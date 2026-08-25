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Nowe budynki na sprzedaż w Yalova

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Zespół mieszkaniowy New complex of villas and townhouses with swimming pools and around-the-clock security, Yalova, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas and townhouses with swimming pools and around-the-clock security, Yalova, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas and townhouses with swimming pools and around-the-clock security, Yalova, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas and townhouses with swimming pools and around-the-clock security, Yalova, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas and townhouses with swimming pools and around-the-clock security, Yalova, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas and townhouses with swimming pools and around-the-clock security, Yalova, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas and townhouses with swimming pools and around-the-clock security, Yalova, Turkey
Marmara Region, Turcja
od
$417 594
Rezydencja oferuje kryte i odkryte baseny dla dzieci i dorosłych, siłownię, saunę, łaźnię parową, korty tenisowe i koszykarskie, plac zabaw dla dzieci, kawiarnię, jogę i pilates, bezpieczeństwo wokół zegara.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Centrum Yalova i molo - 3 kmLotnisko - 45 minut…
Agencja
TRANIO
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