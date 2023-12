Karakocali, Turcja

od €153,000

Zaledwie 450 metrów od wspaniałej plaży, oferujemy Państwu nasz nowy luksusowy kompleks mieszkaniowy w budowie, który powita swoich mieszkańców w marcu 2023 r. Kompleks ma własne terytorium z ochroną, ogród, basen, miejsce do rekreacji, miejsce do grillowania, a także rozwiniętą infrastrukturę wewnętrzną. Projekt składa się z jednego bloku, 4 pięter i łącznie 28 mieszkań. Kompleks ten oferuje 1 + 1 apartamenty o powierzchni od 44 m2 do 67 m2 oraz penthouse z 3 sypialniami o powierzchni od 144 do 167 m2. Excellence Q ma uroczy nowoczesny wygląd i wysokiej jakości konstrukcję, a jego dogodna lokalizacja sprawia, że idealnie nadaje się zarówno na rodzinne wakacje, jak i do komfortowego życia. Zaledwie 100 metrów od kompleksu znajduje się supermarket Carrefour, w odległości krótkiego spaceru od restauracji, banków, butików, szpitali i szkół, poczty, bankomatów. Komfort, jakość, piękno i spokój - to dostaną właściciele mieszkań w tym kompleksie. OGÓLNE CHARAKTERYSTYKI PROJEKTU: Basen Ogrzewanie basenu Basen dla dzieci Sauna Fitness gabinet parowy Kino Pokój zabaw Generator biurowy Winda Wi-Fi Dobrze utrzymany ogród Dart Pinball Lokalizacja doskonałości Q w Alanyi 450 metrów od plaża 200 metrów od centrum 620 metrów od szpitala supermarket znajduje się zaledwie 50 metrów Restauracje i bary 100 metrów Wszystkie codzienne potrzeby znajdują się w odległości spaceru od kompleksu Rozpoczęcie budowy projektu: 01/01/2022 Zakończenie budowy: 30.04.2023 Nasza firma, Basic Apartment, zapewnia płatności ratalne przez 12 miesięcy z zaliczką w wysokości 40%.