Wynajem długoterminowy sklepów w Turcja

3 obiekty total found
Sklep 220 m² w Aksu, Turcja
Sklep 220 m²
Aksu, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 220 m²
Piętro 1/3
Sklep na Wynajem w Antalyi Altıntaş Viva Defne Zlokalizowany w dzielnicy Altıntaş, kompleks …
$2,340
za miesiąc
Sklep 30 m² w Ortahisar, Turcja
Sklep 30 m²
Ortahisar, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Powierzchnia 30 m²
Piętro 1
Lokal Komercyjny na Wynajem Przy Ruchliwej Ulicy w Beşirli Ten lokal komercyjny znajduje się…
$355
za miesiąc
Sklep 1 085 m² w Aksu, Turcja
Sklep 1 085 m²
Aksu, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Powierzchnia 1 085 m²
Piętro 1/3
Przestronny Sklep do Wynajęcia w Antalyi, Altıntaş Viva Defne Sklep znajduje się w kompleksi…
$10,165
za miesiąc
