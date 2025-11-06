Mieszkanie w nowym budynku Özak Göktürk Doa

Özak Göktürk Doa to ekskluzywny butikowy kompleks mieszkaniowy położony w dzielnicy Göktürk, w okręgu Eyüpsultan. Otoczony naturą, został zaprojektowany z myślą o prywatności, komforcie i wysokiej jakości życia. Inwestycja obejmuje zaledwie 67 ekskluzywnych rezydencji, położonych tuż przy lesie, łącząc elegancką architekturę z malowniczym otoczeniem, tworząc idealne miejsce dla rodzin.

Özak Göktürk Doa oferuje przestronne apartamenty o układach od 3+1 do 5,5+1, z których każdy posiada prywatny balkon, taras lub ogród. 65% powierzchni kompleksu stanowią tereny zielone. Do dyspozycji mieszkańców są m.in. kryty basen, centrum fitness, sauna oraz strefa grillowa. Kompleks znajduje się zaledwie 1 minutę od stacji metra i 15 minut od lotniska w Stambule.

10 najważniejszych zalet Özak Göktürk Doa: