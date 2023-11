Kadikoey, Turcja

od €749,286

Oferujemy przestronne apartamenty z balkonem i widokiem na miasto. Rezydencja oferuje całodobową ochronę, zieloną przestrzeń krajobrazową, parking, plac zabaw dla dzieci. Zakończenie - luty 2023 r. Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt znajduje się w pobliżu przystanków autobusowych, centrów handlowych, szkoły i przedszkola, 10 minut spacerem od morza. Kadiköy to jeden z najstarszych obszarów, położony w azjatyckiej części Stambułu. Jest tu mniej tętniąco i tłoczno w porównaniu do innych dzielnic turystycznych. Ale nie oznacza to, że w okolicy brakuje zabytków. W Kadiköy znajdziesz liczne sklepy i galerie, przytulne kawiarnie i luksusowe restauracje, parki i promenady, piękne zabytkowe budynki i ciekawe miejsca.