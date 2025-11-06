Mieszkanie w nowym budynku Özak Dragos

Özak Dragos to ekskluzywny kompleks mieszkaniowy położony w prestiżowej nadmorskiej dzielnicy Dragos w Maltepe. Projekt łączy luksusowy styl życia, spokój oraz zachwycające widoki na morze. Przestronne, doskonale doświetlone apartamenty zapewniają wysoki komfort oraz dogodny dostęp do miejskiej infrastruktury.

Özak Dragos wyróżnia się nowoczesną architekturą, panoramicznymi widokami na Morze Marmara i Wyspy Książęce, a także bliskością głównych tras komunikacyjnych i najważniejszych udogodnień miejskich.

Zalety Özak Dragos: