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Nowe budynki na sprzedaż w Avcilar

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mieszkania
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Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a swimming pool and a garden close to the center of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a swimming pool and a garden close to the center of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a swimming pool and a garden close to the center of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a swimming pool and a garden close to the center of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a swimming pool and a garden close to the center of Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a swimming pool and a garden close to the center of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a swimming pool and a garden close to the center of Istanbul, Turkey
Avcilar, Turcja
od
$780,948
Projekt składa się z dwupiętrowych willi o powierzchni 280 m2. Każda willa posiada przestronne pokoje, nowoczesne kuchnie, luksusowe łazienki, duże ogrody. wille, zaprojektowane z myślą o architekturze poziomej niskiego wzrostu, oferują idealne zakwaterowanie dla rodzin.Urządzeniabasensala g…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, green areas and a fitness center close to a highway, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, green areas and a fitness center close to a highway, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, green areas and a fitness center close to a highway, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, green areas and a fitness center close to a highway, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, green areas and a fitness center close to a highway, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, green areas and a fitness center close to a highway, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, green areas and a fitness center close to a highway, Istanbul, Turkey
Avcilar, Turcja
od
$395,010
Projekt obejmuje:obszary zieloneścieżki spacerowetory rowerowegazebosbaseny ozdobnecentrum fitnessŁaźnia tureckabilardtenis stołowysala gimnastycznakryty basen3 place zabaw dla dziecikort tenisowy2 boiska piłkarskieboiska do siatkówki i koszykówkiparkingbezpieczeństwoLokalizacja i pobliska i…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, green areas and a tennis court, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, green areas and a tennis court, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, green areas and a tennis court, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, green areas and a tennis court, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, green areas and a tennis court, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, green areas and a tennis court, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, green areas and a tennis court, Istanbul, Turkey
Avcilar, Turcja
od
$358,434
Projekt obejmuje:obszary zieloneścieżki spacerowetory rowerowegazebosbaseny ozdobnecentrum fitnessŁaźnia tureckabilardtenis stołowysala gimnastycznakryty basen3 place zabaw dla dziecikort tenisowy2 boiska piłkarskieboiska do siatkówki i koszykówkiparkingbezpieczeństwoLokalizacja i pobliska i…
Agencja
TRANIO
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TekceTekce
Apartamentowiec ModernYaka
Apartamentowiec ModernYaka
Apartamentowiec ModernYaka
Apartamentowiec ModernYaka
Apartamentowiec ModernYaka
Pokaż wszystko Apartamentowiec ModernYaka
Apartamentowiec ModernYaka
, Turcja
od
$450,000
ModernYaka to nowoczesny projekt mieszkaniowy zlokalizowany w Ispartakule (Avcılar), obejmujący 462 mieszkania oraz 53 lokale handlowe, usytuowane na przestronnej działce o powierzchni 19 538 m². Projekt łączy nowoczesny styl życia z bliskością natury i oferuje panoramiczne widoki na jezioro…
Agencja
Binaa Investment
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Apartamentowiec Bizim Evler 12
Apartamentowiec Bizim Evler 12
Apartamentowiec Bizim Evler 12
Apartamentowiec Bizim Evler 12
Apartamentowiec Bizim Evler 12
Pokaż wszystko Apartamentowiec Bizim Evler 12
Apartamentowiec Bizim Evler 12
no:6, Turcja
od
$350,868
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 12
Bizim Evler 12: Nowoczesny projekt mieszkaniowy w Europejskim Stambule oferuje zrównoważony styl życia między przyrodą a życiem miasta, z ekspansywnymi zielonymi przestrzeniami i kompleksowymi udogodnieniami idealnymi dla rodzin poszukujących komfortu i stabilności.Bizim Evler 12: Projekt ob…
Agencja
Binaa Investment
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Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool, kids' playgrounds and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool, kids' playgrounds and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool, kids' playgrounds and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool, kids' playgrounds and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Avcilar, Turcja
od
$223,839
W rezydencji znajdują się place zabaw dla dzieci, szlaki turystyczne, łaźnia, sauna, meczet i boisko sportowe, ochrona wokół zegara, basen, kawiarnia, ogród, parking.Wyposażenie i wyposażenie w domu KlimatyzacjaWi- FiLokalizacja i pobliska infrastruktura Kanał Stambuł - 2 minutyAutostrada TE…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a tennis court in the prestigious central area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a tennis court in the prestigious central area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a tennis court in the prestigious central area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a tennis court in the prestigious central area, Istanbul, Turkey
Avcilar, Turcja
od
$343,219
Rezydencja oferuje ścieżki spacerowe, plac zabaw dla dzieci, parking, saunę i łaźnię turecką, centrum fitness, ogród krajobrazowy, odkryty basen, kort tenisowy, restaurację i kawiarnię,Zakończenie - marzec 2024 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Kanał Stambuł - 2 minutyAutostrada TEM - …
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Residence with around-the-clock security near a highway and all necessary infrastructure, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with around-the-clock security near a highway and all necessary infrastructure, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with around-the-clock security near a highway and all necessary infrastructure, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with around-the-clock security near a highway and all necessary infrastructure, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with around-the-clock security near a highway and all necessary infrastructure, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residence with around-the-clock security near a highway and all necessary infrastructure, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with around-the-clock security near a highway and all necessary infrastructure, Istanbul, Turkey
Avcilar, Turcja
od
$328,296
W rezydencji znajduje się centrum fitness, sauna i łaźnia turecka, ochrona wokół zegara, plac zabaw dla dzieci, garaż.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt znajduje się tuż obok autostrady E- 5.Autostrada E- 5 - 1 minutaStacja metra - 1 minutaAutostrada TEM - 20 minutSzpital - 1 minut…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New residential complex in a prestigious area of Avcılar next to the new channel project, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex in a prestigious area of Avcılar next to the new channel project, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex in a prestigious area of Avcılar next to the new channel project, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex in a prestigious area of Avcılar next to the new channel project, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex in a prestigious area of Avcılar next to the new channel project, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residential complex in a prestigious area of Avcılar next to the new channel project, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex in a prestigious area of Avcılar next to the new channel project, Istanbul, Turkey
Avcilar, Turcja
od
$394,453
Kompleks mieszkalny blisko Stambułu i wybrzeża Stambułu. Otoczony przyrodą, spokojnym środowiskiem i obszarami otwartymi. Nowy projekt kanału zmieni oblicze obszaru i szybko zwiększy wartość inwestycji jeszcze bardziej. Wysokiej jakości materiał, nowoczesna, funkcjonalna i estetyczna archite…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Ispartakule Family Residences 10th
Zespół mieszkaniowy Ispartakule Family Residences 10th
Zespół mieszkaniowy Ispartakule Family Residences 10th
Zespół mieszkaniowy Ispartakule Family Residences 10th
Zespół mieszkaniowy Ispartakule Family Residences 10th
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Ispartakule Family Residences 10th
Zespół mieszkaniowy Ispartakule Family Residences 10th
Avcilar, Turcja
od
$349,115
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 15
Koncepcja rodziny zlokalizowana w regionie Bahcesehir z międzynarodową atmosferą zbudowaną przez jednego z najbardziej renomowanych deweloperów Turcji. 10. faza zostanie przekazana ponad 1,5 roku później, ale tytuł własności i odpowiedni również dla obywatelstwa tureckiego. Łatwy dostęp do n…
Agencja
EOS Turkey Property
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Zespół mieszkaniowy Apartments in a low-rise complex in the Avcilar area.
Zespół mieszkaniowy Apartments in a low-rise complex in the Avcilar area.
Zespół mieszkaniowy Apartments in a low-rise complex in the Avcilar area.
Zespół mieszkaniowy Apartments in a low-rise complex in the Avcilar area.
Zespół mieszkaniowy Apartments in a low-rise complex in the Avcilar area.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Apartments in a low-rise complex in the Avcilar area.
Zespół mieszkaniowy Apartments in a low-rise complex in the Avcilar area.
Avcilar, Turcja
od
$435,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Prosimy o kontakt z naszymi specjalistami w celu sprawdzenia dostępności i kosztów mieszkań.Projekt znajduje się na powierzchni 21,700 m2, 70% kompleksu zajmuje tereny zielone, składa się z siedmiu 6- piętrowych bloków, w sumie 181 apartamentów różnych układów od 2 + 1 do 5 + 1 i 11 trzypozi…
Agencja
Smart Home
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Zespół mieszkaniowy Avcılar 10
Zespół mieszkaniowy Avcılar 10
Zespół mieszkaniowy Avcılar 10
Zespół mieszkaniowy Avcılar 10
Zespół mieszkaniowy Avcılar 10
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Avcılar 10
Zespół mieszkaniowy Avcılar 10
Avcilar, Turcja
od
$360,484
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 20
Powierzchnia działki: 60 000 m2 Powierzchnia zielona: 40 000 m2 Status projektu: gotowy do odbioru 🗝 🔸Data odbioru: 10/2023 🔹7 bloków, 12-19 pięter 🔸 641 apartamentów 🔹Typ apartamentu (2+1 / 3+1 / 4+1) 🔸 58 sklepów 🔅Obiekty socjalne: Sauna / Łaźnia turecka / Siłownia / Ogród dla dz…
Agencja
Mehal Group
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Zespół mieszkaniowy in Avcılar İstanbul
Zespół mieszkaniowy in Avcılar İstanbul
Zespół mieszkaniowy in Avcılar İstanbul
Zespół mieszkaniowy in Avcılar İstanbul
Zespół mieszkaniowy in Avcılar İstanbul
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy in Avcılar İstanbul
Zespół mieszkaniowy in Avcılar İstanbul
Avcilar, Turcja
od
$406,260
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 14
Powierzchnia działki: 15 000 m2 Powierzchnia zielona: 11 000 m2 Status projektu: gotowy do odbioru 🗝 🔸 Data odbioru: 10/2023 🔹 2 bloki, 13 i 14 pięter 🔸 145 apartamentów 🔹 Typ apartamentów (3+1 / 4+1) 🔸 16 sklepów 🔅Obiekty socjalne: Sauna / Łaźnia turecka / Siłownia / Plac zabaw dl…
Agencja
Mehal Group
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