Avcilar, Turcja

od €417,647

169–220 m² 2

Poddaj się: 2023

Udogodnienia społeczne: przestrzeń do chodzenia, plac zabaw, Sauna, Łaźnia turecka, SIŁOWNIA, kryty basen. Dostępność: 20 minut na lotnisko w Stambule 20 minut do Marmaray najbliższy projekt do Kanal Istanbul 1,5 km Tem Highway 10 minut do centrum handlowego w Stambule, jednego z największych centrów handlowych w tej okolicy, który zawiera większość międzynarodowych marek 5 minut od stacji metra Ispartakule, która zostanie otwarta w 2023 roku boisko do koszykówki i piłki nożnej