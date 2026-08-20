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Nowe budynki na sprzedaż w Basaksehir

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Apartamentowiec Feza Park
Apartamentowiec Feza Park
Apartamentowiec Feza Park
Apartamentowiec Feza Park
Apartamentowiec Feza Park
Pokaż wszystko Apartamentowiec Feza Park
Apartamentowiec Feza Park
Basaksehir, Turcja
Cena na zgłoszenie
Feza Park to nowoczesny kompleks mieszkaniowy położony w dzielnicy Başakşehir, zajmujący powierzchnię 10 507 m². Inwestycja obejmuje 4 budynki o wysokości 4 pięter i oferuje łącznie 55 lokali mieszkalnych. W ofercie znajdują się luksusowe apartamenty o układach 3+1, 4+1 i 5+1, a także wille …
Agencja
Binaa Investment
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Apartamentowiec Tane Koru
Apartamentowiec Tane Koru
Apartamentowiec Tane Koru
Apartamentowiec Tane Koru
Apartamentowiec Tane Koru
Pokaż wszystko Apartamentowiec Tane Koru
Apartamentowiec Tane Koru
Basaksehir, Turcja
Cena na zgłoszenie
Tane Koru to nowoczesny kompleks mieszkaniowy położony w Kayaşehir, Başakşehir, po europejskiej stronie Stambułu. Projekt oferuje niską, horyzontalną zabudowę, rozległe tereny zielone oraz systemy inteligentnego domu w jednej z najszybciej rozwijających się dzielnic miasta. Tane Koru łącz…
Agencja
Binaa Investment
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Apartamentowiec Nevbahar Suites
Apartamentowiec Nevbahar Suites
Apartamentowiec Nevbahar Suites
Apartamentowiec Nevbahar Suites
Basaksehir, Turcja
Cena na zgłoszenie
Nevbahar Suites w Başakşehir – butikowe osiedle w jednej z najszybciej rozwijających się dzielnic Stambułu Nevbahar Suites to butikowy kompleks mieszkaniowy położony w dynamicznie rozwijającej się dzielnicy Başakşehir po europejskiej stronie Stambułu. Projekt został zaprojektowany z myślą…
Agencja
Binaa Investment
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IresIres
Apartamentowiec Sai Kayaşehir
Apartamentowiec Sai Kayaşehir
Apartamentowiec Sai Kayaşehir
Apartamentowiec Sai Kayaşehir
Apartamentowiec Sai Kayaşehir
Pokaż wszystko Apartamentowiec Sai Kayaşehir
Apartamentowiec Sai Kayaşehir
Basaksehir, Turcja
Cena na zgłoszenie
Sai Kayaşehir to nowoczesny kompleks mieszkaniowy zlokalizowany w dzielnicy Başakşehir w Stambule, oferujący współczesne apartamenty w pobliżu stacji metra, terenów zielonych oraz najważniejszych punktów infrastruktury miejskiej. Sai Kayaşehir łączy elegancką architekturę z udogodnieniami…
Agencja
Binaa Investment
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Apartamentowiec Garden Istanbul
Apartamentowiec Garden Istanbul
Apartamentowiec Garden Istanbul
Apartamentowiec Garden Istanbul
Apartamentowiec Garden Istanbul
Apartamentowiec Garden Istanbul
Apartamentowiec Garden Istanbul
Basaksehir, Turcja
Cena na zgłoszenie
Projekt Garden Istanbul znajduje się po europejskiej stronie Stambułu i zajmuje powierzchnię 120 000 m². Kompleks obejmuje 11 budynków, 796 apartamentów oraz 29 lokali handlowych. Łączy nowoczesny styl życia z bogatym dziedzictwem historycznym i kulturowym miasta. Garden Istanbul (Bahçeli…
Agencja
Binaa Investment
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Apartamentowiec Bahçeşehir Istanbul Apartment Compound
Apartamentowiec Bahçeşehir Istanbul Apartment Compound
Apartamentowiec Bahçeşehir Istanbul Apartment Compound
Apartamentowiec Bahçeşehir Istanbul Apartment Compound
Apartamentowiec Bahçeşehir Istanbul Apartment Compound
Pokaż wszystko Apartamentowiec Bahçeşehir Istanbul Apartment Compound
Apartamentowiec Bahçeşehir Istanbul Apartment Compound
Basaksehir, Turcja
od
$172 242
Dlaczego ta właściwość jest kontrolowana؟ Istnieje wiele przestrzeni mieszkalnych i działów, co czyni go właściwym wyborem dla wszystkich rodzin. Apartamenty charakteryzują się niskimi cenami w ramach projektu wysokiej klasy, otoczonego zielenią ze wszystkich stron. Ciesz się spokojem i rel…
Agencja
Binaa Investment
