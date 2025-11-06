Mieszkanie w nowym budynku Özak Dragos

Özak Dragos to ekskluzywny kompleks mieszkaniowy położony w prestiżowej nadmorskiej dzielnicy Dragos w Maltepe. Projekt łączy luksusowy styl życia, spokój oraz zachwycające widoki na morze. Przestronne, doskonale doświetlone apartamenty zapewniają wysoki komfort oraz dogodny dostęp do miejskiej infrastruktury.
Özak Dragos wyróżnia się nowoczesną architekturą, panoramicznymi widokami na Morze Marmara i Wyspy Książęce, a także bliskością głównych tras komunikacyjnych i najważniejszych udogodnień miejskich.
Zalety Özak Dragos:
Bezpośredni widok na Morze Marmara i Wyspy Książęce.
Prestiżowa lokalizacja w Dragos, w pobliżu trasy E-5 oraz stacji metra.
Apartamenty o układach od 1+1 do 4+1 – idealne dla rodzin oraz inwestorów.
Możliwość aranżacji domowego biura (Home Office), zapewniająca elastyczność pracy i życia.
Nowoczesne wnętrza wykończone materiałami najwyższej jakości.
Bogata strefa rekreacyjna obejmująca centrum fitness, saunę, baseny oraz starannie zaprojektowane tereny zielone.
Zamknięte osiedle z całodobową ochroną (24/7) i inteligentnym systemem kontroli dostępu.
Prywatne miejsca parkingowe dla wszystkich mieszkań.
W bezpośrednim sąsiedztwie szkół, szpitali i centrów handlowych.
Inwestycja zrealizowana przez Özak GYO, jednego z najbardziej renomowanych i zaufanych deweloperów w Turcji.