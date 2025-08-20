  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Kompleks mieszkalny Trzypokojowe mieszkanie w dzielnicy Zeytinburnu z widokiem na morze.

Kompleks mieszkalny Trzypokojowe mieszkanie w dzielnicy Zeytinburnu z widokiem na morze.

, Turcja
od
$490,000
BTC
5.8284525
ETH
305.4941121
USDT
484 455.4078571
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
16
Zostawić wniosek
ID: 27457
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 1270
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 20.08.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2025
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Nadanie obywatelstwa
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Na sprzedaż trzypokojowe mieszkanie (3+1) o powierzchni 141,5 m² z widokiem na morze.

Inwestycja zlokalizowana jest w dzielnicy Zeytinburnu, w bliskim sąsiedztwie autostrady, stacji metra i autobusu Marmaray Zeytinburnu, w pobliżu centrum handlowego Marmara Forum, a także placówek edukacyjnych i medycznych.

W pobliżu znajduje się kompleks Buyukyalya z licznymi sklepami, kawiarniami i restauracjami.

Inwestycja zajmuje łączną powierzchnię 4000 m² i składa się z jednego 13-piętrowego budynku o nowoczesnym designie, w którym znajduje się 73 apartamenty z widokiem na morze i miasto.

W apartamentach: system inteligentnego domu, klimatyzacja i filtracja wody, sprzęt AGD (piekarnik, zmywarka, kuchenka i okap).

Termin zakończenia: III kwartał 2025 r.

Infrastruktura:

  • Lobby
  • Sala fitness
  • Łaźnia turecka i sauna
  • Parking
  • Ochrona 24/7

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat projektu, prosimy o kontakt telefoniczny/napis.

Lokalizacja na mapie

, Turcja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool, a restaurant and a roof-top bar, Izmir, Turkey
Bornova, Turcja
od
$186,035
Zespół mieszkaniowy Ready-made apartments from the leading developer of Istanbul.
Bagcilar, Turcja
od
$408,000
Zespół mieszkaniowy Spacious villas with swimming pools and terraces, close to the marina, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Turcja
od
$3,27M
Dzielnica mieszkaniowa Polat Life Complex
Didim, Turcja
od
$149,359
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and green areas close to well-developed infrastructure, in one of the oldest and largest areas of Istanbul
Sariyer, Turcja
od
$502,393
Państwo przegląda
Kompleks mieszkalny Trzypokojowe mieszkanie w dzielnicy Zeytinburnu z widokiem na morze.
, Turcja
od
$490,000
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Apartamentowiec
Apartamentowiec
Apartamentowiec
Apartamentowiec
Apartamentowiec
Pokaż wszystko Apartamentowiec
Apartamentowiec
Kestel, Turcja
od
$229,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 5
O domu:Pierwsza linia Alanya, 50 m od morza, m = kestel.Obiekt położony jest 15 minut od centrum Alanya, 25 minut od lotniska Gazipasha i zaledwie 1 minut od plaży. Odległość do najbliższej szkoły wynosi 5 minut, do najbliższego sklepu - 5 minut, do najbliższego szpitala - 15 minut
Agencja
RealtGo
Zostaw prośbę
Rezydencja Euro Residence 20
Rezydencja Euro Residence 20
Rezydencja Euro Residence 20
Rezydencja Euro Residence 20
Rezydencja Euro Residence 20
Pokaż wszystko Rezydencja Euro Residence 20
Rezydencja Euro Residence 20
Mahmutlar, Turcja
Cena na żądanie
Kurt Safir I Euro Residenz 20 Lux Rezydencja o wysokich standardach budowlanych na pierwszym wybrzeżu regionu Mahmutlar. Kompleks mieszkaniowy Euro Residence 20 znajduje się na działce o powierzchni 3989 m2 i składa się z dwóch 12-piętrowych bloków i 146 pierwszorzędnych mieszkań typu 1 + …
Deweloper
KurtSafir
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Modern one bedroom apartment for sale in Alanya
Dzielnica mieszkaniowa Modern one bedroom apartment for sale in Alanya
Dzielnica mieszkaniowa Modern one bedroom apartment for sale in Alanya
Dzielnica mieszkaniowa Modern one bedroom apartment for sale in Alanya
Dzielnica mieszkaniowa Modern one bedroom apartment for sale in Alanya
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Modern one bedroom apartment for sale in Alanya
Dzielnica mieszkaniowa Modern one bedroom apartment for sale in Alanya
Mahmutlar, Turcja
od
$132,398
W odległości spaceru od sklepów, restauracji, pubów i rynków. Ten nowoczesny apartament z jedną sypialnią na sprzedaż w Alanyi znajduje się zaledwie 600 metrów od śródziemnomorskiej plaży. Kompleks składa się z 2 budynków o nowoczesnym wyglądzie zewnętrznym, które tworzą luksusową atmosferę.…
Agencja
Basic Apartment Real Estate
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się