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Apartamentowiec Tane Olimpiyat
Apartamentowiec Tane Olimpiyat
Apartamentowiec Tane Olimpiyat
Apartamentowiec Tane Olimpiyat
Apartamentowiec Tane Olimpiyat
Basaksehir, Turcja
Cena na zgłoszenie
Tane Olimpiyat to rodzinny kompleks mieszkaniowy położony w Başakşehir, obejmujący 130 mieszkań rozmieszczonych w trzech nowoczesnych budynkach. Projekt łączy przestronne apartamenty z zagospodarowanymi terenami zielonymi, oferując komfortowe warunki do życia w mieście. Tane Olimpiyat ofe…
Agencja
Binaa Investment
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Apartamentowiec Luxera Nevbahar Life
Apartamentowiec Luxera Nevbahar Life
Apartamentowiec Luxera Nevbahar Life
Apartamentowiec Luxera Nevbahar Life
Apartamentowiec Luxera Nevbahar Life
Pokaż wszystko Apartamentowiec Luxera Nevbahar Life
Apartamentowiec Luxera Nevbahar Life
Basaksehir, Turcja
Cena na zgłoszenie
Luxera Nevbahar Life to nowoczesny kompleks mieszkaniowy położony w dynamicznie rozwijającej się dzielnicy Başakşehir po europejskiej stronie Stambułu. Projekt wyróżnia się nowoczesną architekturą oraz zastosowaniem najnowszych technologii budowlanych. Inwestycja zajmuje powierzchnię 17 0…
Agencja
Binaa Investment
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Apartamentowiec Liv Bahçeşehir
Apartamentowiec Liv Bahçeşehir
Apartamentowiec Liv Bahçeşehir
Apartamentowiec Liv Bahçeşehir
Apartamentowiec Liv Bahçeşehir
Pokaż wszystko Apartamentowiec Liv Bahçeşehir
Apartamentowiec Liv Bahçeşehir
Basaksehir, Turcja
Cena na zgłoszenie
Liv Bahçeşehir oferuje prestiżowy styl życia w dzielnicy Bahçeşehir w Stambule, łącząc nowoczesną architekturę z rozległymi terenami zielonymi, które zajmują 70% powierzchni całego projektu. Kameralny charakter inwestycji zapewnia mieszkańcom prywatność, komfort oraz spokojne otoczenie. L…
Agencja
Binaa Investment
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Apartamentowiec Sylvana Istanbul
Apartamentowiec Sylvana Istanbul
Apartamentowiec Sylvana Istanbul
Apartamentowiec Sylvana Istanbul
Apartamentowiec Sylvana Istanbul
Apartamentowiec Sylvana Istanbul
Basaksehir, Turcja
Cena na zgłoszenie
Sylvana Istanbul to ekskluzywny kompleks luksusowych willi i domów szeregowych, położony w dzielnicy Bahçeşehir w Başakşehir, po europejskiej stronie Stambułu. Inwestycja zajmuje powierzchnię 44 000 m² i obejmuje 232 eleganckie wille 4+1, otoczone rozległymi terenami zielonymi. Sylvana Is…
Agencja
Binaa Investment
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Apartamentowiec Mostar Concept
Apartamentowiec Mostar Concept
Apartamentowiec Mostar Concept
Apartamentowiec Mostar Concept
Apartamentowiec Mostar Concept
Apartamentowiec Mostar Concept
Apartamentowiec Mostar Concept
Basaksehir, Turcja
Cena na zgłoszenie
Mostar Concept to ekskluzywny butikowy kompleks mieszkaniowy w Başakşehir, zbudowany na działce o powierzchni 7 092 m². Projekt obejmuje 52 przestronne apartamenty o układach 4+1 i 5+1, rozmieszczone w trzech niskokondygnacyjnych budynkach, z dużymi kuchniami i wysokiej klasy wykończeniem wn…
Agencja
Binaa Investment
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Apartamentowiec Akzirve Strada Bahçeşehir
Apartamentowiec Akzirve Strada Bahçeşehir
Apartamentowiec Akzirve Strada Bahçeşehir
Apartamentowiec Akzirve Strada Bahçeşehir
Apartamentowiec Akzirve Strada Bahçeşehir
Pokaż wszystko Apartamentowiec Akzirve Strada Bahçeşehir
Apartamentowiec Akzirve Strada Bahçeşehir
Basaksehir, Turcja
Cena na zgłoszenie
Akzirve Strada Bahçeşehir to prestiżowy kompleks mieszkaniowy zlokalizowany w dzielnicy Başakşehir w Stambule, obejmujący ponad 2 500 lokali mieszkalnych realizowanych w trzech etapach. Projekt łączy nowoczesną architekturę, rozległe tereny zielone oraz koncepcję komfortowego życia stworzoną…
Agencja
Binaa Investment
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Apartamentowiec Ebruli Kayaşehir
Apartamentowiec Ebruli Kayaşehir
Apartamentowiec Ebruli Kayaşehir
Apartamentowiec Ebruli Kayaşehir
Apartamentowiec Ebruli Kayaşehir
Pokaż wszystko Apartamentowiec Ebruli Kayaşehir
