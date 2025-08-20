Kompleks mieszkalny Trzypokojowe mieszkanie w dzielnicy Zeytinburnu z widokiem na morze.

Na sprzedaż trzypokojowe mieszkanie (3+1) o powierzchni 141,5 m² z widokiem na morze.

Inwestycja zlokalizowana jest w dzielnicy Zeytinburnu, w bliskim sąsiedztwie autostrady, stacji metra i autobusu Marmaray Zeytinburnu, w pobliżu centrum handlowego Marmara Forum, a także placówek edukacyjnych i medycznych.

W pobliżu znajduje się kompleks Buyukyalya z licznymi sklepami, kawiarniami i restauracjami.

Inwestycja zajmuje łączną powierzchnię 4000 m² i składa się z jednego 13-piętrowego budynku o nowoczesnym designie, w którym znajduje się 73 apartamenty z widokiem na morze i miasto.

W apartamentach: system inteligentnego domu, klimatyzacja i filtracja wody, sprzęt AGD (piekarnik, zmywarka, kuchenka i okap).

Termin zakończenia: III kwartał 2025 r.

Infrastruktura:

Lobby

Sala fitness

Łaźnia turecka i sauna

Parking

Ochrona 24/7

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat projektu, prosimy o kontakt telefoniczny/napis.