  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Maltepe
  4. Mieszkanie w nowym budynku Özak Dragos

Mieszkanie w nowym budynku Özak Dragos

Maltepe, Turcja
Cena na zgłoszenie
;
11
Zostawić wniosek
ID: 38190
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 11.07.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Marmara Region
  • Miasteczko
    Maltepe

O kompleksie

Özak Dragos to ekskluzywny kompleks mieszkaniowy położony w prestiżowej nadmorskiej dzielnicy Dragos w Maltepe. Projekt łączy luksusowy styl życia, spokój oraz zachwycające widoki na morze. Przestronne, doskonale doświetlone apartamenty zapewniają wysoki komfort oraz dogodny dostęp do miejskiej infrastruktury.

Özak Dragos wyróżnia się nowoczesną architekturą, panoramicznymi widokami na Morze Marmara i Wyspy Książęce, a także bliskością głównych tras komunikacyjnych i najważniejszych udogodnień miejskich.

Zalety Özak Dragos:

  • Bezpośredni widok na Morze Marmara i Wyspy Książęce.

  • Prestiżowa lokalizacja w Dragos, w pobliżu trasy E-5 oraz stacji metra.

  • Apartamenty o układach od 1+1 do 4+1 – idealne dla rodzin oraz inwestorów.

  • Możliwość aranżacji domowego biura (Home Office), zapewniająca elastyczność pracy i życia.

  • Nowoczesne wnętrza wykończone materiałami najwyższej jakości.

  • Bogata strefa rekreacyjna obejmująca centrum fitness, saunę, baseny oraz starannie zaprojektowane tereny zielone.

  • Zamknięte osiedle z całodobową ochroną (24/7) i inteligentnym systemem kontroli dostępu.

  • Prywatne miejsca parkingowe dla wszystkich mieszkań.

  • W bezpośrednim sąsiedztwie szkół, szpitali i centrów handlowych.

  • Inwestycja zrealizowana przez Özak GYO, jednego z najbardziej renomowanych i zaufanych deweloperów w Turcji.

Charakterystyka obiektu

Szczegóły wnętrza

Ogrzewanie:

  • Ogrzewanie indywidualne

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Funkcje naprawy:

  • Stan surowy

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Dom przekazany
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Nadanie obywatelstwa
  • Transakcja zdalna

Lokalizacja na mapie

Maltepe, Turcja
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Finanse
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmieniłeś parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool and a tennis court, Istanbul, Turkey
Mevlana Halid Caddesi, Turcja
od
$295,466
Dzielnica mieszkaniowa Luxury project in Avsallar, Alanya.
Alanya, Turcja
od
$139,873
Apartamentowiec Nowe Apartamenty w Otoczeniu Natury w Alanii İncekum
Muratpasa, Turcja
od
$364,931
Zespół mieszkaniowy Modern residential complex near the forest, in the greenest district of the city, Istanbul, Turkey
Beykoz, Turcja
od
$1,93M
Zespół mieszkaniowy Balkan Tower
Mahmutlar, Turcja
od
$241,523
Przeglądasz
Mieszkanie w nowym budynku Özak Dragos
Maltepe, Turcja
Cena na zgłoszenie
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Investment Apartments in Demirtas Alanya Close to the Beach
Dzielnica mieszkaniowa Investment Apartments in Demirtas Alanya Close to the Beach
Dzielnica mieszkaniowa Investment Apartments in Demirtas Alanya Close to the Beach
Dzielnica mieszkaniowa Investment Apartments in Demirtas Alanya Close to the Beach
Dzielnica mieszkaniowa Investment Apartments in Demirtas Alanya Close to the Beach
Dzielnica mieszkaniowa Investment Apartments in Demirtas Alanya Close to the Beach
Dzielnica mieszkaniowa Investment Apartments in Demirtas Alanya Close to the Beach
Demirtas, Turcja
od
$119,586
Z przyjemnością oferujemy nowe apartamenty w ultranowoczesnym kompleksie. Demirtas. Alanya. Demirtas to obszar o wyraźnej lokalnej atmosferze, z dala od zgiełku miast. To miejsce, w którym miejscowi żyją w spokoju, w otoczeniu przyrody i krystalicznie czystych plaż. W Demirtas praktycznie ni…
Agencja
Basic Apartment Real Estate
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Furnished 2+1 apartment with sea view in the Cozy Town complex.
Zespół mieszkaniowy Furnished 2+1 apartment with sea view in the Cozy Town complex.
Zespół mieszkaniowy Furnished 2+1 apartment with sea view in the Cozy Town complex.
Zespół mieszkaniowy Furnished 2+1 apartment with sea view in the Cozy Town complex.
Zespół mieszkaniowy Furnished 2+1 apartment with sea view in the Cozy Town complex.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Furnished 2+1 apartment with sea view in the Cozy Town complex.
Zespół mieszkaniowy Furnished 2+1 apartment with sea view in the Cozy Town complex.
Mahmutlar, Turcja
od
$144,926
Opcje wykończenia Gotowe
Przytulne Miasto znajduje się w ukochanej dzielnicy Behind Mahmutlar, w cichej, spokojnej okolicy, 350 metrów od morza, w pobliżu sklepów spożywczych, kawiarni i restauracji, dwa duże parki z fontannami i place zabaw dla dzieci, bankomaty, wygodne połączenia transportowe.Kompleks zachwyci Pa…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Type B_81
Zespół mieszkaniowy Type B_81
Zespół mieszkaniowy Type B_81
Zespół mieszkaniowy Type B_81
Zespół mieszkaniowy Type B_81
Sariyer, Turcja
od
$233,382
Rok realizacji 2021
Strona europejska - beylikduzu Projekt ten znajduje się na jednej z najważniejszych autostrad w Stambule w ogóle ( E 5, a jednocześnie w pobliżu autobusu metra ). Projekt zbudowany jest na powierzchni 36 581 m2 z 2 blokami i 565 jednostkami. Tym, co wyróżnia projekt, jest to, że ma widok na…
Deweloper
Majd International Company
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Turcja
Utrzymanie nieruchomości w Turcji dla cudzoziemców: Co musisz wiedzieć o podatkach, opłatach za media i ubezpieczeniach
06.11.2025
Utrzymanie nieruchomości w Turcji dla cudzoziemców: Co musisz wiedzieć o podatkach, opłatach za media i ubezpieczeniach
Kupno domu w Turcji 2025: Przegląd rynku i ceny według regionu
25.08.2025
Kupno domu w Turcji 2025: Przegląd rynku i ceny według regionu
Wyświetlić wszystkie publikacje