Apartamentowiec Ebruli Kayaşehir
Basaksehir, Turcja
Cena na zgłoszenie
Ebruli Kayaşehir to nowoczesny kompleks mieszkaniowy zlokalizowany w dzielnicy Başakşehir w Stambule, oferujący rodzinny styl życia z rozległymi terenami zielonymi, przestrzeniami rekreacyjnymi oraz spokojnym miejskim otoczeniem. Ebruli Kayaşehir łączy eleganckie i funkcjonalne apartament…
Agencja
Binaa Investment
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Apartamentowiec Metro24 Başakşehir
Apartamentowiec Metro24 Başakşehir
Apartamentowiec Metro24 Başakşehir
Apartamentowiec Metro24 Başakşehir
Apartamentowiec Metro24 Başakşehir
Pokaż wszystko Apartamentowiec Metro24 Başakşehir
Apartamentowiec Metro24 Başakşehir
Basaksehir, Turcja
Cena na zgłoszenie
Metro24 Başakşehir to nowoczesny kompleks mieszkaniowy położony w dynamicznie rozwijającej się dzielnicy Başakşehir po europejskiej stronie Stambułu. Inwestycja oferuje wyjątkowe warunki zarówno do komfortowego zamieszkania, jak i do atrakcyjnego inwestowania. Dzięki doskonałej lokalizacj…
Agencja
Binaa Investment
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Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool, green areas and a cinema, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool, green areas and a cinema, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool, green areas and a cinema, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool, green areas and a cinema, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool, green areas and a cinema, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool, green areas and a cinema, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool, green areas and a cinema, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Turcja
od
$366 838
Rezydencja oferuje całodobową ochronę, basen, siłownię, boisko do koszykówki i tenisa, łaźnię turecką, ścieżki spacerowe i rowerowe, kino na świeżym powietrzu, tereny zielone, parking.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Autostrada TEM - 5 minutLotnisko w Stambule - 40 minutCentrum handlowe…
Agencja
TRANIO
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Rezydencja Project Bahçeşehir 1+1 2+1 3+1
Rezydencja Project Bahçeşehir 1+1 2+1 3+1
Rezydencja Project Bahçeşehir 1+1 2+1 3+1
Rezydencja Project Bahçeşehir 1+1 2+1 3+1
Rezydencja Project Bahçeşehir 1+1 2+1 3+1
Pokaż wszystko Rezydencja Project Bahçeşehir 1+1 2+1 3+1
Rezydencja Project Bahçeşehir 1+1 2+1 3+1
Basaksehir, Turcja
od
$296 000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 11
Projekt znajduje się w uprzywilejowanej lokalizacji w centrum dzielnicy Başakşehir, wśród bujnych zielonych dolin i malowniczych ogrodów. Projekt, który ma unikalny nowoczesny design inspirowany kwiatem lotosu, który dodaje pięknego znaczenia życiu dzięki panoramicznym szklanym fasadom z wid…
Agencja
Mehal Group
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Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool, a green area and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool, a green area and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool, a green area and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool, a green area and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool, a green area and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool, a green area and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool, a green area and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Turcja
od
$805 819
Oferujemy wille z ogrodami i miejscami parkingowymi.Cechykryty basenTurecka łaźnia i saunasala gimnastycznasala aktywnościodkryty basenplace zabaw dla dzieciLokalizacja i pobliska infrastruktura Prestige MALL - 4 minutyCentrum handlowe - 15 minutCollege - 5 minutSzkoły - 7 minutSzpitale - 5 …
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy BAHÇEŞEHİR 2027
Zespół mieszkaniowy BAHÇEŞEHİR 2027
Zespół mieszkaniowy BAHÇEŞEHİR 2027
Zespół mieszkaniowy BAHÇEŞEHİR 2027
Zespół mieszkaniowy BAHÇEŞEHİR 2027
Zespół mieszkaniowy BAHÇEŞEHİR 2027
