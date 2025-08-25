Mieszkanie w nowym budynku Apartamenty z Jacuzzi i Widokiem na Bosfor w Beşiktaş

  1. Realting.com
Apartamenty z Jacuzzi i Widokiem na Bosfor w Beşiktaş

Besiktas, Turcja
$2,02M
ID: 27797
Data aktualizacji: 9.09.2025

  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Marmara Region
  • Miasteczko
    Besiktas

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    2026
  • Liczba kondygnacji
    14

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Winda

O kompleksie

Apartamenty z Dużym Balkonem oraz Widokiem na Bosfor, 500 metrów od Akmerkez w Beşiktaş, Stambuł

Apartamenty na sprzedaż znajdują się w dzielnicy Levent w Beşiktaş. Levent to centrum finansowe Stambułu i jeden z obszarów o najwyższej wartości gruntów w mieście, z wysokim codziennym ruchem ludzi. Dzielnica przyciąga uwagę swoją linią brzegową, ekskluzywnymi centrami handlowymi, kawiarniami i restauracjami z widokiem na Bosfor, miejscami rozrywki oraz szkołami oferującymi edukację w językach obcych.

Ekskluzywny projekt z prywatnym jacuzzi na tarasie znajduje się w odległości spaceru od codziennych usług, 200 metrów od przystanków autobusowych, 350 metrów od stacji metra Nispetiye, 500 metrów od Akmerkez – jednego z najbardziej ekskluzywnych centrów handlowych w Stambule, 1,8 km od przystanku metrobusa, 1,9 km od hotelu Raffles Istanbul, 2 km od Zorlu Center, 2,5 km od plaży Bebek, 5,4 km od placu Beşiktaş i 37,9 km od lotniska w Stambule.

Projekt, który oferuje apartamenty z widokiem na Bosfor i prywatne jacuzzi na balkonach, zajmuje powierzchnię 2300 m². Składa się z jednej bryły budynku i 14 pięter. W projekcie znajduje się 77 niezależnych jednostek – od apartamentów z jedną sypialnią do trzech sypialni. Niektóre z apartamentów w projekcie mają prywatne jacuzzi na balkonie, oferując panoramiczne widoki na Stambuł w spokojnym i nowoczesnym otoczeniu. Projekt oferuje bardzo bogate udogodnienia społeczne, w tym: basen na dachu, który może być zamknięty, siłownię, strefę rekreacyjną, system ogrzewania podłogowego, saunę, 5-piętrowy parking, plac zabaw dla dzieci, windę, system chłodzenia VFR, całodobową ochronę oraz kamery bezpieczeństwa. Projekt oferuje również apartamenty z otwartą kuchnią i opcją łazienki w sypialni.

Apartamenty na sprzedaż w Stambule są wyposażone w kuchnię w zabudowie z 5-palnikową płytą grzewczą, w tym piekarnik, okap, kuchenkę, zmywarkę i lodówkę. Posiadają również bogate wyposażenie, takie jak drzwi stalowe, system inteligentnego domu, powierzchnie pokryte laminatem i ceramiką, kabinę prysznicową, okna PVC z podwójnymi szybami oraz drzwi balkonowe.


Besiktas, Turcja
