • Kameralny charakter inwestycji – tylko 67 rezydencji, zapewniających maksymalną prywatność.

  • Przestronne apartamenty – powierzchnia od 198 do 600 m².

  • Prywatne przestrzenie na świeżym powietrzu – balkon, taras lub ogród przy każdym apartamencie.

  • Wysokie sufity i duże okna – doskonałe doświetlenie wnętrz oraz widok na otaczającą przyrodę.

  • Strefa wellness i rekreacji – kryty basen, centrum fitness, sauna, strefa BBQ oraz inne udogodnienia.

  • Udogodnienia dla rodzin z dziećmi – place zabaw, strefy aktywności na świeżym powietrzu i przestrzenie rodzinne.

  • Nowoczesny system bezpieczeństwa – całodobowy monitoring i kontrolowany dostęp (24/7).

  • Doskonała komunikacja – 1 minuta do metra oraz 10–15 minut do Levent, Maslak i Lotniska w Stambule.

  • Bliskość kluczowych usług – renomowane szkoły, szpitale oraz centra handlowe, w tym Vadi Istanbul.

Charakterystyka obiektu

Szczegóły wnętrza

Ogrzewanie:

  • Ogrzewanie indywidualne

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Funkcje naprawy:

  • Stan surowy

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Dom przekazany
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Nadanie obywatelstwa
  • Transakcja zdalna

Lokalizacja na mapie

Eyupsultan, Turcja
Jedzenie i picie

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Mieszkanie w nowym budynku Özak Göktürk Doa
Eyupsultan, Turcja
Cena na zgłoszenie
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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