Zespół mieszkaniowy BAHÇEŞEHİR 2027
Basaksehir, Turcja
od
$270 000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 21
Powierzchnia projektu wynosi 68,200 m2, a powierzchnia budowy 395,000 m2... Projekt obejmuje 15 bloków, 2482 rezydencji i 17 obszarów handlowych. Każdy blok posiada dwa różne typy obudowy: funkcjonalne 2 + 1 i wygodne 3 + 1
Agencja
Mehal Group
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Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and hotel services near a metro station, in a quiet and prestigious area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and hotel services near a metro station, in a quiet and prestigious area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and hotel services near a metro station, in a quiet and prestigious area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and hotel services near a metro station, in a quiet and prestigious area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and hotel services near a metro station, in a quiet and prestigious area, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and hotel services near a metro station, in a quiet and prestigious area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and hotel services near a metro station, in a quiet and prestigious area, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Turcja
od
$571 037
W rezydencji znajduje się kryty basen, centrum fitness, łaźnia parowa, sauna i łaźnia turecka, kawiarnia, sklepy i restauracje, sale konferencyjne, pokój zabaw dla dzieci i plac zabaw, ochrona, usługi hotelowe.Zakończenie - czerwiec 2024 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Stacja metra -…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pool in the center of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pool in the center of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pool in the center of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pool in the center of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pool in the center of Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pool in the center of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pool in the center of Istanbul, Turkey
Basaksehir, Turcja
od
$642 925
W rezydencji znajduje się całodobowa ochrona, kryty parking, kryte i odkryte baseny, centrum fitness, konsjerż, sauna i łaźnia turecka, plac zabaw dla dzieci.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Park - 650 metrówCentrum handlowe - 5 kmStadion - 8 kmSzkoły - 8.4 km
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New residence with around-the-clock security close to the airport, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with around-the-clock security close to the airport, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with around-the-clock security close to the airport, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with around-the-clock security close to the airport, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with around-the-clock security close to the airport, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with around-the-clock security close to the airport, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with around-the-clock security close to the airport, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Turcja
od
$124 355
Rezydencja oferuje całodobową ochronę, parking, sauny i łaźnie tureckie, siłownię, kawiarnię.Zakończenie - 2025.Cechy mieszkania Ogrzewanie podłogoweBudownictwo w kuchniMini lodówkaWysokie pułapyLokalizacja i pobliska infrastruktura Nieruchomość znajduje się w pobliżu lotniska, parku, jezior…
Agencja
TRANIO
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Willa Four bedroom townhouses in Bahcesehir.
Willa Four bedroom townhouses in Bahcesehir.
Willa Four bedroom townhouses in Bahcesehir.
Willa Four bedroom townhouses in Bahcesehir.
Willa Four bedroom townhouses in Bahcesehir.
Pokaż wszystko Willa Four bedroom townhouses in Bahcesehir.
Willa Four bedroom townhouses in Bahcesehir.
