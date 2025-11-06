Mieszkanie w nowym budynku Özak Göktürk Doa

Özak Göktürk Doa to ekskluzywny butikowy kompleks mieszkaniowy położony w dzielnicy Göktürk, w okręgu Eyüpsultan. Otoczony naturą, został zaprojektowany z myślą o prywatności, komforcie i wysokiej jakości życia. Inwestycja obejmuje zaledwie 67 ekskluzywnych rezydencji, położonych tuż przy lesie, łącząc elegancką architekturę z malowniczym otoczeniem, tworząc idealne miejsce dla rodzin.
Özak Göktürk Doa oferuje przestronne apartamenty o układach od 3+1 do 5,5+1, z których każdy posiada prywatny balkon, taras lub ogród. 65% powierzchni kompleksu stanowią tereny zielone. Do dyspozycji mieszkańców są m.in. kryty basen, centrum fitness, sauna oraz strefa grillowa. Kompleks znajduje się zaledwie 1 minutę od stacji metra i 15 minut od lotniska w Stambule.
10 najważniejszych zalet Özak Göktürk Doa:
Prestiżowa lokalizacja przy lesie – zaledwie kilka minut od Lasu Belgradzkiego i lasów Göktürk.
Kameralny charakter inwestycji – tylko 67 rezydencji, zapewniających maksymalną prywatność.
Przestronne apartamenty – powierzchnia od 198 do 600 m².
Prywatne przestrzenie na świeżym powietrzu – balkon, taras lub ogród przy każdym apartamencie.
Wysokie sufity i duże okna – doskonałe doświetlenie wnętrz oraz widok na otaczającą przyrodę.
Strefa wellness i rekreacji – kryty basen, centrum fitness, sauna, strefa BBQ oraz inne udogodnienia.
Udogodnienia dla rodzin z dziećmi – place zabaw, strefy aktywności na świeżym powietrzu i przestrzenie rodzinne.
Nowoczesny system bezpieczeństwa – całodobowy monitoring i kontrolowany dostęp (24/7).
Doskonała komunikacja – 1 minuta do metra oraz 10–15 minut do Levent, Maslak i Lotniska w Stambule.
Bliskość kluczowych usług – renomowane szkoły, szpitale oraz centra handlowe, w tym Vadi Istanbul.