Basaksehir, Turcja
od
$496 000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Проект расположен в районе Башакшехир, на площади 48 000 м2, представляет собой современный жилой комплекс, состоящий иВ 232 вилл комбинированного типа.Продается таунхаус 4 + 1 площадьй 179 м2.На первоВ Итаже - кухня- гостиная с выходоВ на открытуй террасе и во двор.На второВ Итаже - две спа…
Agencja
Smart Home
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Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and around-the-clock security near a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and around-the-clock security near a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and around-the-clock security near a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and around-the-clock security near a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and around-the-clock security near a metro station, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and around-the-clock security near a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and around-the-clock security near a metro station, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Turcja
od
$272 586
Infrastruktura projektu:Kryty basenSiłowniaŁaźnia tureckaSaunaWewnętrzne ścieżki spacerowePlace zabaw dla dzieciParking zamknięty i otwarty24- godzinna ochronaZakończenie - wrzesień 2026 r.Wyposażenie i wyposażenie w domu Wysokiej jakości wykończenia3- meter- wysokie sufity3 urządzenia elekt…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and greena reas near metro stations and highways, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and greena reas near metro stations and highways, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and greena reas near metro stations and highways, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and greena reas near metro stations and highways, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and greena reas near metro stations and highways, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and greena reas near metro stations and highways, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and greena reas near metro stations and highways, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Turcja
od
$512 963
Rezydencja oferuje całodobową ochronę, tereny zielone z ścieżkami spacerowymi, place zabaw dla dzieci, kryty basen, saunę i łaźnię turecką, parking, siłownię, boisko sportowe.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt położony jest 2 minuty od szpitala, w pobliżu linii metra i autostrad, 2…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Residence with a hotel, a swimming pool and a spa near a highway and a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a hotel, a swimming pool and a spa near a highway and a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a hotel, a swimming pool and a spa near a highway and a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a hotel, a swimming pool and a spa near a highway and a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a hotel, a swimming pool and a spa near a highway and a metro station, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residence with a hotel, a swimming pool and a spa near a highway and a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a hotel, a swimming pool and a spa near a highway and a metro station, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Turcja
od
$817 757
Budynek składa się z hotelu (od 1 do 12 pięter) i apartamentów (od 13 do 25 pięter).W rezydencji znajduje się restauracja, kawiarnia, basen, spa i centrum fitness, obsługa konsjerża, parking, pralnia chemiczna, sauna i łaźnia turecka, centrum handlowe, sala konferencyjna.Wyposażenie i wyposa…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Elite apartments in a new comfortable residence included in a state project, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Elite apartments in a new comfortable residence included in a state project, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Elite apartments in a new comfortable residence included in a state project, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Elite apartments in a new comfortable residence included in a state project, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Elite apartments in a new comfortable residence included in a state project, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Elite apartments in a new comfortable residence included in a state project, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Elite apartments in a new comfortable residence included in a state project, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Turcja
od
$201 569
Kompleks mieszkalny jest budowany zgodnie z projektem państwowym i finansowany przez gminę powiatu (Başakşehir Belediyesi), co daje zaufanie do pomyślnego zakończenia budowy.Miejsce zamieszkania:sala gimnastycznacentrum spa z łaźnią parową, hamem i saunąparking krytyochrona wokół zegara z mo…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New apartments in a residence with swimming pools, a fitness center and restaurants, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New apartments in a residence with swimming pools, a fitness center and restaurants, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New apartments in a residence with swimming pools, a fitness center and restaurants, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New apartments in a residence with swimming pools, a fitness center and restaurants, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New apartments in a residence with swimming pools, a fitness center and restaurants, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New apartments in a residence with swimming pools, a fitness center and restaurants, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New apartments in a residence with swimming pools, a fitness center and restaurants, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Turcja
od
$221 396
Oferujemy apartamenty z różnymi układami.W rezydencji znajduje się centrum fitness, joga i pilates studio, spacery i ścieżki rowerowe, sauna, baseny, place zabaw dla dzieci, sklepy, kawiarnie i restauracje, terytorium krajobrazu.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Nieruchomość znajduje się…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool close to international schools, a park and a highway, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool close to international schools, a park and a highway, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool close to international schools, a park and a highway, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool close to international schools, a park and a highway, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool close to international schools, a park and a highway, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool close to international schools, a park and a highway, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool close to international schools, a park and a highway, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Turcja
od
$258 102
Marzenia każdego są inne. Są tacy, którzy marzą o wielkich i ci, którzy są szczęśliwi z małych snów. Składa się łącznie z 178 mieszkań, ResidencePensjonat przez Deluxia otwiera drzwi szczęśliwego życia dla osób w każdym wieku z opcjami płaskimi od 35 m2 do 171 m2 i od 1 + 0 do 3 + 1.Wyposaże…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New complex of elite townhouses with swimming pools, gardens and a meeting room, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of elite townhouses with swimming pools, gardens and a meeting room, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of elite townhouses with swimming pools, gardens and a meeting room, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of elite townhouses with swimming pools, gardens and a meeting room, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of elite townhouses with swimming pools, gardens and a meeting room, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex of elite townhouses with swimming pools, gardens and a meeting room, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of elite townhouses with swimming pools, gardens and a meeting room, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Turcja
od
$441 708
Projekt otoczony naturalnym krajobrazem jest nowoczesnym i przyjaznym dla środowiska projektem przestrzeni życiowej składającym się z 177 kamienic. Wszystkie domy oferują stylowe wnętrza, elegancki krajobraz i osobisty kawałek przyrody. Każdy dom jest starannie zaprojektowany, aby pomieścić …
Agencja
TRANIO
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Rezydencja COMFORT BAHÇEŞEHİR 2+1 3+1
Rezydencja COMFORT BAHÇEŞEHİR 2+1 3+1
Rezydencja COMFORT BAHÇEŞEHİR 2+1 3+1
Rezydencja COMFORT BAHÇEŞEHİR 2+1 3+1
Rezydencja COMFORT BAHÇEŞEHİR 2+1 3+1
Pokaż wszystko Rezydencja COMFORT BAHÇEŞEHİR 2+1 3+1
Rezydencja COMFORT BAHÇEŞEHİR 2+1 3+1
Basaksehir, Turcja
od
$200 000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 14
Projekt Bahçeşehir *Dostarczenie: Marzec 2025 Gotowy akt własności 480 apartamentów 2+1 | 3+1 20 jednostek komercyjnych Projekt mieszkaniowy marki Opcje płatności gotówką i ratami Powierzchnia projektu: 24 000 m² 60% terenów zielonych Balkon we wszystkich mieszkaniach Zamknięta kuchn…
Agencja
Mehal Group
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Willa Project in İstanbul
Willa Project in İstanbul
Willa Project in İstanbul
Willa Project in İstanbul
Willa Project in İstanbul
Pokaż wszystko Willa Project in İstanbul
Willa Project in İstanbul
Basaksehir, Turcja
od
$810 000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 3
Całkowita powierzchnia działki: 57.000 m2 177 willi i prywatny ogród dla każdej willi Typ willi: 3+1, 4+1, 5+1, 6+1 Zakres wielkości willi: 214 m2 do 300 m2 Zakres powierzchni ogrodu: 63 m2 do 509 m2 Specjalna okładzina zewnętrzna z naturalnego kamienia 2 miejsca parkingowe dla każdej …
Agencja
Mehal Group
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Zespół mieszkaniowy New residential complex with a swimming pool, gardens and parks, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex with a swimming pool, gardens and parks, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex with a swimming pool, gardens and parks, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex with a swimming pool, gardens and parks, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex with a swimming pool, gardens and parks, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residential complex with a swimming pool, gardens and parks, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex with a swimming pool, gardens and parks, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Turcja
od
$225 729
Prestiżowy projekt mieszkalny oferuje szereg wyśmienitych apartamentów i willi zaprojektowanych do perfekcji. Zanurz się w przestronnych pomieszczeniach mieszkalnych zalanych naturalnym światłem, chwaląc się współczesną estetyką i wysokiej jakości wykończeniami. Każdy dom jest sanktuarium ko…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Large residential complex surrounded by greenery with convenient infrastructure, Bahçeşehir, Istanbul, Türkiye
Zespół mieszkaniowy Large residential complex surrounded by greenery with convenient infrastructure, Bahçeşehir, Istanbul, Türkiye
Zespół mieszkaniowy Large residential complex surrounded by greenery with convenient infrastructure, Bahçeşehir, Istanbul, Türkiye
Zespół mieszkaniowy Large residential complex surrounded by greenery with convenient infrastructure, Bahçeşehir, Istanbul, Türkiye
Zespół mieszkaniowy Large residential complex surrounded by greenery with convenient infrastructure, Bahçeşehir, Istanbul, Türkiye
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Large residential complex surrounded by greenery with convenient infrastructure, Bahçeşehir, Istanbul, Türkiye
Zespół mieszkaniowy Large residential complex surrounded by greenery with convenient infrastructure, Bahçeşehir, Istanbul, Türkiye
Basaksehir, Turcja
od
$268 606
Mieszany projekt z mieszkalnymi i komercyjnymi obszarami na 68.200 m2 powierzchni ziemi z 54.402 m2 powierzchni krajobrazu. Projekt, który ma duży obszar zielony, ma na celu wprowadzenie środowiska społecznego i stosunków sąsiedzkich. Projekt obejmuje wiele funkcji, jak również obszarów społ…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New residence with a garden, a swimming pool and a fitness center close to the city center and the airport, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a garden, a swimming pool and a fitness center close to the city center and the airport, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a garden, a swimming pool and a fitness center close to the city center and the airport, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a garden, a swimming pool and a fitness center close to the city center and the airport, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a garden, a swimming pool and a fitness center close to the city center and the airport, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a garden, a swimming pool and a fitness center close to the city center and the airport, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a garden, a swimming pool and a fitness center close to the city center and the airport, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Turcja
od
$336 166
W rezydencji znajduje się zieleń i salon, sklepy i system bezpieczeństwa, garaż, plac zabaw dla dzieci, basen, sauna, łaźnia turecka i łaźnia parowa, centrum fitness.Zakończenie - czerwiec 2025 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt znajduje się w samym sercu Basaksehir, w pobliżu lo…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Spacious apartments with swimming pools and lake views, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Spacious apartments with swimming pools and lake views, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Spacious apartments with swimming pools and lake views, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Spacious apartments with swimming pools and lake views, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Spacious apartments with swimming pools and lake views, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Spacious apartments with swimming pools and lake views, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Spacious apartments with swimming pools and lake views, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Turcja
od
$444 569
Projekt składa się z 453 mieszkań i 47 jednostek handlowych. Jest wybór między różnymi układami. Apartamenty z 1- 4 sypialniami.Oprócz apartamentów, projekt ma pełny dostęp do wszystkich udogodnień: baseny, sauna, łaźnia turecka, siłownia, boiska sportowe, kawiarnie, meczet, plac zabaw i spa…
Agencja
TRANIO
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Willa Eight bedroom villa 436 m2 with pool.
Willa Eight bedroom villa 436 m2 with pool.
Willa Eight bedroom villa 436 m2 with pool.
Willa Eight bedroom villa 436 m2 with pool.
Willa Eight bedroom villa 436 m2 with pool.
Pokaż wszystko Willa Eight bedroom villa 436 m2 with pool.
Willa Eight bedroom villa 436 m2 with pool.
Basaksehir, Turcja
od
$1,40M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Kompleks składa się z 7 niezależnych willi.Czteropiętrowa willa z ośmioma sypialniami (8 + 1), o powierzchni 436 m2, z prywatnym basenem i podziemnym parkingiem.Wszystkie wille są dostarczane w pełni wykończone, które będą wykonywane zgodnie z najwyższymi standardami jakości z materiałów wys…
Agencja
Smart Home
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Zespół mieszkaniowy Basaksehir Mega Compound
Zespół mieszkaniowy Basaksehir Mega Compound
Zespół mieszkaniowy Basaksehir Mega Compound
Zespół mieszkaniowy Basaksehir Mega Compound
Zespół mieszkaniowy Basaksehir Mega Compound
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Basaksehir Mega Compound
Zespół mieszkaniowy Basaksehir Mega Compound
Basaksehir, Turcja
od
$242 192
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 15
Największy kompleks w nowej dzielnicy urbaization w Stambule, który zapewnia łatwy dostęp do lotniska w Stambule, wielkich szpitali rządowych, parków miejskich i innych rządowych fałszerstw.
Agencja
EOS Turkey Property
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Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a spa area close to a metro station and a highway, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a spa area close to a metro station and a highway, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a spa area close to a metro station and a highway, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a spa area close to a metro station and a highway, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a spa area close to a metro station and a highway, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a spa area close to a metro station and a highway, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a spa area close to a metro station and a highway, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Turcja
od
$346 347
W rezydencji znajduje się ścieżka spacerowa, kryty basen, plac zabaw dla dzieci, spa i sauna, łaźnia turecka, łaźnia parowa, centrum fitness, ochrona, nadzór wideo, boisko do koszykówki.Zakończenie - wrzesień 2024 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Nieruchomość znajduje się w pobliżu ka…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Bahcesehir Artea Villas
Zespół mieszkaniowy Bahcesehir Artea Villas
Zespół mieszkaniowy Bahcesehir Artea Villas
Zespół mieszkaniowy Bahcesehir Artea Villas
Zespół mieszkaniowy Bahcesehir Artea Villas
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Bahcesehir Artea Villas
Zespół mieszkaniowy Bahcesehir Artea Villas
Basaksehir, Turcja
od
$708 988
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 2
Projekt willi wiejskiej w rejonie Bahcesehir, który ma naprawdę dobrą wartość w przyszłości. Łatwy dostęp do centrów handlowych, jeziora, lotniska w Stambule, stref przemysłowych, nowego kanału w Stambule i innych obszarów rozwijających się.
Agencja
EOS Turkey Property
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Zespół mieszkaniowy New complex of villas with around-the-clock security near Lake Bahcesehir and a highway, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with around-the-clock security near Lake Bahcesehir and a highway, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with around-the-clock security near Lake Bahcesehir and a highway, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with around-the-clock security near Lake Bahcesehir and a highway, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with around-the-clock security near Lake Bahcesehir and a highway, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex of villas with around-the-clock security near Lake Bahcesehir and a highway, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with around-the-clock security near Lake Bahcesehir and a highway, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Turcja
od
$818 378
W willach o powierzchni od 235 m2 do 327 m2 znajdują się tarasy, miejsca parkingowe, ogrody.Na terenie znajduje się ochrona wokół zegara, basen, sauna, plac zabaw dla dzieci, parking, siłownia.Zakończenie - grudzień, 01, 2023 r.Wyposażenie i wyposażenie w domu System "Inteligentny dom"Korzyś…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and green areas near a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and green areas near a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and green areas near a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and green areas near a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and green areas near a metro station, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and green areas near a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and green areas near a metro station, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Turcja
od
$641 173
Oferujemy przestronne apartamenty z dużymi balkonami.W rezydencji znajdują się place zabaw dla dzieci, tereny zielone, sala fitness, ścieżki joggingowe, basen.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Szkoła - 3 kmCentrum miasta - 20 kmCentrum handlowe - 500 metrówStacja metra - 800 metrówUniwer…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Basaksehir Aviation Flats
Zespół mieszkaniowy Basaksehir Aviation Flats
Zespół mieszkaniowy Basaksehir Aviation Flats
Zespół mieszkaniowy Basaksehir Aviation Flats
Zespół mieszkaniowy Basaksehir Aviation Flats
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Basaksehir Aviation Flats
Zespół mieszkaniowy Basaksehir Aviation Flats
Basaksehir, Turcja
od
$180 667
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2022
Liczba kondygnacji 15
Agencja
EOS Turkey Property
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Zespół mieszkaniowy New residential complex with a swimming pool, a spa center and green areas, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex with a swimming pool, a spa center and green areas, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex with a swimming pool, a spa center and green areas, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex with a swimming pool, a spa center and green areas, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex with a swimming pool, a spa center and green areas, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residential complex with a swimming pool, a spa center and green areas, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex with a swimming pool, a spa center and green areas, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Turcja
od
$412 858
Projekt obejmuje:zielone obszary krajobrazuzewnętrzne obszary sportowesala gimnastycznacentrum spasauna i jacuzzikryty basenplace zabaw dla dzieciprywatne miejsca parkingoweZakończenie - grudzień, 30 2024 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Szkoła - 3 kmCentrum miasta - 40 kmCentrum hand…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Townhouses with garden view, near forest and lake, Bahçeşehir, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Townhouses with garden view, near forest and lake, Bahçeşehir, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Townhouses with garden view, near forest and lake, Bahçeşehir, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Townhouses with garden view, near forest and lake, Bahçeşehir, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Townhouses with garden view, near forest and lake, Bahçeşehir, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Townhouses with garden view, near forest and lake, Bahçeşehir, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Townhouses with garden view, near forest and lake, Bahçeşehir, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Turcja
od
$660 572
Osadna społeczność w pełni ukończonych 4 pokojowych kamienic w samym sercu Stambułu.Piękno natury, nowoczesny styl życia i włoska architektura spotykają się w jednym miejscu.Publicznie zielone otwarte przestrzenie i bliskość jeziora Bahçeşehir i Lasu Âamlar, największego w Turcji.Cechy miesz…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New guarded residence near a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New guarded residence near a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New guarded residence near a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New guarded residence near a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New guarded residence near a metro station, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New guarded residence near a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New guarded residence near a metro station, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Turcja
od
$512 963
W rezydencji znajduje się ochrona, sauna, łaźnia parowa i łaźnia turecka, parking, siłownia.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt znajduje się w pobliżu szpitala, 5 minut od stacji metra i 25 minut od lotniska
Agencja
TRANIO
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